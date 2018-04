INCIDENTE E LITE MARQUEZ ROSSI/ Video, Marc butta fuori Valentino poi chiede scusa: cacciato dai box Yamaha

Incidente e lite tra Marquez e Rossi nel GP di Argentina 2018 di MotoGp: video. Marc butta fuori Valentino poi chiede scusa: cacciato dai box Yamaha dall'amico del "Dottore", Uccio

08 aprile 2018 - agg. 08 aprile 2018, 21.36 Silvana Palazzo

Incidente e lite tra Marquez e Rossi (Foto: da Twitter)

Una bella rimonta di Valentino Rossi è stata vanificata da una folle manovra di Marc Marquez. Scintille negli ultimi giri del GP di Argentina 2018 di MotoGP: il pilota della Honda ha provato un sorpasso azzardato ai danni del collega della Yamaha e quando è finito lungo anziché frenare lo ha travolto mandandolo fuori pista. Per fortuna le conseguenze per il Dottore non sono state gravi: Rossi è riuscito a risalire sulla sua Yamaha e a tornare in pista, ma ha concluso la gara al diciannovesimo posto. Invece il campione del mondo in carica ha chiuso al quinto posto una gara complicatissima. Ma ha perso questi punti, visto che gli è stata comminata una penalità di 30 secondi che vanifica la sua rimonta. Sarà interessante raccogliere le dichiarazioni di Valentino Rossi, che non ha apprezzato il brutto gesto di Marc Marquez. Quando ha raggiunto la sua moto ha alzato le braccia al cielo e gesticolato veementemente prima di risalire in sella.

INCIDENTE E LITE TRA MARQUEZ E ROSSI NEL GP D'ARGENTINA 2018

Fischi per Marquez al ritorno ai box: il pubblico argentino non ha affatto gradito il pericoloso sorpasso che ha messo a segno ai danni di Valentino Rossi e glielo ha fatto capire in maniera eloquente. Il pilota della Honda, consapevole evidentemente della gravità del suo gesto, per il quale è stato peraltro penalizzato, si è recato nel box Yamaha per confrontarsi con Rossi e probabilmente chiedergli scusa. Ma qui gli animi si sono surriscaldati, infatti il team di Valentino ha cacciato Marquez: «Non devi venire qui, non devi venire qui. Te ne devi andare!», gli urla Alessio “Uccio” Salucci, storico amico di Rossi. Marquez, preso atto della reazione, si è allontanato. Questa vicenda rischia di rievocare le ombre e i sospetti su quel burrascoso finale di stagione del 2015, quando si arrivò a parlare di “biscotto” tra Marquez e Jorge Lorenzo. Tanto si è fatto per rimarginare quella ferita che ora rischia di tornare a sanguinare.

Marquez / Rossi, c’est reparti pour la guerre. Via @Eurosport_NL pic.twitter.com/LIdq7cIGeL — Alexandre Coiquil (@Coik) 8 aprile 2018

