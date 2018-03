Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8, gara live: vincitore e podio (GP Qatar 2018)

Diretta MotoGp, GP Qatar 2018: streaming video Sky e Tv8, gara live: vincitore e podio, cronaca e tempi, ordine d'arrivo della corsa di oggi, 18 marzo. Si parte con il warm up

18 marzo 2018 Silvana Palazzo

Diretta MotoGp, GP Qatar 2018 (Foto: LaPresse)

MotoGp 2018, oggi comincia la nuova stagione con la gara del Gran Premio del Qatar, in diretta dal circuito di Losail. Questo il primo atto del Motomondiale, che si preannuncia molto più combattuto del passato. Questo sarà in particolare per Valentino Rossi il ventiduesimo Mondiale: la speranza dei suoi tifosi e della Yamaha è che possa essere protagonista. Per ora ai nastri di partenza partono le Ducati e la Honda, pronte a darsi battaglia esattamente come avvenuto nella scorsa stagione. Le altre scuderie, quelle che hanno sofferto nei mesi scorsi, hanno apportato miglioramenti per tornare competitive e allargare la corsa per il titolo. Non ci riferiamo solo alla Yamaha, ma anche alla Suzuki... Al debutto Franco Morbidelli, promosso in MotoGp dopo aver trionfato in Moto2 l'anno scorso. Lo vedremo in sella alla Honda del team belga Marc VDS Racing. Vi ricordiamo comunque che il primo appuntamento motociclistico di oggi, domenica 18 marzo 2018, è il warm up: alle 11.40 le ultime prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto in vista della gara, il primo momento decisivo della stagione.

MOTOGP, LA GARA DEL QATAR IN DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA

Anche quest'anno Sky trasmetterà tutte le gare del Motomondiale. Sono previsti numerosi approfondimenti, oltre alla diretta della gara del Gran Premio del Qatar. Chi non è abbonato all'emittente satellitare dovrà affidarsi a Tv7, canale 8 del digitale terrestre, per seguire cosa accadrà in Qatar, ma in questo caso dovrà farlo in differita, perché la diretta non è disponibile, se non su Sky Sport MotoGP HD, canale numero 2018 della piattaforma satellitare. Anche per questa stagione il commento della MotoGp è affidato all'inconfondibile voce di Guido Meda. Con lui anche Mauro Sanchini. Vera Spadini è invece la padrona di casa dei Paddock Live. Per aggiornamenti e interviste ai protagonisti della pit-lane con gli inviati Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. La grande novità di quest'anno è rappresentata da Alex De Angelis, che farà le sue incursioni dai box. Sky mette a disposizione dei suoi abbonati, anche per il warm up oltre che per la gara, la diretta streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Ma anche questo è un evento social, per cui vi ricordiamo i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, account @MotoGp, e Facebook, pagina MotoGp.

IL PRONOSTICO

La gara del GP del Qatar è pronta a regalarci sorprese, un po' come avvenuto ieri nelle qualifiche. Potrebbero essere diverse le chiavi della gara: in primis le gomme, quindi chi riuscirà ad essere più “gentile” con loro potrà fare la differenza, poi la facilità nel trovare subito un buon ritmo in vista del finale. Nonostante il quinto posto Andrea Dovizioso parte tra i favoriti oggi: la tranquillità che ha mostrato in questo weekend testimonia che ha la situazione sotto controllo. Un altro pilota in grado di poter essere competitivo fino al termine della gara è Danilo Petrucci. Ma non possiamo non tirare in ballo in questo discorso Marc Marquez, il campione del mondo in carica. E ciò non per il titolo che ha conquistato, bensì per la qualità che ha dimostrato di avere, quella che poi alla fine fa sempre la differenza. Sembrano invece tagliati fuori da questo discorso Valentino Rossi e Maverick Vinales. Chi potrebbe dare invece filo da torcere ai big è Johann Zarco, che non a caso ieri ha ottenuto la pole position e quindi oggi partirà dal primo posto.

