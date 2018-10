MARC MARQUEZ CAMPIONE DEL MONDO 2018/ Classifica MotoGp: per lo spagnolo è il 7° Mondiale

Marc Marquez campione del mondo 2018, Classifica MotoGp: lo spagnolo vince il settimo Mondiale della sua carriera alla fine di un 2018 dominato dall'inizio alla fine.

21 ottobre 2018 - agg. 21 ottobre 2018, 8.58 Mauro Mantegazza

Classifica MotoGp - LaPresse

Marc Marquez è campione del mondo 2018, la classifica della MotoGp ha decretato il successo in maniera ufficiale dopo il Gran Premio del Giappone vinto dallo spagnolo. Per questo è il settimo mondiale dopo una stagione dominata in lungo e in largo. Male è andata la gara per il secondo nella graduatoria Andrea Dovizioso. Il pilota italiano infatti è scivolato a due giri dalla fine lasciando la strada spianata allo spagnolo. Per questi è un successo straordinario visto che gli permette di vincere a soli 25 anni il 7 titolo della sua carriera e terzo di fila dopo che nel 2015 si era posizionato terzo. Andrea Dovizioso rimane secondo in classifica, con Valentino Rossi che arrivato quarto a Motegi lo tallona. La coppia italiana ha raggiunto dunque un buon risultato, ma per vincere il Mondiale servirà aspettare un altro anno visto che ormai Marquez è irraggiungibile. Alla fine della stagione mancano altre tre gare nelle quali comunque Dovizioso e Rossi lotteranno per posizionarsi almeno secondi. (agg. di Matteo Fantozzi)

SUCCESSO IPOTECATO

La classifica del Mondiale di MotoGp che volto assumerà al termine del Gran Premio del Giappone sulla pista di Motegi? Va detto che la classifica del Mondiale Piloti ha un dominatore chiaro in Marc Marquez, il campione del Mondo in carica che ha ormai ipotecato il titolo anche in questa stagione 2018 che sembra avere già emesso il proprio verdetto. Marquez ha 271 punti, frutto di sette vittorie, quattro secondi posti e un terzo nelle prime quattordici gare; con le ultime due vittorie consecutive ad Aragon e in Thailandia sono ormai scomparsi anche gli ultimi dubbi e ormai si ragione solamente sul “quando” Marquez potrà festeggiare matematicamente la conquista di un altri titolo iridato. Possibilità che potrebbe concretizzarsi già oggi, perché lo spagnolo vanta 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e se al termine della gara ne conserverà almeno 75 potrà festeggiare. Questo naturalmente significa che Marquez sarà campione del Mondo se arriverà davanti a Dovizioso o anche nell’eventualità di un doppio zero; potrebbe anche permettersi di perdere un paio di punti, di fatto per Andrea serve un podio precedendo Marquez per rinviare ogni discorso almeno di una gara.

CLASSIFICA MOTOGP: GLI INSEGUITORI DI MARQUEZ

Al secondo posto troviamo dunque proprio Andrea Dovizioso con 194 punti ma più rimpianti di quelli che ha Valentino Rossi, terzo a quota 172, che si salva con la sua classe infinita ma deve fare i conti con una Yamaha che non riesce ad essere competitiva ai massimi livelli: il Dottore di Tavullia in stagione non è mai andato oltre un secondo posto e quattro terzi posti e non va sul podio dal Sachsenring, per cui il terzo posto, in rapporto alle potenzialità della moto, sarebbe comunque un buon traguardo. Il suo compagno di squadra Maverick Vinales è invece quarto, ma staccato di ben 26 punti da Rossi, dunque una rimonta interna al team Yamaha non è semplice da ipotizzare. La Ducati sicuramente ha fatto meglio rispetto alla Yamaha, ma nemmeno Borgo Panigale ha saputo contrastare Marquez fino in fondo. Andrea Dovizioso paga a carissimo prezzo i tre “zero” accumulati in Spagna, in Francia e in Catalogna tra maggior giugno, una serie pessima spezzata solo dal secondo posto al Mugello, nel periodo nel quale Marquez prese il largo in modo decisivo - compresi i due successivi piazzamenti furo dal podio del Dovi ad Assen e al Sachsenring, due gare vinte da Marquez. Da Brno il ritmo dei due è praticamente identico, ma ormai era troppo tardi per recuperare. Quanto al suo compagno di squadra Jorge Lorenzo, quando finalmente lo spagnolo ha trovato il feeling con la Ducati sono arrivati errori e sfortune assortite (compresa la cancellazione della gara di Silverstone che vedeva Jorge in pole), tanto che Lorenzo non fa punti da Zeltweg e si ritrova solamente quinto, dietro anche alle due Yamaha.

CLASSIFICA PILOTI

1 Marc MARQUEZ Honda 296

2 Andrea DOVIZIOSO Ducati 194

3 Valentino ROSSI Yamaha 185

4 Maverick VIÑALES Yamaha 155

5 Cal CRUTCHLOW Honda 148

6 Johann ZARCO Yamaha 133

7 Danilo PETRUCCI Ducati 133

8 Jorge LORENZO Ducati 130

9 Alex RINS Suzuki 118

10 Andrea IANNONE Suzuki 113

11 Dani PEDROSA Honda 95

12 Alvaro BAUTISTA Ducati 83

13 Jack MILLER Ducati 74

14 Franco MORBIDELLI Honda 38

15 Tito RABAT Ducati 35

16 Pol ESPARGARO KTM 35

17 Hafizh SYAHRIN Yamaha 34

18 Aleix ESPARGARO Aprilia 32

19 Bradley SMITH KTM 23

20 Takaaki NAKAGAMI Honda 19

21 Scott REDDING Aprilia 12

22 Mika KALLIO KTM 6

23 Karel ABRAHAM Ducati 5

© Riproduzione Riservata.