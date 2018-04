Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti in vista del Gp Argentina 2018 (oggi 8 aprile)

Classifica MotoGp, il Mondiale Piloti verso il Gp Argentina 2018 a Termas de Rio Hondo: Dovizioso, Marquez e Rossi formano per il momento un podio di lusso

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Classifica MotoGp - LaPresse

La classifica del Mondiale di MotoGp come cambierà al termine del Gran Premio d’Argentina? La gara di Termas de Rio Hondo sarà naturalmente solo la seconda del Mondiale 2018, per cui ecco che la classifica del Mondiale Piloti della MotoGp naturalmente è per ora determinata dall’ordine d’arrivo dell’unica gara disputata, tre settimane fa in Qatar. L’ordine d’arrivo a Losail fu davvero di lusso: primo Andrea Dovizioso, secondo Marc Marquez e terzo Valentino Rossi, con le tre grandi Case Ducati, Honda e Yamaha dunque tutte rappresentate sul podio. In classifica naturalmente questo significa che Dovizioso è al comando con 25 punti, seguito da Marquez al secondo posto a quota 20 e poi il Dottore di Tavullia, terzo con 16 punti. Quando è stata disputata una sola gara sulle diciannove in programma nella lunga stagione del Motomondiale è presto per fare i conti, ma di certo le premesse sembrano essere molto affascinanti, con il campione del Mondo spagnolo assediato dai due italiano, l’icona Valentino Rossi e l’arrembante Dovizioso, per di più in sella alla Ducati per un fantastico binomio tutto italiano.

CLASSIFICA MOTOGP: DOVIZIOSO E ROSSI OK

Dunque in Argentina vivremo il secondo anno: Termas de Rio Hondo non porta molto bene a Dovizioso, negli ultimi due anni sempre costretto al ritiro per colpa non sua, abbattuto da altri piloti. Di certo la pista sudamericana suscita ricordi molto più dolci a Marquez e Rossi, in particolare al Dottore perché l’anno scorso ci fu una doppietta della Yamaha con Valentino secondo alle spalle del vincitore Maverick Vinales: questo però ci ricorda che non sempre le indicazioni delle prime gare sono valide per tutta la stagione, perché un anno fa di questi tempi tutti pensavano a un monologo della Yamaha con duello interno Vinales-Rossi per la conquista del titolo iridato, mentre poi tutto è andato in modo molto diverso. A proposito di Vinales, in Qatar fu solamente sesto alle spalle di Cal Crutchlow e Danilo Petrucci: bravi il britannico e l’italiano del team Pramac, che di conseguenza sono ai piedi del podio anche nella classifica Piloti della MotoGp, ma ci attendiamo una risalita di Maverick così come di Daniel Pedrosa e Jorge Lorenzo, ancora più delusi del proprio connazionale (soprattutto Jorge) per come sono andate le cose in Qatar.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP PUNTI 1. DOVIZIOSO 25 2. MARQUEZ 20 3. ROSSI 16 4. CRUTCHLOW 13 5. PETRUCCI 11 6. VINALES 10 7. PEDROSA 9 8. ZARCO 8 9. IANNONE 7 10. MILLER 6 11. RABAT 5 12. MORBIDELLI 4 13. BAUTISTA 3 14. SYAHRIN 2 15. ABRAHAM 1

