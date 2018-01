Test MotoGp Sepang 2018/ Streaming video e diretta tv: tempi e classifica (3^ giornata 30 gennaio)

Test Sepang 2018 MotoGp streaming video e diretta tv: tempi e classifica della terza e ultima giornata di test con Valentino Rossi e la Ducati, oggi 30 gennaio

30 gennaio 2018

Test MotoGp Sepang: Maverick Vinales (LaPresse)

Oggi si chiudono i test a Sepang della MotoGp: in Malesia siamo infatti giunti al terzo e ultimo giorno della sessione di prove che apre la stagione 2018 della MotoGp. Abbiamo dunque avuto modo fra domenica e ieri di vedere in pista tutte le moto e i centauri che da marzo ci regaleranno un’altra attesissima stagione, ma per trarre un primo parziale bilancio bisognerà attendere la fine della giornata odierna, l’ultima di test sul circuito di Sepang, a poca distanza dalla capitale Kuala Lumpur, meta ormai tradizionale delle scuderie di MotoGp nel corso dell’inverno. Ricordiamo che in seguito ci saranno altri tre giorni di prove dal 16 al 18 febbraio in Thailandia, sul circuito di Buriram che debutterà quest’anno nel calendario iridato e infine si girerà a Losail a inizio marzo, quando ormai saremo vicinissimi al primo Gran Premio della stagione che sarà poi disputato proprio in Qatar.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TEST MOTOGP SEPANG

Non sarà possibile assistere a una diretta tv dei test ufficiali MotoGp a Sepang, che andranno in scena tra la notte e la mattina italiana, dal momento che bisognerà fare i conti con sette ore di fuso orario - per la precisione, anche oggi come già nei giorni scorsi si girerà dalle ore 3.00 di notte alle 11.00 di mattina in orario italiano; questo significa che non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare alle ore 19.30 di stasera la trasmissione Race Anatomy Speciale Test Sepang per analisi e commenti sulla giornata che però in Malesia sarà ormai abbondantemente terminata.

TEST MOTOGP SEPANG: IL PRIMO BILANCIO

Nel 2018 non cambieranno i protagonisti della MotoGp, dal momento che i team ufficiali hanno confermato i loro piloti: Valentino Rossi e Maverick Vinales per la Yamaha, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo per la Ducati, Marc Marquez e Dani Pedrosa per la Honda. I primi due giorni, per quello che può contare, hanno dato indicazioni abbastanza diverse: domenica c’era al comando la Honda di Dani Pedrosa davanti a una sfilza di ben quattro Ducati che si erano piazzati in fila dal secondo al quinto posto, guidate da Andrea Dovizioso. Yamaha dunque più indietro rispetto alle rivali? Ieri la seconda giornata di test ha visto al primo posto della classifica Maverick Vinales davanti a Valentino Rossi, dunque le due M1 ufficiali davanti a tutti, con Cal Cutchlow miglior pilota Honda al terzo posto e Jorge Lorenzo quarto come migliore Ducati. Ovviamente è impossibile giudicare per il momento, perché ogni Casa (per non dire ogni singolo pilota) sta seguendo programmi di lavoro che possono essere diversi e imperniati su scopi differenti. Ovviamente girare a buon ritmo è comunque sempre un bel segnale, ma come ha saggiamente ammonito Dovizioso domenica “se siamo tutti contenti vuol dire che c’è qualcuno che non capisce niente, non si può vincere in 18”. L’ultimo giorno dei test a Sepang, che chiude almeno questa sessione, ci darà un quadro più chiaro della situazione?

