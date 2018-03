Diretta MotoGp/ Streaming video e Tv8, prove libere FP1 e FP2 live: cronaca e tempi (GP Qatar 2018)

Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Qatar 2018 Losail: cronaca e tempi delle prime due sessioni del weekend e della stagione (oggi venerdì 16 marzo)

16 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse: il campione del Mondo in carica Marc Marquez

La MotoGp oggi, venerdì 16 marzo, riaccende i motori con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Qatar 2018 in diretta dal circuito di Losail, dove comincia il Motomondiale di quest’anno. L’attesa naturalmente è altissima sia tra i piloti e gli addetti ai lavori sia fra i semplici appassionati: dopo quattro mesi di pausa, interrotta solamente dalle sessioni di test invernali, da oggi si torna a fare sul serio con il via ad una nuova appassionante stagione, che ci terrà compagnia fino a novembre con ben 19 Gran Premi. Come da consolidata tradizione, in Qatar si corre in notturna (almeno le sessioni principali); da tenere conto sono anche le due ore di fuso orario che ci separano da Losail, di conseguenza è fondamentale sapere gli orari che caratterizzeranno il venerdì della MotoGp, che avrà inizio alle ore 12.45 italiane (le 14.45 locali) con la FP1 che apre la stagione della classe regina, che come sempre durerà 45 minuti. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 17.05 (le 19.05 del Qatar), sessione più indicativa disputandosi negli stessi orari di qualifiche e gara.

GP QATAR MOTOGP, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, LA FP1 E FP2 DI MOTOGP

Per gli appassionati che vorranno seguire la stagione della MotoGp in tv oppure in streaming video, non ci sono grandi novità da segnalare: entrambe le sessioni saranno trasmesse oggi su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quinta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Il punto di riferimento sarà sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, ma non mancheranno alcune novità. Ad esempio Dovi Vai, una nuova rubrica con Andrea Dovizioso sulle suggestioni e le riflessioni dei piloti nel weekend di gara. Ci sarà anche un nuovo inviato d’eccezione ai box: il pilota sammarinese vice campione del mondo Alex De Angelis.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Come sempre il filo conduttore della giornata sarà Paddock Live, la rubrica contenitore che collegherà tutte le varie sessioni di prove delle tre classi. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando), perché su questo canale in chiaro saranno visibili soltanto qualifiche e gare: il Gran Premio del Qatar è comunque uno di quelli che su Tv8 sarà visibile solamente in differita, dunque anche nei prossimi giorni per le immagini in tempo reale ci si potrà affidare solamente a Sky. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

GP QATAR 2018: I PROTAGONISTI ATTESI

Parte dunque una nuova stagione della MotoGp: per adesso bisogna basarsi su quanto abbiamo visto nei test invernali, in particolare l’ultima sessione che è stata disputata ad inizio mese proprio sul circuito di Losail. Per la Yamaha giunsero notizie migliori rispetto a quelle degli altri due test invernali, segno che almeno in Qatar Valentino Rossi, Maverick Vinales e anche Johann Zarco, ormai da considerare a tutti gli effetti uno degli uomini più attesi della MotoGp, potranno lottare ad armi pari con Honda e Ducati, anche se resta qualche dubbio su una Yamaha che potrebbe avere troppi alti e bassi da una pista all’altra, fatto che già ne aveva pesantemente condizionato la passata stagione. Un’incognita pesante, anche se va detto che è ancora decisamente troppo presto per preoccuparsi: un anno fa di questi tempi la Yamaha sembrava destinata a dominare l’intera stagione, poi però sappiamo come è andata, l’auspicio per Valentino Rossi e soci è che stavolta possa succedere il contrario.

Positivo è stato invece l’inverno di Andrea Dovizioso, che in questo 2018 parte con l’obiettivo di lottare di nuovo per il titolo iridato e dimostrare che quello del 2017 non è stato un exploit isolato. Finora in casa Ducati il Dovi ha fatto meglio di Jorge Lorenzo: lo spagnolo rischia davvero un’altra stagione da scudiero dell’italiano oppure alla lunga il 2018 potrà segnare il ritorno al vertice di Lorenzo? Questo dunque è il tema d’attualità in casa Ducati, dove i due piloti ufficiali si approcciano alla stagione con stati d’animo differenti. Ultima ma non per importanza la Honda campione del Mondo in carica con Marc Marquez: nei tre giorni di test in Qatar lo spagnolo si è messo meno in mostra di altri rivali, ottenendo al massimo il terzo posto nella seconda giornata, ma siamo sicuri che il numero 93 sarà anche quest’anno un osso durissimo per chiunque. In ogni caso, il bello dell’inizio della stagione è che non ci si può più nascondere come nei test: da oggi inizieremo a capire davvero quali possano essere i rapporti di forza. Per avere dunque le risposte a tutti gli interrogativi di questo Gran Premio di MotoGp che ne presenta davvero tanti, torniamo all'attualità, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Qatar 2018 della MotoGp a Losail sta per cominciare...

© Riproduzione Riservata.