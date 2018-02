Test Motogp Buriam 2018/ Streaming video e diretta tv: classifica e tempi (2^ giornata)

Diretta Test Motogp 2018: info streaming video e tv, tempi e classifica della seconda giornata di prove sulla pista del Buriram in Thailandia. Chi sarà il più veloce oggi?

17 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Test Motogp Buriram (LaPresse)

Si accenderà nella notte italiana la seconda giornata di test per la Motogp 2018 in corso al Buriram. La classe regina torna protagonista quindi anche oggi sabato 17 febbraio sull’inedito circuito della Thailandia, appena entrato nel calendario ufficiale della Dorna. Dopo un primo importante approccio nella rovente giornata di ieri, ecco che per oggi, temperature permettendo, potremmo anche attenderci qualche sorpresa in più, almeno nella classifiche di tempi. Va però ricordato che rimane difficile fare dei confronti, dato che oltre ai crono di ieri non si hanno altri riferimenti nella storia. In ogni caso i grandi protagonisti della stagione 2018 della Motogp, hanno già preso confidenza con la pista thailandese, che pare essere stata anche molto apprezzata: ci aspettiamo quindi grandi risultati dall’asfalto, anche perché il mondiale è ormai alle porte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TEST MOTOGP BURIRAM

Segnaliamo che non sarà possibile assistere in diretta tv anche a questa seconda giornata dei test ufficiali MotoGp a Buriram, che andranno in scena tra la notte e la mattina italiana, dal momento che bisognerà fare i conti con sei ore di fuso orario che ci separano dalla Thailandia - per la precisione, si girerà dalle ore 3.30 di notte alle 11.30 di mattina in orario italiano. Non sarà quindi prevista nemmeno una diretta streaming video, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare alle ore 19.30 di stasera la trasmissione Race Anatomy Speciale Test Thailandia per analisi e commenti sulla giornata che però a Buriram sarà ormai abbondantemente terminata.

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Considerando solo la classifica dei tempi registrata nella prima giornata i test a Buriram, i protagonisti più attesi oggi in pista sarebbero Cal Cruchtlow e Alex Rins. I due piloti di fabbrica, sfruttando l’ultimo time attack, sono infatti riusciti a scalzare dal primo posto il campione della Motogp in carica Marc Marquez, firmando rispettivamente i crono di 1.40.797 e 1.30.809. Non facciamoci però ingannare: i big rimangono sempre vicini e soprattutto questi son tempi segnati in occasione dei test e quindi devono per essere presi con le pinze. Da non sottovalutare poi anche le difficili condizioni ambientali in cui si svolgono questi test a Buriram. La pista è stata rovente per grande parte della giornata e le temperature ambientali hanno toccato anche i 40 °: fortunatamente quando si disputerà il Gp della Thailandia sarà autunno.

