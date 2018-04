Video MotoGp/ Highlights Gp Americhe 2018 (Austin) e classifica piloti

Video MotoGp, highlights Gp Americhe 2018 ad Austin: la vittoria di Marc Marquez su Vinales e Iannone. Tre italiani nei primi cinque, Andrea Dovizioso in testa alla classifica piloti

23 aprile 2018 Claudio Franceschini

Video MotoGp, Gran Premio Americhe 2018 Austin (Foto LaPresse)

Marc Marquez vince il Gran Premio delle Americhe 2018 di MotoGp, dominando come da copione sulla pista di Austin: lo spagnolo al primo successo stagionale mette in riga Maverick Vinales e un ottimo Andrea Iannone, che precede Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati resta leader nella classifica del Mondiale, tallonato da Marquez ad un solo punto di distanza. Gran Premio delle Americhe che parte dopo un chiarimento tra Rossi e Marquez che di fatto non è mai avvenuto, lo spagnolo dopo la reprimenda della commissione corsa sembra non aver capito che la sua aggressività deve essere limitata e nelle prove ha ostacolato Vinales, per questo motivo è stato retrocesso in seconda fila. Troppo però lo strapotere della Honda ufficiale per impensierire il campione del mondo già vittorioso nelle cinque edizioni precedenti su questo circuito. Piloti che scendono in pista in perfetto orario, nessun problema durante il giro di ricognizione, si attende solamente lo spegnimento dei semafori che arriva dopo la bandiera vedrde dei commissari. Partiti.

MARQUEZ FA SUBITO IL VUOTO

Parte ottimamente Marc Marquez che già la prima curva dimentica la prudenza e si porta In seconda posizione, dietro lui Vinales e Valentino Rossi, con il pesarese bravo ad evitare la bagarre della prima curva. Primo giro che fa capire subito il liet motiv del Gran Premio, con l'ex campione del mondo che spara immediatamente un giro record e si avvantaggia sugli avversari. Sesto giro con Marquez già a tre secondi dagli avversari, anche quest'anno molte poche le speranze di vedere un pilota diverso da quello spagnolo sul primo gradino del podio. Indietro intanto si vedono bei sorpassi con Rossi che in questi primi giri sembra veramente indiavolato. Iannone non riesce nel frattempo a tenere la seconda posizione, troppo stabile la Yamaha di Vianles che su questa pista è sempre stato autore nel passato di ottimi risultati. Arriva il giro di boa di una gara che non ha quasi storia per la prima posizione, Marquez continua a martellare giri record come se non gli bastasse vincere ma vorrebbe anche umiliare gli avversari, se non butta alle ortiche il primo posto difficilmente qualche altro pilota potrà contenderglielo.

LORENZO IRRICONOSCIBILE

La gara diventa un po' noiosa con il pilota di testa che arriva a quasi sei secondi di vantaggio sugli altri top riders, le uniche emozioni sono nelle retrovie dove un irriconoscibile Lorenzo combatte niente di meno che per l'undicesima posizione. diciassettesimo giro finalmente si vede un sorpasso, è Andrea Dovizioso ad attaccare sul lungo rettilineo Zarco e prendersi la quinto posto, la posizione è sicuramente utile quanto meno perché permette al pilota di Borgo Panigale di rimanere, anche se solo per un punto, in testa al campionato mondiale. Ultimi giri che vedono la Suzuki di Iannone andare meglio rispetto alla Honda di Vinales, il pilota nostrano riesce ad arrivare fino a un solo secondo dallo spagnolo, poi dal box avvertono il pilota Yamaha, che accelera e mette i metri di distanza giusti per chiudere conquistando un'ottima seconda posizione. Arriva la bandiera a scacchi di una gara che ha detto poco a livello spettacolare, con Marc Marquez che ha dominato tutto il week end, secondo posto meritato per Vinales e buon terzo per un redivivo Iannone su Suzuki. Medaglia di legno per Valentino Rossi, dietro di lui Andrea Dovizioso, di più certo non si poteva chiedere ai piloti italiani.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Andrea Dovizioso 46

Marc Marquez 45

Maverick Vinales 41

Cal Crutchlow 38

Johann Zarco 38

Andrea Iannone 31

Valentino Rossi 29



Jack Miller 27



Danilo Petrucci 21

Tito Rabat 21

Daniel Pedrosa 18



Alex Rins 16

Syahrin 9

Pol Espargaro 8

Aleix Espargaro 6

Jorge Lorenzo 6



Franco Morbidelli 6

Takaaki Nakagami 5

Alvaro Bautista 4



Scott Redding 4

Karel Abraham 1

