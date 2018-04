Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Americhe 2018 Austin

Classifica MotoGp, il Mondiale Piloti verso il Gp Americhe 2018 ad Austin: Cal Crutchlow al comando davanti a Dovizioso e Zarco, distanze ancora minime

22 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Classifica MotoGp - LaPresse: Cal Crutchlow

La classifica del Mondiale di MotoGp come cambierà al termine del Gran Premio delle Americhe? La gara di Austin sarà la terza del Mondiale 2018 e ci arriviamo con una classifica del Mondiale Piloti della MotoGp ancora cortissima. Di per sé è normale, dal momento che sono passati appena due Gran Premi, tuttavia ci saremmo aspettati almeno delle indicazioni circa quali potrebbero essere i piloti di riferimento e i rapporti di forza fra le tre grandi Case Honda, Ducati e Yamaha. Invece, a causa soprattutto della pazza gara di Termas de Rio Hondo, è ancora difficilissimo trarre un bilancio. Cominciamo dunque molto semplicemente a ricordare le prime posizioni della classifica: guida Cal Crutchlow con 38 punti davanti ad Andrea Dovizioso, secondo a quota 35. Terza piazza per Johann Zarco con 28 punti, seguito da Maverick Vinales e Marc Marquez, rispettivamente quarto e quinto con 21 e 20 punti. Dunque innanzitutto rendiamo onore al merito di Crutchlow, già ottimo quarto in Qatar e poi vincitore della pazza gara in Argentina, in cui il suo successo è passato in secondo piano davanti all’incidente fra Marquez e Valentino Rossi.

CLASSIFICA MOTOGP: EQUILIBRI ANCORA INCERTI

Tutto sommato buono il bilancio anche per Dovizioso, che dopo avere vinto a Losail ha evitato guai peggiori anche su una pista per lui spesso sfortunata come Termas de Rio Hondo, allungando il margine di vantaggio su Marquez e Rossi, come ben sappiamo entrambi a secco in Sudamerica. Zarco è sicuramente uomo già pericoloso per tutti al sabato, c’è ancora da verificare il reale grado di competitività in gara ma il secondo posto argentino è sicuramente un bel segnale da parte del francese del Team Tech 3. Valentino in questo momento è alle spalle anche di Danilo Petrucci, per quello che possa contare un punto dopo le prime due gare: il pilota Pramac ne ha 17 contro i 16 del Dottore di Tavullia, ovviamente conquistati tutti con il terzo posto nella gara inaugurale. Nella top ten troviamo anche le due Suzuki, con Alex Rins a pari merito proprio con Rossi grazie al terzo posto in Argentina ed Andrea Iannone appena dietro, a quota 15 punti. Per concludere la panoramica sui piloti italiani della MotoGp, non ci resta che ricordare la quattordicesima posizione di Franco Morbidelli, campione del Mondo della Moto2 al debutto nella classe regina: per lui 6 punti, frutto di un dodicesimo e di un quattordicesimo posto.

CLASSIFICA MOTOGP

Crutchlow 38

Dovizioso 35

Zarco 28

Vinales 21

Miller 19

Petrucci 17

Rins 16

Rossi 16

Iannone 15

Rabat 14

Pedrosa 9

Syahrin 9

Morbidelli 6

P. Espargaro 5

Reddick 4

Bautista 3

Nakagami 3

Abraham 1

Lorenzo 1

