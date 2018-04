Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8, qualifiche live: pole position, tempi (Gp Americhe 2018)

Diretta MotoGp: prove libere FP3 e FP4, live qualifiche GP delle Americhe 2018 ad Austin (Texas), oggi sabato 21 aprile: cronaca e tempi delle sessioni in programma.

21 aprile 2018 Silvana Palazzo

Diretta MotoGp - Marc Marquez e Andrea Dovizioso (LaPresse)

Il weekend di MotoGp si apre ad Austin, in Texas, con le ultime due sessioni di prove libere e le qualifiche. La terza tappa del Motomondiale potrebbe regalarci interessanti colpi di scena, del resto qualche segnale lo abbiamo avuto ieri, quando Andrea Iannone ha firmato il miglior tempo in FP2 facendo saltare il banco. Il campione del mondo in carica Marc Marquez, favorito per la vittoria del GP delle Americhe 2018, non può abbassare il livello di attenzione. Oggi però, con la prima posta in palio importante, dovrà far valere il suo talento e le qualità della sua Honda, che ha girato ieri per larghi tratti con gomma dura al posteriore, a differenza dei rivali che hanno montato soft o medie. Nonostante ciò Marquez è riuscito a siglare tempi importanti. E questo è un segnale anche per Valentino Rossi, che è apparso in forma in sella alla sua Yamaha. Il “Dottore” ha dimostrato di potersela giocare con i migliori per il podio. Il team di Iwata ci spera, ma può contare anche sulla ritrovata competitività di Maverick Vinales. Le Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso invece hanno faticato a trovare il grip su un tracciato sporco che però si sta pian piano gommando. Tutti però sono pronti oggi a mischiare le carte in tavola.

MOTOGP, LE QUALIFICHE IN DIRETTA LIVE

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO CON SKY E TV8

L'intero weekend del GP delle Americhe 2018 è trasmesso in diretta tv da Sky, sul canale Sky Sport MotoGP HD (208), ma anche in chiaro, su TV8, canale 8 del digitale terrestre e di Tivù Sat. Chi dunque non ha un abbonamento con l'emittente satellitare può usufruire della diretta gratis di TV8. Appuntamento alle 16.55 per la terza sessione di prove libere, alle 20.30 invece è in programma la quarta. Alle 21.10 sarà battaglia nelle qualifiche, che entreranno nel vivo alle 21.35 con il Q2 in cui andrà in scena l'assalto alla pole position. A differenza di Sky, il canale in chiaro TV8 non trasmetterà però la FP3 nel pomeriggio, ma il collegamento con Austin si aprirà direttamente dalla FP4. Chi non può seguire Marquez & Co. sulla pista di Austin in diretta tv può usufruire del servizio streaming. Disponibile la piattaforma Sky Go per chi ha sottoscritto un abbonamento con l'emittente satellitare, mentre gli altri possono collegarsi sul sito ufficiale di TV8 per usufruire dello streaming gratuito.

COME È ANDATA IN FP1

Marc Marquez ha conquistato il miglior tempo in 2.05.530 nelle prove libere 1 del Gran Premio di Austin, confermando il grande feeling con la pista del Texas. Il pilota spagnolo ha preceduto di tre decimi Valentino Rossi. Si è riacceso il duello tra i due campioni di motociclismo, dopo quanto accaduto nel Gran Premio d'Argentina, con la caduta dell'italiano per un'entrata in curva troppo aggressiva dello spagnolo a pochi giri dal termine. Terza posizione per Maverick Vinales, un'ulteriore conferma di come le Yamaha siano riuscite ad approcciare al meglio alla pista, nonostante in passato sia stato spesso un circuito non facile per la moto di Iwata. Quarto tempo per Jorge Lorenzo, che piazza la sua Ducati davanti al leader della classifica piloti Cal Crutchlow e al compagno di scuderia Andrea Dovizioso. Ottimo settimo posto per il giapponese Nakagami, che precede Andrea Iannone (ottavo) e il francese Zarco del team Yamaha Tech3, soltanto nono. Chiude la top 10 l'ex rookie Alex Rins, decimo. Fuori dalla top 10 le due Aprilia ufficiali di Aleix Espargaro e Scott Redding.

COME È ANDATA IN FP2

Marquez domina, ma Iannone gli ruba la scena. Una vera e propria sorpresa quella della Suzuki nella FP2 del GP delle Americhe: la prima giornata sulla pista di Austin si è chiusa con il pilota italiano davanti al campione del mondo in carica e alle Yamaha di Vinales e del connazionale Rossi. Ha stupito tutti Iannone sul finire delle prove libere 2 beffando Marquez che era sempre stato in testa. Sembrava imprendibile lo spagnolo, che migliorava giro dopo giro, poi è arrivata l'inattesa zampata di Iannone. Il pilota italiano è quello che riesce a migliorare di più nel corso delle seconde libere. Terza posizione per Maverick Vinales, che supera il proprio compagno di squadra Rossi, anche se entrambi (Rossi è quarto) sono vicinissimi tra di loro. Cal Crutchlow è quinto, con quattro decimi di ritardo. Alex Rins, invece, occupa la sesta posizione, riuscendo a migliorare la decima posizione della prima sessione di libere. Per un Andrea che sorride ce n'è un altro che invece fatica: è Dovizioso, che non ha mostrato un passo in grado di impensierire i rivali. D'altra parte le difficoltà della Ducati su questa pista erano note, quindi non c'è da sorprendersi, ma da Dovizioso ci aspettiamo che riesca a tirare davvero fuori il massimo dalla sua moto, un po' come ha provato a fare il compagno di squadra Jorge Lorenzo. Settimo lo spagnolo e ottava l'italiano. Al nono posto Aleix Espargaro, su Aprilia, decimo Dani Pedrosa, che ha ricevuto l'ok dai medici per correre il Gran Premio.

COSA ASPETTARCI OGGI...

La Suzuki ha confermato il suo momento positivo con Andrea Iannone, ma l'uomo da battere resta Marc Marquez, perché ha chiuso ieri con un distacco di appena 56 millesimi per un tempo arrivato addirittura con gomma hard al posteriore. A parità di condizione con gli altri, dunque, il campione del mondo in carica potrebbe avere circa un secondo di margine. Attenzione però anche a Maverick Vinales, mai competitivo come ieri in questa prima parte della stagione. Con le due gomme medie sulla sua Yamaha è stato molto veloce. Alle sue spalle Valentino Rossi, pur avendo una gomma più morbida. La sensazione è che le Yamaha non si comportino affatto male, anche se sulla carta il tracciato texano non è a loro particolarmente favorevole. Il leader iridato Cal Crutchlow è pronto a fare uno dei suoi “scherzetti”, anche se non sarà affatto semplice. Applausi a Dani Pedrosa che, a poco più di una settimana dall'operazione chirurgica al polso destro, è tornato in sella e ha chiuso con il decimo tempo. La giornata è stata soddisfacente e al tempo stesso dolorosa per lui: «Sono soddisfatto del risultato, anche se soffro ancora molto». Dopo le prove libere si è concentrato sul gonfiore alla mano. Deve tenerlo sotto controllo, altrimenti oggi le cose potrebbero complicarsi.

