Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti: Dovizioso primo, Valentino Rossi sul podio con Marquez (Gp Qatar 2018)

Classifica MotoGp Mondiale Piloti dopo Gp Qatar 2018 a Losail: Dovizioso primo, Rossi sul podio con Marquez. Senza punti Jorge Lorenzo, autore di una caduta che lo ha messo fuori dai giochi

18 marzo 2018 Silvana Palazzo

Classifica MotoGp Mondiale Piloti (Foto: LaPresse)

A vincere il primo Gran Premio di MotoGp 2018 è Andrea Dovizioso. Una gara sublime quella del pilota della Ducati, che ha sopravanzato Marc Marquez sul podio, chiuso da Valentino Rossi (qui il nostro approfondimento). Partito dalla quinta posizione, il forlivese a metà gara si è piazzato dietro Johann Zarco che ha mantenuto la testa fino al diciottesimo dei ventidue giri. Poi ha sferrato l'attacco per prendersi la prima posizione. Nell'ultimo giro ha vinto anche il duello serratissimo con il campione del mondo in carica. Splendida comunque anche la prestazione del pilota della Yamaha, che dall'ottavo posto è risalito fino al secondo, per poi scendere in terza posizione. Primi punti pesanti per Andrea Dovizioso che quindi è in vetta alla classifica con 25 punti, segue Marc Marquez a 20 punti, terzo appunto Valentino Rossi con 16 punti. Non poteva cominciare meglio il Motomondiale per il pilota della Ducati, che ha interrotto la sequenza di secondi posti. Una vittoria d'autorità, in volata, che acquista valore anche perché è arrivata dopo il duello con il mai domo Marquez. Un podio per due terzi italiano, visto che Rossi ha fatto il massimo con la sua Yamaha portandola al terzo posto.

CLASSIFICA MOTOGP: DOVIZIOSO IN VETTA

La MotoGp 2018 regala una bella domenica all'Italia. Oltre alla vittoria di Andrea Dovizioso e al terzo posto di Valentino Rossi, segnaliamo il quinto posto di Danilo Petrucci sull'altra Rossa del Team Pramac. Undici punti importanti per lui, mentre ne conquista quattro Franco Morbidelli con il suo dodicesimo posto in sella alla Honda del Team Marc VDS. Può consolarsi con dieci punti Maverick Vinales, che chiude un weekend incolore, un po' come la scorsa stagione. L'auspicio del pilota spagnolo è di tornare quanto prima protagonista per non veder scappare in classifica i big. A tal proposito segnaliamo un assente eccellente. Nella classifica di MotoGp 2018 manca infatti Jorge Lorenzo, che ha chiuso anzitempo il GP del Qatar a causa di una caduta. Solo otto punti in classifica invece per Johann Zarco, che pure era partito in pole position oggi. Come accaduto spesso nella scorsa stagione, il francese dopo buone qualifiche non è riuscito a confermarsi in gara. E questo è un aspetto senza dubbio da migliorare per non sprecare punti in una stagione nella quale può ritagliarsi uno spazio importante.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP PUNTI 1. DOVIZIOSO 25 2. MARQUEZ 20 3. ROSSI 16 4. CRUTCHLOW 13 5. PETRUCCI 11 6. VINALES 10 7. PEDROSA 9 8. ZARCO 8 9. IANNONE 7 10. MILLER 6 11. RABAT 5 12. MORBIDELLI 4 13. BAUTISTA 3 14. SYAHRIN 2 15. ABRAHAM 1

