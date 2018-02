Test MotoGp Buriram 2018/ Streaming video e diretta tv: tempi e classifica 1^ giornata (16 febbraio)

Test MotoGp Buriram 2018 streaming video e diretta tv: tempi e classifica della prima giornata su questa nuova pista in Thailandia (oggi 16 febbraio).

16 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Test MotoGp Buriram: Dovizioso e Marquez, grandi protagonisti l'anno scorso (LaPresse)

Oggi torna in pista la MotoGp con i test di Buriram (Thailandia): sarà la prima di tre giornate di prove in questa seconda sessione di test invernali della MotoGp, che era già scesa in pista a fine gennaio a Sepang e di nuovo lo farà ad inizio marzo a Losail. Questi tre giorni di test a Buriram - da oggi fino a domenica - saranno però particolarmente interessanti perché segneranno anche il debutto della MotoGp su questo nuovo circuito che da quest’anno sarà introdotto nel calendario del Motomondiale: domenica 7 ottobre si svolgerà la prima edizione del Gran Premio della Thailandia e di conseguenza in questi tre giorni, oltre a lavorare come al solito nei test invernali per sviluppare le proprie moto e migliorare il feeling in vista dell’inizio della stagione, ci sarà anche da prendere confidenza con questo nuovo tracciato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TEST MOTOGP BURIRAM (THAILANDIA)

Non sarà possibile assistere a una diretta tv dei test ufficiali MotoGp a Buriram, che andranno in scena tra la notte e la mattina italiana, dal momento che bisognerà fare i conti con sei ore di fuso orario che ci separano dalla Thailandia - per la precisione, si girerà dalle ore 3.30 di notte alle 11.30 di mattina in orario italiano; questo significa che non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare alle ore 19.30 di stasera la trasmissione Race Anatomy Speciale Test Thailandia per analisi e commenti sulla giornata che però a Buriram sarà ormai abbondantemente terminata.

TEST MOTOGP THAILANDIA: IL CIRCUITO DI BURIRAM

Dunque, come abbiamo già accennato, le scuderie della MotoGp oltre a continuare lo sviluppo sulle nuove moto dovranno prendere confidenza con la pista thailandese, che è stata inaugurata nel 2014 e già da tre anni ospita gare della Superbike ma solamente quest’anno debutterà nel Motomondiale. Il tracciato del Chang International Circuit è lungo 4554 metri con 12 curve, di cui sette a sinistra e cinque a destra. Presentandolo in breve, potremmo dire che il circuito di Buriram ha un primo settore praticamente identico a quello di Zeltweg, dunque molto veloce, un secondo settore ancora mediamente veloce, il terzo settore è invece il tratto più guidato, infine il quarto settore è ancora mediamente veloce. La somiglianza con la pista austriaca potrebbe far sorridere la Ducati che nel 2016 a Zeltweg ha vinto con Andrea Iannone e l’anno scorso con Andrea Dovizioso, ma naturalmente questa è per ora pura teoria. Oggi di certo sarà una giornata delicata: test invernali e su pista nuova per tutti, i risultati saranno da prendere con le molle. Attenzione anche ai tanti avvallamenti sull’asfalto che possono dare fastidio e con i quali i vari piloti dovranno fare ‘conoscenza’ nelle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.