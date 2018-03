Test Motogp 2018 Losail/ Streaming video e diretta tv: orario, classifica tempi (1^ giornata)

Diretta Test Motogp 2018: info streaming video, classifica e tempi della prima giornata di prove a Losail, circuito del Qatar dove tra poco avrà inizio il prossimo campionato.

01 marzo 2018 Michela Colombo

Maverick Vinales (LaPresse)

Si apre oggi giovedi 1 marzo l'ultimo appuntamento di test in vista della stagione 2018 della Motogp a Losail: ecco quindi gli ultimi tre giorni per mettere a punto le moto che ci faranno entusiasmare nella prossima stagione della classe regina. Palcoscenico ideale sarà il circuito del Qatar, dove il prossimo 16 marzo si aprirà ufficialmente il campionato 2018 della Motogp. Sarà ancora l'anno di Marc Marquez, campione del mondo in carica, oppure Dovizioso e Valentino Rossi riusciranno a strappare il titolo allo spagnolo della Honda? E' chiaramente troppo presto per dirlo, ma di sicuro già questa prima giornata di test potrà fornire spunti di riflessioni interessanti prima di dare il via al campionato. Facendo il conto con il fuso italiano ricordiamo che il via ai test 2018 a Losail è atteso alle ore 11.00 italiane: bandiera a scacchi sventolata alle ore 19.00 italiane, quando in Qatar il sole sarà già tramontato da tempo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGURE L'EVENTO

Sfortunatamente dobbiamo segnalare che per questa tre giorni di test della Motogp 2018 a Losail non è stata prevista alcuna diretta tv: di conseguenza non sono state fornite indicazioni utili riguarda a una eventuale diretta video streaming video delle prove. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di rimanere collegati al portale ufficiale motogp.com, dove saranno disponibili il live timing dei test, continui aggiornamenti e le parole dei protagonisti in pista in Qatar. Non dimentichiamo poi le possibilità offerte da social: i profili ufficiali della Motogp come delle varie scuderie e dei piloti protagonisti saranno fonti inestimabili per comprendere meglio quanto sta accadendo in pista. Ricordiamo infine per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento al satellitare di Sky, l'appuntamento alle ore 23.30 con il programma Race Anatomy Motogp Speciale Qatar: Davide Cornicioli e i suoi ospiti analizzeranno e commenteranno questi tre giorni di test a Losail.

I PROTAGONISTI

Ovviamente è lunghissima la lista dei nomi da tenere d'occhio fin da questa prima giornata di test della Motogp a Losail: si tratta dell'ultima opportunità di mettere a punto le moto in vista della prossima stagione ormai vicinissima. Sotto i riflettori ovviamente le Honda di Marquez, fresco di rinnovo fino al 2020, e di Dani Pedrosa, le prime candidate alla vittoria del titolo: con loro non mancheranno le Ducati di Dovizioso e Lorenzo in grandissima forma. Da non sottovalutare poi quanto potrebbe aver fatto nei giorni scorsi la Yamaha: nei test precedenti sia Valentino Rossi che Maverick Vinales hanno evidenziato non pochi problemi nella nuova M1, ma chiaramente i suggerimenti dei due piloti avranno portato a delle migliorie nella nuova moto del diapason che siamo ansiosi di conoscere. Occhi puntati infine sul rookie, campione del mondo della Moto 2 Franco Morbidelli: il romano ha mostrato di saper ben gestire il passaggio di categoria, ma di certo ci attendiamo ora una prova più matura per lui a Losail.

