Diretta Motogp/ Streaming video Sky prove libere, Fp1 e Fp2 live: cronaca e tempi (Gp Americhe 2018)

Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP delle Americhe 2018 ad Austin (Texas), oggi venerdì 20 aprile: cronaca e tempi delle prime due sessioni in programma.

20 aprile 2018

Marc Marquez (LaPresse)

Il Mondiale della Motogp torna sotto i riflettori e lo farà oggi venerdi 20 aprile 2018 con la prima giornata, dedicata alle prove libere del Gp delle Americhe 2018. La classe regina tra quindi al COTA, in Austin (Texas) un circuito che dalla sua entrata nel calendario del motomondiale ha visto un solo vincitore ovvero Marc Marquez. Il campione del mondo in carica per la Motogp quindi è il primo protagonista atteso oggi in pista, ma come al solito il ventaglio di attori principali in questo terzo weekend del campionato è ben ampio. Da Valentino Rossi, fino a Andrea Dovizioso e i tanti outsider (tra cui Cal Crutchlow, al primo gradino del podio in Argentina): tutti gli appassionati non vedono quindi l’ora di vedere i propri beniamini assaggiare l’asfalto texano, sia pure nelle prime sessioni di prove libere. Vediamo quindi subito che cosa ci riserverà il programma ufficiale per questa giornata. Il primo approccio della Motogp al Gp dell’Americhe sarà con la Fp1 che avrà inizio alle ore 16.55 e terminerà alle ore 17.40. Per la Fp2 ad Austin invece gli orari della classe regina del motomondiale saranno 21.05-21.50.

GP AMERICHE MOTOGP, DIRETTA LIVE

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA GIORNATA

Ovviamente le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio delle Americhe 2018 saranno trasmesse oggi in diretta tv su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quinta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Vediamo dunque le informazioni utili per seguire quanto succederà in Texas. Come sempre il filo conduttore della giornata sarà Paddock Live, la rubrica contenitore che collegherà tutte le varie sessioni di prove delle tre classi. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in diretta streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando), perché su questo canale in chiaro saranno visibili soltanto qualifiche e gare. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

GP AMERICHE 2018: I DETTAGLI DEL CIRCUITO

Detto del record di Marc Marquez sulla pista di Austin (5 vittorie per lo spagnolo nelle cinque edizioni della corsa), andiamo ora a conoscere più nel dettaglio la pista texana, oggi protagonista per le prime due sessioni di prove libere della Motogp. Si gareggerà infatti al Cota, circuito entrato nel calendario del motomondiale solo nel 2013 ma presto entrato nel cuori di piloti e appassionati. Considerando qualche dettaglio tecnico va ricordato che il Gp delle Americhe 2018 si corre in senso antiorario: la pista è lunga complessivamente 5 km e 513 metri e presenta 11 curve a sinistra e 9 a destra. A ciò ricordiamo che la pista di Austin presenta un lungo rettilineo di 1200 metri e richiede molta attenzione visti i bruschi cambi di pendenza e le forti staccate, in grado di mettere in difficoltà piloti esperti, scuderie e soprattutto le gomme. L’asfalto texano infatti risulta parecchio irregolare: la direzione del circuito ha lavorato parecchio per pareggiare le differenze e aumentare il grip, ma di certo le prove libere di oggi saranno più che mai fondamentali per capire il reale degrado della gomma. L’ultimo elemento da tenere in considerazione è il forte caldo: mai la pioggia ha infatti tormentato una gara di Austin, ma lo hanno spesso fatto invece le alte temperature.