PROVE LIBERE, COSA È SUCCESSO

Il francese Zarco si conferma velocissimo anche nella terza sessione di prove libere, aggiudicandosela con un tempo di 1.54.966, mettendosi alle spalle le due Ducati non ufficiali di Jack Miller e Danilo Petrucci, entrambi piloti del team Pramac. Quarto tempo per Marc Marquez, autore di una prestazione solida in 1.55.750, davanti alla Suzuki di Andrea Iannone. Sesto e settimo tempo per Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso, con il forlivese che chiude davanti a Jorge Lorenzo, ottavo. Nono tempo per Valentino Rossi, protagonista di una caduta fortunatamente senza conseguenze. Decimo Crutchlow. Fuori dalla top ten il pilota spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaro e il fratello Pol su KTM, staccati di oltre un secondo rispetto al miglior tempo fatto registrare dal francese del team Yamaha Tech 3. Sedicesimo, invece, Franco Morbidelli, al suo esordio nella classe regina. Morbidelli, lo ricordiamo, guida la Honda del team belga Marc VDS Racing. Nelle quarte prove libere del weekend di Losail, in Qatar, spicca la Ducati di Andrea Dovizioso, davanti a tutti con il tempo di 1.55.248. Accanto a lui Danilo Petrucci, con la Ducati del team Pramac, ulteriore conferma di quanto il pilota di Terni sia a suo agio sulla pista qatariota. Terzo tempo per Valentino Rossi, staccato con la sua Yamaha di un decimo e mezzo dal tempo fatto registrare dal vice campione del mondo in carica. Exploit di Rins, su Suzuki, in quarta posizione, davanti anche al suo compagno di squadra Iannone, settimo. Tra i due piloti Suzuki si infilano gli spagnoli Marc Marquez con il quinto tempo e Maverick Vinales, sesto. Soltanto ottavo crono per Jorge Lorenzo, che non riesce ad esprimersi sui livelli né del suo compagno di squadra Dovizioso né dell'altro pilota italiano Petrucci, in sella su una Ducati non ufficiale. Lo spagnolo si consola con l'ingresso nei primi dieci in FP3. Chiudono la top ten delle quarte prove libere del Gran Premio del Qatar le due Honda di Crutchlow e Pedrosa.

PROVE LIBERE, COSA È SUCCESSO

Dopo aver firmato il primo tempo nelle terze prove libere, il francese Johann Zarco si prende la pole position chiudendo il giro in 1.53.680, precedendo di due decimi di secondo il campione del mondo in carica Marc Marquez, ottimo secondo. Completa la prima fila la Ducati del team Pramac Danilo Petrucci, primo a sorpresa degli italiani con soli 5 millesimi di ritardo da Marquez. Quarto Crutchlow, che batte di due millesimi Dovizioso, soltanto quinto. Sulle ali dell'entusiasmo, Rins stacca il sesto tempo. L'ex rookie della Suzuki si toglie la soddisfazione di chiudere davanti a Pedrosa, Valentino Rossi (ottavo), Jorge Lorenzo e Jack Miller, decimo. L'inglese, insieme a Maverick Vinales, era riuscito a qualificarsi per l'ultima sessione delle prove ufficiali grazie al primo tempo ottenuto nella Q1, davanti allo spagnolo della Yamaha. Il compagno di squadra di Valentino, in Q2, ha chiuso soltanto dodicesimo, dietro ad Andrea Iannone. L'italiano, in sella su Suzuki, ha accusato un ritardo di poco meno di tre decimi dal suo compagno di squadra.

DATI E CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

Il circuito di Losail è posizionato si trova vicino Doha nello Stato del Qatar. È bastato un anno per la sua costruzione, del resto sono stati impiegati mille lavoratori per la sua realizzazione. Un investimento da 58 milioni di dollari per ospitare le gare del Motomondiale e del Mondiale di Superbike. Inaugurato nel 2004 con il Marlboro Grand Prix of Qatar, vinto da Sete Gibernau, questo circuito misura 5,38 km. Il rettilineo più lungo misura 1068 metri. Il circuito è localizzato vicino il deserto, per questo il tracciato è stato circondato da erba artificiale: in questo modo viene limitato l'afflusso di sabbia. Approfondiamo però le caratteristiche tecniche del circuito di Losail: ha tante curve, ben 16, ma non è particolarmente amato dai piloti di MotoGp, perché preferiscono le gare con sali e scendi, che non sono stati realizzabili a causa della collocazione geografica. Non è una pista particolarmente godibile per i piloti, ma è molto esigente: è necessaria la massima concentrazione, perché non ci sono attimi di respiro. Per quanto riguarda il set up, bisogna trovare un compromesso tra velocità e accelerazione. La sabbia e il vento potrebbero rappresentare gli svantaggi di questo circuito, oltre all'eventuale pioggia.

LE DOMANDE DELLA DOMENICA

Cosa dobbiamo aspettarci dalla gara del Gran Premio del Qatar? Attendiamo risposte da Johann Zarco, che non è più “rookie” ed è chiamato a dimostrare di essere maturato. Il pilota francese con la sua Yamaha Tech 3 si è preso una bella pole position e ha infranto il record della pista che apparteneva a Jorge Lorenzo dal 2008. Ne vogliamo però anche da Marc Marquez, che non ha deluso col suo secondo posto, bensì per il gap molto ampio da Zarco, visto che supera i due decimi. Conta poco alla fine, perché è più importante il passo gara. Danilo Petrucci riuscirà ad ottenere un podio? Ieri spingendo fino in fondo ha meritato il terzo posto sulla griglia di partenza. E Andrea Dovizioso resterà a guardare? Poco efficace nel momento clou delle qualifiche, il pilota della Ducati partirà dalla posizione centrale della seconda fila, ma soprattutto dietro a Marquez. Enormi difficoltà ne ha mostrate la Yamaha con Valentino Rossi ottavo e Maverick Vinales. Torneranno competitivi o sarà un'altra stagione di sofferenza per loro? Tra i più attesi a Losail anche Jorge Lorenzo, che continua a mostrare difficoltà di adattamento alla Rossa.

