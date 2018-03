Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8, qualifiche live: pole position e tempi (GP Qatar 2018)

Diretta MotoGp prove libere live GP Qatar 2018 Losail, oggi sabato 17 marzo: cronaca e tempi delle due sessioni. Le Ducati di Dovizioso e Petrucci favorite per la pole?

17 marzo 2018 Fabio Belli

Dovizioso a caccia della Pole in Qatar (foto LaPresse)

Il primo Gran Premio della stagione di MotoGP è alle porte, lo ospiteranno le dune del deserto di Doha, in Qatar. Insieme al via del campionato del moto mondiale, il primo dei 19 totali che ci accompagneranno nei prossimi 9 mesi, arriva anche la notizia del rinnovo di Valentino Rossi in Yamaha fino al 2020, quando avrà 42 anni. Il favorito della stagione è Marc Marquez, in qualità di campione in carica, ma a rendergli la vita difficile saranno sicuramente in molti, fra cui gli italianissimi Dovizioso, Rossi e Iannone, che già si sono messi in mostra in questa prima giornata di prove, tutta trasmessa in esclusiva da Sky, così come sarà per qualifiche e gara.

MOTOGP, LE QUALIFICHE IN DIRETTA

LE QUALIFICHE DEL GRAN PREMIO DEL QATAR

Si disputeranno oggi sabato 17 marzo le ultime due sessioni di prove libere Fp3 e Fp4 oltre che le qualifiche ufficiali per il Gp del Qatar, primo appuntamento del Mondiale della Motogp. La classe regina è quindi pronta a infiammare tutti gli appassionati specie dopo le belle cose viste in pista a Losail solo nella giornata di ieri, grande esordio ufficiale: vediamo però come sarà possibile seguire gli eventi sopra ricordati in diretta tv e non solo. In questo senso va detto che per la stagione 2018 della Motogp non ci sono grandissime novità per tutti gli appassionati che vorranno seguire il mondiale in diretta tv e streaming video.

GLI ORARI DELLA GIORNATA

Come al solito il programma del sabato, pure in occasione del Gp del Qatar, primo appuntamento della stagione 2018 della Motogp, è ben ricco: i piloti infatti dovranno scendere in pista a Losail in ben 4 occasioni, ovvero nelle ultime due prove libere Fp3 e Fp4 oltre che nelle due sessioni di qualifiche ufficiali. Vediamo allora nel dettaglio gli orari di queste sessioni nel dettaglio, facendo attenzione con il fuso orario tra il Qatar e l’Italia. Seguendo quindi gli orari italiani ricordiamo che la Fp3 sarà prevista alle ore 12.35 per chiudersi poi alle 13.20: a chiudere il programma delle prove libere ci sarà la Fp4 che avrà inizio alle ore 16.40 e avrà termine alle ore 17.10 sempre con il fuso italiano. Occhi puntati poi alle due sessioni di qualifiche, momento fondamentale in cui si deciderà la griglia di partenza del Gp del Qatar 2018. La prima sessione avrà inizio alle ore 17.20 e terminerà 15 minuti dopo mentre le qualifiche 2 sono previste tra le ore 17.45 e le 18.00.

LA MOTOGP IN STREAMING E IN TV

Come abbiamo detto prima alcuni appuntamenti del Gp del Qatar saranno visibili anche in chiaro, anche se non in diretta tv. In questo caso il punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà Tv8, come pure è successo l’anno scorso. Tornando alla prova di Losail, ricordiamo che in chiaro sarà visibile ma solo in differita, la sessione delle qualifiche ufficiali di Losail. Appuntamento quindi alle ore 19.00, ma ricordiamo che la prova sarà anticipata dal programma di approfondimento Studio Motogp con Davide Camicioli e i suoi ospiti. Anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l‘offerta di SkyGo, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni delle due ruote in diretta streaming video. Non dimentichiamo che alcuni appuntamenti, comprese alcune sessione del Gp del Qatar potranno essere visibili in chiaro: allora il canale di riferimento sarà anche quest’anno Tv8.

DOVIZIOSO E ROSSI DOMINANO LE PRIME PROVE LIBERE

La prima sessione ha regalato grandi sorprese con un Valentino Rossi secondo soltanto al vice campione del mondo Andrea Dovizioso che ha fatto registrare il tempo di 1'55''366, Marquez terzo chiuso tra la morsa Rossi-Iannone. Solo quinto Lorenzo che però si è maggiormente concentrato sull'assetto e sulla sella. Vinales ha fatto un lavoro molto differente ed è atteso in questa seconda sessione.

LE DUCATI DOMINANO LA SECONDA SESSIONE

La Seconda sessione di prove libere è stata un turno molto interessante di prove, visto che è l'unico che ricalca quello che sarà l'orario della gara, inizia infatti alle 17 il secondo turno di prove libere, dove conta arrivare nei primi 10. Parte subito molto forte Marquez che abbassa il miglior tempo delle 12.40, ora italiana, di Dovizioso a 1'55''043. A venti minuti dal termine della sessione, alle spalle di Marquez ci sono Petrucci e Crutchlow, staccati rispettivamente di +0,240 e +0,243. Dovizioso alla sua seconda uscita di giri balza al secondo posto con il tempo di 1'55''113. A dieci minuti dal termine inizia, nel vero senso della parola, la sessione con continui sorpassi in vetta, inizia Rins che prima supera con 1'54'997 Marquez e poi si migliora con 1'54''985. Negli ultimi minuti inizia la bagarre per le prime 10 posizioni, Petrucci scavalca tutti con 1'54''367, superato a sua volta da Dovizioso 1'54''361. Dopo aver controllato il consumo della gomma anteriore nella prima uscita, Rossi per piazzare il suo tempo che si ferma a 1'54''853. La sessione si chiude con le prime due Ducati di Dovizioso e Petrucci, terzo la sorpresa Rins, quarto Lorenzo, quinto Iannone e poi le Honda di Marquez, Pedrosa e Crutchlow, solo nono Rossi, chiude la classifica dei primi dieci Zarco. Fuori inaspettatamente Vinales ed Espargaro dalla top ten del primo gran premio della stagione che mai come quest'anno si preannuncia equilibrato.

MOTOGP, LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE

