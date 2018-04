Diretta MotoGp/ Streaming video Tv8 qualifiche, FP3 live: pole position e tempi (Gp Argentina 2018)

Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live Gp Argentina 2018 Termas de Rio Hondo: la cronaca e i tempi delle sessioni in programma in Sudamerica (oggi sabato 7 aprile)

07 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse

La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 7 aprile, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Argentina 2018 sul circuito di Termas de Rio Hondo, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position del secondo appuntamento con il Motomondiale 2018. Dopo la notturna del Qatar, stavolta gli appassionati e i tifosi di MotoGp dovranno fare i conti con le cinque ore di fuso orario fra l'Italia e l'Argentina: si parte alle ore 15.55 italiane (le 10.55 locali) con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2, secondo un meccanismo che ormai è perfettamente noto a chi segue il motociclismo; alle ore 19.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 20.10 via alla Q1, alle ore 20.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza e naturalmente chi conquisterà la pole position.

GP ARGENTINA MOTOGP, DIRETTA LIVE

MOTOGP, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l‘offerta di SkyGo, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni delle due ruote in streaming video. La migliore notizia per tutti gli appassionati di MotoGp, anche quelli non abbonati Sky, è però che il Gp Argentina è uno di quelli che saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8. Oggi si potranno seguire in tempo reale in chiaro anche le qualifiche da Termas de Rio Hondo, compresa la sessione della FP4 per quanto riguarda la MotoGp. Sarà dunque una bella serata per tutti gli appassionati di motociclismo. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

PROVE LIBERE 1, COSA E’ SUCCESSO

Nelle prove libere 1 del Gran Premio di Argentina di MotoGp il miglior tempo lo ha fatto registrare a sorpresa Daniel Pedrosa, che ha bruciato tutti gli altri rivali. Lo spagnolo ha girato in 1.40.303, lasciandosi alle spalle il britannico Cal Crutchlow e il nostro Andrea Iannone. I primi tre piloti sono racchiusi nello spazio di un decimo. Ottima prestazione per Iannone, che può considerare il Gp d'Argentina come gara di casa, essendo fidanzato con la nota showgirl argentina Belen Rodriguez). Seconda fila provvisoria composta da Zarco, Miller e Marquez, in terza fila Rossi, Dovizioso e Lorenzo. Il campione del mondo in carica, Marc Marquez, è staccato di quattro decimi dal proprio compagno di scuderia. Poco più indietro Valentino Rossi. Settimo tempo per il Dottore nella prima sessione di prove libere, con un distacco pari a mezzo secondo rispetto a Dani Pedrosa. Il fuoriclasse numero 46 si è messo alle spalle le due Ducati ufficiali di Dovizioso e Lorenzo, staccate rispettivamente di sei e sette decimi dal miglior tempo fatto registrare da Pedrosa. Chiude la top 10 l'altro italiano Danilo Petrucci, in sella su una Ducati. Palesa ancora enormi difficoltà Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha, lo scorso anno vincitore della gara, così come nel primo Gran Premio del Mondiale 2018 è lontanissimo dal proprio compagno di squadra. L'ex rookie, che aveva messo in mostra tutte le proprie qualità al primo anno in Suzuki, sta vivendo il suo periodo più difficile da quando ha scelto di passare alla Yamaha, sostituendo il connazionale Lorenzo. L'ex campione della Moto2 ha chiuso in tredicesima posizione, facendosi beffare anche dal rookie malese Syahrin, in sella sulla Yamaha del team Tech 3 (la stessa moto che guida il francese Zarco, primo pilota Yamaha nelle prove libere 1 del Motogp Argentina). Per Vinales è un periodo di profonda crisi. Sembra trascorsa un'eternità da quando lo scorso anno lo spagnolo aveva centrato una storica doppietta all'esordio con la Yamaha nelle prime due gare della stagione, in Qatar e in Argentina.

PROVE LIBERE 2, COSA E’ SUCCESSO

Con il tempo di 1.39.395 Marquez conquista la prima posizione nelle seconde libere del Gran Premio d'Argentina. Lo spagnolo ha preceduto Cal Crutchlow di quattro decimi. Terzo posto per l'iberico Rabat, staccato di un secondo da Marc Marquez, a conferma di quanto forte sia andato il pilota della Honda ufficiale. Quarto posto per Andrea Iannone, che precede Dani Pedrosa, che nelle prime libere aveva firmato il primo tempo. Sesta posizione per Vinales, che torna di nuovo protagonista, dopo l'anonimo tredicesimo tempo della prima sessione di libere. Lo spagnolo della Yamaha precede di 60 centesimi di secondo il compagno di squadra Valentino Rossi, settimo. Ottavo tempo per Alex Rins, nono Bautista. Pessime seconde libere per le Ducati ufficiali, con Dovizioso addirittura ultimo, mentre Lorenzo chiude con il 17° tempo.

GP ARGENTINA 2018 MOTOGP: UN TUFFO NEL PASSATO

In attesa di vivere questa sessione di prove ufficiali e più in generale l’intenso sabato della MotoGp, qualche cenno storico sul Gran Premio d'Argentina. Si tratta di una storia complicata quella fra il Motomondiale e il Paese sudamericano: la prima volta risale al 1961 e merita di essere citata perché si trattò della prima gara di sempre fuori dall’Europa per il Motomondiale, ma la trasferta per team e piloti europei era decisamente costosa, tanto che dopo tre anni l'Argentina uscì dal calendario iridato per tornarvi solamente nel 1981. Nei successivi due decenni la presenza della corsa sudamericana fu abbastanza frequente ma sempre incostante, per un totale di sette edizioni in 19 anni fino al 1999. L'unico dei piloti attuali che già gareggiava a quei tempi è Valentino Rossi, che si impose in 250 nel 1998. Poi la pausa fu lunga: il Motomondiale non fece più tappa in Argentina per molti anni, cioè fino al 2014, quando per la prima volta si corse a Termas de Rio Hondo - in precedenza si era gareggiato sempre a Buenos Aires.

Il breve albo d'oro del circuito che sorge non lontano da Santiago del Estero, in una località termale non comodissima da raggiungere vista la distanza da Buenos Aires, comprende i nomi di Marc Marquez al primo anno, di Valentino Rossi al secondo, di nuovo di Marquez nel 2016 ed infine Maverick Vinales nella scorsa stagione. Nel 2015 il Dottore vinse al termine di un grande duello proprio con Marquez, che però cadde al penultimo giro spalancando le porte del successo a Valentino. Anche l’edizione del 2016 è ricordata per una caduta, quella di Andrea Iannone che travolse il compagno di squadra Andrea Dovizioso: un disastro per la Ducati, che buttò via un doppio podio facendo spazio a Valentino Rossi e Dani Pedrosa fra i primi tre insieme al vincitore. L’anno scorso ci fu un dominio Yamaha con la vittoria di Vinales davanti a Rossi: sembrava la premessa ad una stagione esaltante per la Casa giapponese, si rivelò invece un’illusione. Con il senno di poi, fu una gara che non lasciò alcun segno sulla lotta per il titolo: infatti non videro il traguardo né Marc Marquez né Andrea Dovizioso. Tuttavia adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio d’Argentina 2018 della MotoGp sul circuito di Termas de Rio Hondo sta per cominciare…

