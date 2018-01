MotoGp 2018, Test Sepang/ Info streaming video e diretta tv: tempi e classifica (oggi 28 gennaio)

Test MotoGp 2018 Sepang info streaming video e diretta tv: tempi e classifica della prima giornata di test con Valentino Rossi e la Ducati, oggi 28 gennaio

28 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Test MotoGp Sepang: Dovizioso e Marquez, grandi protagonisti l'anno scorso (LaPresse)

I test a Sepang, in Malesia, aprono la stagione 2018 della MotoGp e daranno una prima indicazione ai piloti e alle scuderie circa le migliorie da apportare alle moto che si presenteranno al via per il Gran Premio del Qatar, primo dei 19 appuntamenti del Mondiale. L'attesa è grande per questi test a Sepang della MotoGp, perché oggi termina un lungo digiuno cominciato a novembre dopo gli ultimi test che seguirono il Gran Premio conclusivo della scorsa stagione a Valencia: la MotoGp ha finito il letargo e con questi tre giorni di test che proseguiranno dunque a Sepang anche domani e martedì 30 gennaio inizierà il 2018 agonistico per tutti i protagonisti della classe regina del Motomondiale. Ricordiamo subito che in seguito ci saranno altri tre giorni di prove dal 16 al 18 febbraio in Thailandia, sul circuito di Buriram che debutterà quest’anno nel calendario iridato e infine si girerà a Losail a inizio marzo, quando ormai saremo vicinissimi al primo Gran Premio della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TEST MOTOGP SEPANG

Non sarà possibile assistere a una diretta tv dei test ufficiali MotoGp a Sepang, che andranno in scena tra la notte e la mattina italiana, dal momento che bisognerà fare i conti con sette ore di fuso orario (per la precisione si girerà dalle ore 3.00 di notte alle 11.00 di mattina in orario italiano); questo significa che non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare alle ore 19.30 di stasera la trasmissione Race Anatomy Speciale Test Sepang per analisi e commenti sulla giornata che però in Malesia sarà ormai abbondantemente terminata.

TEST MOTOGP SEPANG: I BIG TUTTI AL LORO POSTO

Quest’anno dovrebbe essere un inverno più tranquillo del precedente, perché non ci sono stati cambi nelle principali scuderie, in particolare i piloti ufficiali delle tre Case di riferimento sono sempre gli stessi: Valentino Rossi e Maverick Vinales per la Yamaha, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo per la Ducati, Marc Marquez e Dani Pedrosa per la Honda. Non ci saranno dunque nuovi sodalizi da scoprire con curiosità, ma questo potrebbe rendere più spedito ed efficace il lavoro, rendendo anche più significativo il confronto cronometrico fra i protagonisti, pur con tutte le cautele del caso, perché naturalmente non si possono emettere giudizi al primo giorno di test. L’anno scorso il dominatore dell’inverno fu senza ombra di dubbio Vinales, ancora più sorprendente perché era al debutto con la Yamaha: una superiorità poi confermata nelle prime gare dell’anno, ma poi evaporata nel corso dei mesi. Insomma, prendiamo con le molle le indicazioni che arriveranno da Sepang, ma seguiamo comunque con la massima attenzione il ritorno in pista di tutti i centauri più amati: la MotoGp finalmente sta accendendo i motori…

