Test Motogp 2018 Losail/ Streaming video e diretta, classifica e tempi (3^ giornata)

Diretta test Losail: info streaming video e tv, classifica dei tempi nella 3^ giornata di prove in Qatar per la stagione 2018 della Motogp. Oggi la novità: si testa sul bagnato!

03 marzo 2018 Michela Colombo

Andrea Dovizioso (LaPresse)

Ultimo appuntamento con i test di Losail: la stagione 2018 della Motogp si avvicina a grandi passi e si accederà quindi oggi sabato 3 marzo l’ultima occasione per provare sulla pista del Qatar i gioielli del mondiale che sta per iniziare. Tanti i responsi e i tempi interessanti registrati in classifica nei due giorni scorsi, ma sono ancora molte le questione aperte: attenzione poi proprio a questa 3^ giornata, dove, caso unico, si faranno anche delle prove su asfalto bagnato. Gli acquazzoni che sono stati protagonisti nella stagione precedente hanno convinto la Dorna a fare una giornata di test per la Motogp anche sul bagnato: sarà quindi una novità davvero piacevole. Ricordiamo che come al solito ai test di Losail, facendo conto con il fuso orario con il Qatar, il semaforo verde è atteso alle ore 11.00 italiane: bandiera scacchi prevista per le ore 19.00.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGURE L'EVENTO

Dobbiamo segnalare che anche in occasione della 3^ e ultima giornata di test della Motogp 2018 a Losail non è stata prevista alcuna diretta tv: di conseguenza non sono state fornite indicazioni utili riguarda a una eventuale diretta streaming video delle prove in Qatar. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di rimanere collegati al portale ufficiale motogp.com, dove saranno disponibili il live timing dei test, continui aggiornamenti e le parole dei protagonisti in pista in Qatar. Non dimentichiamo poi le possibilità offerte da social: i profili ufficiali della Motogp come delle varie scuderie e dei piloti protagonisti saranno fonti inestimabili per comprendere meglio quanto sta accadendo in pista. Ricordiamo infine per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento al satellitare di Sky, l'appuntamento alle ore 23.30 con il programma Race Anatomy Motogp Speciale Qatar: Davide Cornicioli e i suoi ospiti analizzeranno e commenteranno questi tre giorni di test a Losail.

I TEST SUL BAGNATO

I test su bagnato a Losail sono di certo uno degli elementi più curiosi dell’intera sessione e per questa novità la Dorna ha fissato precise indicazioni. I piloti saranno obbligati a fare i test su asfalto bagnato (a meno che non si sia infortunati prima) e la sessione durerà circa 30 minuti: in queso lasso di tempo verrà chiesto anche di correre in gruppo per meglio capire come reagiranno le moto in questa particolare occasione, affatto inusuale anche in gara. Tornando però alla classifica dei tempi, possiamo davvero dire che la terza giornata di test a Losail potrebbe rivelarsi decisiva. La sessione di ieri ha confermato il buono andamento della Honda, che pure è rimasta nascosta in Qatar, come pure le buone cose di Ducati specialmente quella di Dovizioso (qualche grana in più per Lorenzo). Ieri però la pista dl Qatar non pare aver dato i giusti responsi alle Yamaha, che hanno chiuso alla bandiera a scacchi solo con l’undicesimo posto di Valentino Rossi e il settimo di Vinales. Chi invece ha stupito tutti è stato Iannone che in sella alla Suzuki è pure riuscito a strappare il primo crono della giornata (un buon 1.54.586), scombinando non poco i piani alti. Che cosa succederà oggi? Staremo a vedere.

