Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8, gara e warm up live: vincitore e podio (GP Americhe 2018)

Diretta MotoGp: gara e warm up live GP delle Americhe 2018 ad Austin (Texas), oggi domenica 22 aprile: cronaca e tempi, vincitore e podio della terza tappa del Motomondiale.

22 aprile 2018 Silvana Palazzo

Marc Marquez

Prepariamoci ad una domenica scoppiettante perché ad Austin si corre il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale di MotoGp. Dopo la corrida di Termas de Rio Hondo, si torna a correre nella classe regina. I motori si accenderanno alle 16.40 per il Warm up, ma l'attesa è tutta per la gara, che si disputerà alle 21. Marc Marquez è il grande favorito, ma i pronostici sono belli anche perché è possibile smentirli, quindi attenzione alla bagarre dietro al pilota della Honda. Occhi puntati anche sugli italiani: da Andrea Iannone, insolitamente terzo, a Valentino Rossi, che ha un conto in sospeso con lo spagnolo. Il circuito texano è un feudo spagnolo, ma il pilota della Yamaha proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista, magari con la complicità di Maverick Vinales, che partirà dalla seconda casella della griglia di partenza. Le Yamaha sono finalmente competitive, ma staremo a vedere se riusciranno a stare al passo della Honda.

MOTOGP, LA GARA IN DIRETTA LIVE

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO CON SKY E TV8

Dove vedere la gara del GP delle Americhe 2018? Chi non vuole perdersi neppure un minuto di tutto quello che accadrà negli Stati Uniti dovrà fare affidamento a Sky, che come di consueto trasmetterà ogni momento in diretta insieme a numerosi approfondimenti. Per la terza tappa del Motomondiale però anche chi non è abbonato alla piattaforma satellitare potrà seguire la corsa, visto che è disponibile Tv8 (canale 8 del digitale terrestre). Si comincia alle 15.40 con il Warm up che sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport MotoGp HD (canale 208 della piattaforma satellitare), poi la gara alle 21 su Sky Sport MotoGp HD e Tv8. A raccontare la Moto GP c'è Guido Meda, affiancato da Mauro Sanchini. Gli approfondimenti sono stati affidati a Vera Spadini, gli aggiornamenti e le interviste dalla pit-lane a Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. Dai box l'inviato d'eccezione Alex De Angelis per raccontare il dietro le quinte del GP di Austin. Chi non può seguire la gara in diretta tv può sfruttare lo streaming video offerto da Sky Go e dal sito di Tv8.

PROVE LIBERE E QUALIFICHE: COSA È SUCCESSO IERI

La terza sessione di prove libere ha offerto pochissime novità rispetto a quanto visto venerdì. Marc Marquez ha confermato il suo ottimo stato di forma, portando la sua Honda a 9 millesimi dal crono ottenuto da Andrea Iannone, ma un passo in avanti importante lo ha fatto Johann Zarco, che ha chiuso a 4 decimi dal pilota della Honda, infilando la sua Yamaha Tech3 al quinto posto nella cumulativa e buttando fuori dalla Q2 l'Aprilia di Aleix Espargaro. Nella quarta e ultima sessione di prove libere Marquez si conferma davanti a tutti, ma si avvicina Maverick Vinales con soli 52 millesimi di ritardo. Terzo Valentino ossi, distante però oltre quattro decimi. Positiva anche la prestazione di Andrea Iannone, che porta la sua Suzuki al quinto posto, davanti a Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso. Nella top 10 c'è spazio anche per la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha Tech3 di Johann Zarco, mentre Pol Espargaro e Danilo Petrucci conquistano il pass per il Q2 grazie ai tempi realizzati nel Q1. E siamo quindi al Q2, che ha firmato sei pole consecutive sul tracciato di Austin facendo registrare un record. In pole al primo tentativo, è finito ruote all'aria alla curva 13, ma l'errore non ha cambiato i suoi piani, visto che quando è tornato in pista con l'altra Honda è riuscito a migliorarsi. Il campione del mondo in carica è finito poi sotto investigazione per aver ostacolato Maverick Vinales, che era nel giro di lancio del secondo run e stava facendo un ottimo giro. Il pilota della Yamaha ha chiuso al secondo posto, davanti ad Andrea Iannone. Quarto Johann Zarco, solo quinto Valentino Rossi, che ha perso la prima fila per 20 millesimi. Sesto tempo di Jorge Lorenzo, che ha stupito considerando le difficoltà della Ducati. Andrea Dovizioso invece ha chiuso all'ottavo posto alle spalle di Cal Crutchlow. A chiudere la terza fila Dani Pedrosa, veloce nonostante un polso operato la settimana scorsa. Qui il resto della griglia di partenza.

COSA ASPETTARCI OGGI...

Per soli due centesimi Valentino Rossi ha mancato la prima fila nella qualifica del GP delle Americhe 2018. Due centesimi pesanti ma che non pregiudicano la gara del pilota della Yamaha, visto che sarà comunque della partita per il podio. Il passo gara del “Dottore” è stato ottimo, quindi potrebbe tentare la zampata per portarsi in lotta tra i primi posti. Il favorito, ormai è scontato dirlo, resta Marc Marquez, che ha inanellato dei tempi incredibili per tutta la giornata. Le probabilità che vinca anche questa edizione della gara di Austin sono altissime. A insidiarlo sarà Maverick Vinales, che è tornato a divertirsi con la Yamaha. Il sorriso sulle labbra è tornato anche ad Andrea Iannone, che ha conquistato un ottimo terzo posto. La sua Suzuki può competere per un posto sul podio, ma la gara è lunga e bisognerà fare attenzione anche a Johann Zarco e agli altri big. Chi sembra fuori dai giochi è la Ducati: Jorge Lorenzo ha fatto il massimo, lo stesso non si può dire invece di Andrea Dovizioso.

