Test Motogp 2018 Losail/ Streaming video e diretta tv, classifica tempi (2^ giornata)

Diretta test 2018 a Loasil: info streaming video e la classifica dei tempi per la 2^ giornata di prove in Qatar. Nuove conferme per la Yamaha di Rossi e Vinales?

Oggi 2 marzo si accenderà la seconda giornata di test per la Motogp a Losail: come abbiamo visto ieri è questa l’ultima occasione per mettere a punto le moto in vista della stagione 2018 della classe regina e il circuito del Qatar farà da sfondo ideale per questa tre giorni. I risultati ottenuti ieri, come pure i tempi registrati in classifica, nella prima giornata di test sono dopo tutto esaltanti, benchè la pista qatariota non sia stata pulitissima (problema ben noto vista la vicinanza del circuito con il deserto). Ci attendiamo quindi ancora grandi emozioni a Losail, specie sul finire della giornata di prove: tutti i piloti infatti vorranno provare a mettere a segno tempi record quando il sole è già calato, nella medesima situazione in cui si svolgerà tra qualche giorno il Gp del Qatar 2018. Ricordiamo poi gli orari della 2^ giornata di test a Losail per la Motogp: semaforo verde alle ore 11.00 italiane, con bandiera a scacchi attesa invece per le ore 19.00.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGURE L'EVENTO

Ricordiamo che anche in occasione della 2^ giornata di test della Motogp 2018 a Losail non è stata prevista alcuna diretta tv: di conseguenza non sono state fornite indicazioni utili riguarda a una eventuale diretta video streaming video delle prove in Qatar. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di rimanere collegati al portale ufficiale motogp.com, dove saranno disponibili il live timing dei test, continui aggiornamenti e le parole dei protagonisti in pista in Qatar. Non dimentichiamo poi le possibilità offerte da social: i profili ufficiali della Motogp come delle varie scuderie e dei piloti protagonisti saranno fonti inestimabili per comprendere meglio quanto sta accadendo in pista. Ricordiamo infine per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento al satellitare di Sky, l'appuntamento alle ore 23.30 con il programma Race Anatomy Motogp Speciale Qatar: Davide Cornicioli e i suoi ospiti analizzeranno e commenteranno questi tre giorni di test a Losail.

LA GIORNATA DI IERI

Considerando la classifica dei tempi segnata ieri, pur con tutte le modifiche che il time attack condotto alla bandiera a scacchi ha portato, va detto che quasi tutti i big della prossima stagione 2018 della Motogp hanno ricevuto responsi positivi dalla pista di Losail. A lungo Ducati e Yamaha si sono contese le prime posizioni della graduatoria, mentre la Honda è apparsa forse un pochino in disparte durante tutto la giornata. Tali dati però non ci devono confondere. Se infatti la Desmo di Lorenzo e Dovizioso si è riconfermata anche in Qatar tra le migliori in vista del prossimo campionato, non dobbiamo dimenticare un certo andamento incostante della Yamaha registrato anche in occasione dei test pre stagione 2018. La casa del Diapason come i suoi piloti Maverick Vinales e Valentino Rossi vorranno quindi oggi spingere al massimo sulla nuova M1 per verificare che le belle cose fatte della 1^ giornata di test a Losail non siano un fuoco fatuo. Non ci deve neppur ingannare la ritrosia della Honda: Il campione in carica della Motogp Marc Marquez e Dani Pedrosa sanno come graffare sull’asfalto qatariota e comunque i tempi messi in classifica anche a metà della sessione rimangono di grandissima importanza.

