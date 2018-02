Test MotoGp 2018 Buriram/ Streaming video e diretta tv: classifica e tempi (3^ giornata)

Diretta Test MotoGp 2018, streaming video e tv: terza giornata sulla pista thailandese di Buriram per i piloti della classe regina che si stanno preparando alla nuova, imminente stagione

18 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta test MotoGp, Buriram 2018 (Foto LaPresse)

La terza giornata di test MotoGp 2018 in Thailandia prende il via alle ore 3:30 della mattina italiana. Siamo sul circuito di Buriram, dove dallo scorso venerdì i piloti stanno girando in vista di una stagione che si preannuncia entusiasmante. Stagione che si è chiusa nel segno di Marc Marquez, campione del mondo davanti al sorprendente Andrea Dovizioso, e che si apre nel segno del catalano della Honda: è stato lui infatti a timbrare il miglior crono nella giornata di sabato, davanti al compagno di squadra Dani Pedrosa. Dunque la scuderia giapponese vola, ma vale la pena ricordare che siamo solo all’inizio di un’annata che vivrà di tante sorprese e vari momenti; i test contano il giusto, anche perchè le case motocicilistiche non svolgono all’unisono lo stesso lavoro ma devono giustamente sistemare ciascuna i loro dettagli, per migliorare dove siano più carenti. Sia come sia, la Honda appare già in palla; alle loro spalle, a conferma del fatto che non sempre le classifiche attuali andranno a rispecchiare i rapporti di forza, si è piazzato uno scintillante Jack Miller con la Pramac, mentre purtroppo dobbiamo registrare i problemi avuti da Valentino Rossi che ha pagato dazio non solo rispetto ai migliori, ma anche al compagno in Yamaha Maverick Vinales. La sua stagione inizia in salita: da vedere se oggi riuscirà a rilanciarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE I TEST MOTOGP

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test MotoGp 2018, nè avrete a disposizione una diretta streaming video; un primo appuntamento per approfondire quanto accaduto in pista arriverà con Race Anatomy Speciale Test Thailandia, programma che va in onda su Sky Sport MotoGp (canale 208 del bouquet satellitare) e che fornirà le analisi sulla terza giornata della sessione. Ricordiamo anche che potrete trovare gli aggiornamenti sull’esito dei test, e qualche notizia che riguarda i piloti, sugli account ufficiali presenti sui social network: in particolare sarà molto interessante visitare la pagina Twitter @MotoGP, che seguirà in maniera costante questa sessione thailandese di Buriram.

COSA E’ SUCCESSO SABATO

Come abbiamo detto, sabato è stata la giornata della Honda: Marc Marquez ha stampato il miglior tempo assoluto ed è stato l’unico pilota in pista a scendere sotto il muro dell’1’30’’, facendo registrare un ottimo 1’29’’969. Dani Pedrosa, suo compagno di squadra, ha viaggiato a meno di due decimi: la Honda fa già paura a tutti, soprattutto a chi in teoria sarà il suo principale avversario visto che Maverick Vinales ha preso oltre 3 decimi e le due Ducati si sono piazzate oltre il mezzo secondo, con Andrea Dovizioso che ha girato in 1’30’’494 e Jorge Lorenzo addirittura a 1’30’’729. Valentino Rossi è affondato nelle sue difficoltà: il Dottore si è piazzato in quattordicesima posizione con 1’30’’888, senza mai trovare il ritmo giusto e pagando più di 9 decimi da Marquez. Va anche detto che spesso e volentieri al via ufficiale della stagione Rossi è capace di superare d’un fiato tutte le difficoltà e arrivare a giocarsi la vittoria con i migliori; al momento però Vinales ha girato molto più forte di lui, quindi non sarà facile per il nove volte campione del mondo trovare la quadratura del cerchio e arrivare al livello di chi in questo momento sta dominando i test della MotoGp.

