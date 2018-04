Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8 gara e warm-up live: vincitore e podio (GP Argentina 2018)

Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Argentina 2018 Termas de Rio Hondo: cronaca e tempi, vincitore e ordine d’arrivo del secondo Gran Premio stagionale (oggi 8 aprile)

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse

MotoGp ancora in diretta oggi, domenica 8 aprile, con il Gran Premio d’Argentina 2018 sul circuito di Termas de Rio Hondo, secondo appuntamento con il Motomondiale 2018. La seconda gara di una stagione è sempre molto attesa, perché tutti vogliono scoprire se i verdetti del primo Gran Premio saranno confermati o se, cambiando circuito, potrebbero esserci delle novità. Gli appassionati dovranno prestare attenzione agli orari, inevitabilmente anomali a causa di cinque ore di fuso orario che separano Italia e Argentina: i semafori si spegneranno alle ore 20.00 italiane, che corrispondono alle 15.00 locali, quando è in programma la partenza della gara della classe regina, sulla distanza di 25 giri per un totale di 120,25 km, dal momento che ogni giro della pista sudamericana misura 4.810 metri, caratterizzato da cinque curve a sinistra e nove a destra, dunque 14 in totale (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri).

GP ARGENTINA, DIRETTA LIVE

MOTOGP, LA GARA DI RIO HONDO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per gli appassionati che vorranno seguire la MotoGp in tv oppure in streaming video, non ci sono grandi novità da segnalare: oggi, domenica 8 aprile 2018, si potrà seguire tutto (compreso il warm-up) su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quinta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, ma non mancano in questo 2018 alcune novità. Ad esempio Dovi Vai, una nuova rubrica con Andrea Dovizioso sulle suggestioni e le riflessioni dei piloti nel weekend di gara. Ci sarà anche un nuovo inviato d’eccezione ai box: il pilota sammarinese vice campione del mondo Alex De Angelis. Gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando): il Gran Premio d'Argentina è infatti uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle tre gare delle classi del motociclismo da Termas de Rio Hondo anche per i non abbonati Sky. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

LE QUALIFICHE

Dovizioso e Lorenzo stentano e steccano? Nessun problema, ci pensa Jack Miller a regalare un sorriso a 32 denti alla Ducati conquistando per la Casa di Borgo Panigale, tramite il team clienti Pramac, la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Argentina in programma sul cirucito di Termas de Rio Hondo, seconda tappa del mondiale 2018 di MotoGp. Ha smesso di piovere e la pista si sta asciugando, la Q2 volge al termine: qualcuno tenta l'azzardo, in primis Marc Marquez che vuole ribadire la sua superiorità sul giro secco e monta le slick assieme proprio a Jack Miller che decide di assecondare la folle (almeno in apparenza) strategia del suo muretto. Il campione del mondo in carica desiste subito e rientra ai box tornando alla gomma da bagnato, una scelta che si rivelerà infelice poiché lo spagnolo della Honda Repsol chiuderà mestamente in sesta posizione dopo aver rifilato secondi a tutti nelle prove libere. Ma ancora una volta Marquez viene a mancare quando c'è da tirar fuori il giro perfetto proprio nel momento in cui serve realmente. Miller, invece, decide di proseguire: velocissimo nel primo tratto più asciutto, un po' meno nel secondo più umido dove l'australiano deve compiere un miracolo per rimanere in piedi. Ma chi glielo fa fare di prendersi dei rischi estremi se non ne vale la candela e i tempi non arrivano? Rins, Pedrosa, Zarco, Aleix Espargaro (che per qualche istante fa sognare l'Aprilia rimanendo a lungo in vetta alla graduatoria) e persino Rabat (che probabilmente stanotte non prenderà sonno domandandosi come abbia fatto a spingersi fino in seconda fila, e quasi sicuramente non troverà una risposta soddisfacente) si portano davanti e fissano i tempi di riferimento. Il direttore di corsa sventola la bandiera a scacchi, Pedrosa sta già festeggiando dentro i box la sua 50^ pole position in carriera, quando sulla linea del traguardo sfreccia come un pazzo Miller dato per disperso persino dai cronometristi e dai registi della DORNA che si perdono il suo capolavoro assoluto, un 1'47"153 che fa sobbalzare tutti, a cominciare dagli uomini del box Pramac guidato da Francesco Guidotti. Per quanto riguarda le Desmosedici ufficiali, Dovizioso è riuscito a limitare i danni conquistando l'ottavo posto e la terza fila dopo aver ottenuto l'accesso nella Q2, cosa che non è riuscita a Jorge Lorenzo che domani partirà quattordicesimo. Fuori dalla top 10 anche Valentino Rossi che sull'asfalto umido non ha trovato il bandolo della matassa. Per la gara sono previste condizioni climatiche simili a quelle delle qualifiche, dunque non prendete impegni per le ore 20.00, ci sono tutti i presupposti per assistere a un Gran Premio memorabile.

GP ARGENTINA 2018 MOTOGP: IL WARM-UP

Ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 15.40 italiane (le 10.40 in Argentina), gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all'inizio della stagione, quando ogni minuto di lavoro in più può essere prezioso, visto che naturalmente non ci può ancora essere una grandissima confidenza fra il pilota e la sua moto. Vero che già in Qatar c'è stato il debutto e che quest’anno almeno nei tre team ufficiali delle tre principali Case non ci sono stati movimenti di piloti rispetto alla scorsa stagione, tuttavia senz'altro la conoscenza delle varie novità va ancora approfondita e anche 20 minuti, soprattutto perché in configurazione gara, possono risultare preziosi.

GP ARGENTINA 2018 MOTOGP: IL CIRCUITO

L’Argentina, come abbiamo spiegato più diffusamente ieri, è tornata nel calendario iridato del Motomondiale a partire dal 2014 grazie al circuito costruito dal progettista italiano Jarno Zaffelli, che sorge nei pressi della località termale della provincia di Santiago del Estero, nell'Argentina nord-orientale. Una regione non molto nota fuori dall’Argentina e ad essere onesti nemmeno molto comoda da raggiungere, che proprio con l'autodromo - unito alle terme - punta a una grande promozione turistica: di certo adesso gli appassionati di tutto il mondo la conoscono e nelle scorse edizioni ci ha sempre regalato grandi emozioni. Nel 2015 il duello Rossi-Marquez con caduta di quest’ultimo e vittoria del Dottore, nel 2016 il patatrac in casa Ducati, l’anno scorso la doppietta Yamaha, che confermò la superiorità della M1 nella prima fase della stagione, che però si rivelò alla lunga una fallace illusione. L’asfalto nuovo, invocato a gran voce dai piloti dopo le difficoltà delle scorse edizioni con un fondo stradale di certo non ottimale, unito alle condizioni meteorologiche di questo weekend, stanno caratterizzando questo nuovo appuntamento sudamericano: considerando tutto questo, nel 2018 che cosa succederà? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara e del warm-up del Gran Premio d’Argentina 2018 della MotoGp sul circuito di Termas de Rio Hondo sta per cominciare…

