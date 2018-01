Test Sepang 2018/ Motogp, streaming video e diretta tv: classifica e tempi (2^ giornata)

Diretta test Motogp 2018 a Sepang: info streaming video e tv. Si accende la seconda giornata di prove: la pioggia metterà ancioa a rischio il lavoro dei team?.

29 gennaio 2018 Michela Colombo

Andrea Dovizioso (LaPresse)

Si accenderà oggi lunedi 29 gennaio 2018 la seconda giornata di test a Sepang la prossima stagione 2018 della moto: il grande circus sta infatti scaldando i motori e queste prime prove sulla pista della Malesia sono un’occasione unica per vedere in anteprima i nuovi gioielli del prossimo campionato. Di sicuro la giornata di ieri è stata già molto utile per noi appassionati, team e piloti, benché ovviamente la classifica dei tempi potrebbero non essere determinanti per prevedere il prossimo campionato. La forte pioggia e un asfalto troppo scivoloso infatti, almeno nella giornata di ieri, hanno parzialmente inficiato il lavoro delle varie scuderie sulla pista malesiana: si spera che per questa 2^ giornata vi siano meno problemi e tutti gli appassionati possano assistere a maggiori emozioni sull’asfalto malese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TEST

Purtroppo anche per questa 2^ giornata di prove non sarà possibile assistere a una diretta tv dei test ufficiali MotoGp a Sepang, che andranno in scena tra la notte e la mattina italiana, dal momento che bisognerà fare i conti con sette ore di fuso orario (per la precisione si girerà dalle ore 3.00 di notte alle 11.00 di mattina in orario italiano). Ovviamente non ci sarà nemmeno una diretta streaming video delle prove in Malesia ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Scuderie e piloti. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare alle ore 19.30 di stasera la trasmissione Race Anatomy Speciale Test Sepang per analisi e commenti sulla giornata che però in Malesia sarà ormai abbondantemente terminata.

LA GIORNATA DI IERI

Come abbiamo appena detto il cattivo tempo non ci ha permesso di avere una classifica dei tempi della prima giornata di test a Sepang completa. Da non dimenticare poi , quando si parla di prove per la Motogp, che le varie scuderie sono perlopiù impegnate in lavoro comparativi e quindi non sempre il time attack è una priorità. Fatte le dovute precisazioni ecco che, classifica alla mano, vediamo che il primo tempo è andato a un ottimo Dani Pedrosa che ha realizzato il crono di1.59.427. A podio a Sepang anche le due Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo: entrambi gli alfieri della desmosedici paiono entusiasti del nuovo gioiello della casa di Borgo Panigale. Chiudono la top five Petrucci e Miller sulla Alma Pramac, mentre nella top ten della classifica vediamo anche Valentino Rossi, solo sesto, con Marc Marquez, Zarco, Crutchlow e Pol Espargaro. Solo 13^ Maverick Vinales, collega del Dottore della Yamaha e fresco di rinnovo fino al 2020 della casa del Diapason.

