Diretta MotoGp/ Streaming video SKY, prove libere FP1 e FP2 live: cronaca e tempi (GP Argentina 2018)

Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Argentina 2018 Termas de Rio Hondo, oggi venerdì 6 aprile: cronaca e tempi delle prime due sessioni in programma in Sudamerica

06 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse (repertorio): Andrea Dovizioso

La MotoGp oggi, venerdì 6 aprile, riaccende i motori con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Argentina 2018 in diretta dal circuito di Termas de Rio Hondo, secondo appuntamento con il Motomondiale di quest’anno. L’attesa naturalmente è altissima sia tra i piloti e gli addetti ai lavori sia fra i semplici appassionati: infatti dopo il Qatar ci sono state tre settimane di pausa, si può dire dunque che proprio dall’Argentina il Mondiale della MotoGp entra nel vivo e naturalmente da Termas de Rio Hondo tutti si attendono conferme oppure smentite rispetto a ciò che avevamo visto a Losail. Andiamo dunque a vedere tutti gli orari, che naturalmente risentiranno delle cinque ore di fuso orario che ci separano dall’Argentina. Il venerdì della MotoGp avrà inizio alle ore 15.55 italiane (le 10.55 locali) con la FP1 che apre il weekend della classe regina, che come sempre durerà 45 minuti. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 20.05 (le 15.05 dell’Argentina), sessione più indicativa disputandosi negli stessi orari di qualifiche e gara.

GP ARGENTINA, DIRETTA LIVE

LE LIBERE DI MOTOGP IN STREAMING E DIRETTA TV

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d'Argentina 2018 saranno trasmesse oggi, venerdì 6 aprile 2018, su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quinta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Vediamo dunque le informazioni utili per seguire quanto succederà in Argentina. Il punto di riferimento sarà sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, ma non mancheranno alcune novità. Ad esempio Dovi Vai, una nuova rubrica con Andrea Dovizioso sulle suggestioni e le riflessioni dei piloti nel weekend di gara. Ci sarà anche un nuovo inviato d’eccezione ai box: il pilota sammarinese vice campione del mondo Alex De Angelis. Come sempre il filo conduttore della giornata sarà Paddock Live, la rubrica contenitore che collegherà tutte le varie sessioni di prove delle tre classi. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando), perché su questo canale in chiaro saranno visibili soltanto qualifiche e gare: il Gran Premio d'Argentina è comunque uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale, dunque nei prossimi giorni sarà possibile vivere tutte le emozioni da Termas de Rio Hondo anche per i non abbonati Sky. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

GP ARGENTINA 2018: CIRCUITO E PROTAGONISTI

Si gareggia in una zona scarsamente popolata dell’Argentina, nella quale è stato costruito il circuito proprio con l’intenzione di accrescere il turismo e portare benefici all’economia di questa località termale, come ben dice il nome Termas de Rio Hondo. La novità dell’anno è il nuovo asfalto, che si spera possa avere risolto i problemi con le buche segnalate dai piloti nelle scorse stagione: da questo punto di vista, già oggi avremo risposte importanti. Per il resto, si arriva da un debutto in Qatar che ha visto sul podio Ducati, Honda e Yamaha, grazie ad Andrea Dovizioso, Marc Marquez e Valentino Rossi che erano arrivati sul traguardo racchiusi nello spazio di un solo secondo. L’equilibrio dunque sembra essere garantito: nelle quattro edizioni finora disputate, a Termas de Rio Hondo ha vinto due volte Marquez, una a testa Rossi e Maverick Vinales, dunque siamo 2-2 fra Honda e Yamaha, di conseguenza il duello si annuncia molto interessante e sembra aperto a ogni esito.

Alla Ducati invece Termas de Rio Hondo porta decisamente meno fortuna: ad esempio, Andrea Dovizioso in quattro edizioni ha raccolto in Argentina un secondo posto, ma anche un nono, un tredicesimo e un ritiro. Allarme rosso? Non è detto, perché a dire il vero il Dovi in Sudamerica è stato più sfortunato che colpevole: nel 2016 era stato abbattuto dal compagno di squadra Andrea Iannone quando per la Ducati era in vista un doppio podio; nel 2017 invece il ritiro fu causato da una caduta innescata da Aleix Espargaro. Insomma, c’è una sorta di tabù da sfatare, ma non è detto che in Argentina la Ducati vada più piano rispetto alle due grandi rivali giapponesi. Per avere dunque le risposte a tutti gli interrogativi di questo Gran Premio di MotoGp che ne presenta davvero tanti, torniamo all'attualità, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Argentina 2018 della MotoGp a Termas de Rio Hondo sta per cominciare...

