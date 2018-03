Griglia di partenza MotoGp/ Qatar, Valentino Rossi: caccia alla pole position del primo Gran Premio!

Griglia di partenza MotoGp Qatar: con la prima pole position parte la stagione. Ecco favoriti, raffronti e numeri che animeranno il Gran Premio di Doha, il primo del 2018

17 marzo 2018 Fabio Belli

Dovizioso e Marquez, è caccia alla pole position in Qatar (foto LaPresse)

In attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza della MotoGp per il Gran Premio del Qatar a Doha che aprirà ufficiallmente il Mondiale MotoGp 2018, raffrontiamo come è andata la corsa negli Emirati nella scorsa stagione. Il Gran Premio del Qatar del 2017 si è svolto lo scorso 26 marzo, quindi praticamente un anno fa esatto, e ha fatto registrare la vittoria di Maverick Vinales davanti ad Andrea Dovizioso, che potrebbero darsi battaglia anche quest'anno. A completare il podio del Gran Premio del Qatar della scorsa stagione anche Valentino Rossi, che ha saputo ben distinguersi nella giornata di venerdì soprattutto nella prima sessione di prove libere. Rossi aveva rimontato dal decimo posto e Dovizioso dal quinto, mentre con la vittoria finale Vinales aveva confermato la pole position conquistata. Non riuscirono a terminare la gara, ritirati, Petrucci, Iannone, Crutchlow, Bautista e Zarco.

GRIGLIA DI PARTENZA: CONTINUA IL DOMINIO SPAGNOLO?

Nel Gran Premio 2018 della MotoGp del Qatar a Doha ci si aspetta immediatamente un acuto da Marc Marquez, vincitore di quattro delle ultime cinque edizioni del Motomondiale tra il 2013 ed il 2017, lasciando al connazionale Jorge Lorenzo solo il successo nel 2015. Potrebbe essere l'anno buono per vedere finalmente sul primo gradino del podio della classifica mondiale l'astro nascente, sempre di nazionalità iberica, Maverick Vinales, mentre l'ultima vittoria italiana si è fatta registrare nel 2009 con Valentino Rossi. Negli ultimi sette anni della MotoGp, sei volte il titolo è andato ad un pilota spagnolo (quattro a Marquez e due a Lorenzo), unico "intruso" Casey Stoner, la cui parabola nel circuito della MotoGp è stata molto breve, con l'australiano salito sul gradino più alto del podio della classifica Mondiale nel 2011.

GLI ITALIANI RUGGISCONO A DOHA

Quali le prospettive dei piloti italiani a Doha? Sicuramente è partito con il piede giusto Andrea Dovizioso, che ha fatto registrare il miglior tempo combinato sulla sua ducati con un 1'54"361 alla media di 169,3 Km/h. E' arrivato ad appena 6 millesimi di distanza dal suo compagno di squadra Danilo Petrucci, mentre Valentino Rossi ha visto calare le performance della sua Yamaha nella seconda sessione di prove, chiudendo in 1'54"853 con solo il nono tempo combinato. Quinta piazza per Iannone con la sua Suzuki, col pilota italiano che dovrà riscattare una scorsa stagione in cui si è parlato maggiormente di lui per la love story con Belen Rodriguez che per le performance in pista, segnate da tanti ritiri e incidenti.

