Griglia di partenza MotoGp/ GP Argentina, sfida per la pole position (Termas de Rio Hondo)

Griglia di partenza MotoGp, GP Argentina 2018 Termas de Rio Hondo: lotta per la pole position. Marquez, Vinales e Zarco eroi del sabato, mentre Dovizioso e Rossi...

07 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Griglia di partenza MotoGp (LaPresse)

Oggi conosceremo la griglia di partenza del Gran Premio d’Argentina 2018 della MotoGp sul circuito di Termas de Rio Hondo, seconda tappa della stagione per il Motomondiale. Nella scorsa stagione le qualifiche furono un vero e proprio duello fra la Honda e la Yamaha: la Ducati infatti non era riuscita a conquistare nemmeno una pole position e di conseguenza a partire davanti a tutti sulla griglia di partenza, eppure questo non impedì ad Andrea Dovizioso di vivere una stagione favolosa, con sei vittorie e in corsa per il titolo mondiale insieme a Marc Marquez fino all’ultimo Gran Premio. Partire davanti a tutti dunque non è poi così importante in MotoGp: nel 2017 infatti solamente sette volte l’autore della pole position ha poi vinto la gara. Comunque, essere veloci al sabato aiuta: il record stagionale di pole position fu fissato a quota otto da Marc Marquez, che ha poi vinto il titolo iridato, sia pure dovendo lottare appunto con chi come Dovizioso di partenze al palo non ne aveva ottenuta nemmeno una.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: ATTENTI A ZARCO

Di certo le qualifiche furono un dominio spagnolo, con le uniche eccezioni delle due pole position conquistate dal francese Johann Zarco ad Assen e a Motegi, gare tra l’altro poi vinte una da Valentino Rossi e l’altra da Andrea Dovizioso. Questo ci consente di passare finalmente a parlare della stagione ormai in corso: il 2018 è iniziato sotto il segno proprio di Zarco per quanto riguarda le qualifiche, grazie alla pole position conquistata dal pilota francese della Yamaha Tech 3 a Losail, ma ancora una volta questo alla fine ha portato bene ai colori italiani, visto che alla domenica ha vinto Dovizioso e pure il Dottore è salito sul podio. Restano comunque gli indiscutibili meriti di Zarco, che in questo modo è arrivato a quota tre pole position nella classe regina: solamente Marc Marquez e Maverick Vinales ne hanno ottenute di più da quando il transalpino è sbarcato in MotoGp. Continua invece il digiuno di pole position per i piloti italiani: visti i risultati alla domenica, non è nemmeno detto che questo sia un male, tuttavia è evidente che non ci dispiacerebbe commentare una griglia di partenza a forti tinte italiane, magari già in Argentina.

