Diretta MotoGp/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live: cronaca e tempi (GP Francia 2018 Le Mans)

Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Francia 2018 Le Mans: cronaca e tempi delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 18 maggio).

18 maggio 2018 Mauro Mantegazza

La MotoGp torna in diretta: con le prove libere FP1 e FP2 comincia il Gran Premio di Francia 2018 sul circuito di Le Mans, località storica per tutti gli appassionati degli sport motoristici, che ospita il quinto appuntamento con il Motomondiale 2018. Ricordiamo innanzitutto il programma di tutte le sessioni di oggi, venerdì 18 maggio 2018, per quanto riguarda la MotoGp sul circuito Bugatti, tracciato più breve ricavato parzialmente dallo storico Circuit de la Sarthe che ospita la 24 Ore. La classe regina scende in pista alle ore 9.55, quando prenderanno il via i 45 minuti della FP1, che si chiuderanno alle ore 10.40; stessa durata per la FP2, che avrà inizio alle ore 14.05, fino alle 14.50. Gli orari sono dunque quelli più classici per tutti gli appassionati per il secondo appuntamento europeo di una stagione che sta entrando nel vivo ma non ha ancora chiarito le gerarchie.

GP FRANCIA, DIRETTA LIVE

MOTOGP, LE PROVE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l‘offerta di Sky Go, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni delle due ruote in streaming video. Le prove libere del Gp Francia a Le Mans non saranno visibili in chiaro, d'altronde la copertura su Tv8 non comprende le sessioni di prove libere e di conseguenza la giornata di venerdì resta scoperta anche in quei Gran Premi che sono trasmessi in tempo reale - e non è il caso di Le Mans, per cui anche sabato e domenica dovremo accontentarci delle differite. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

GP FRANCIA 2018: CIRCUITO E PROTAGONISTI

Il circuito di Le Mans è piuttosto breve dal momento che ogni giro della pista francese misura 4.185 metri, caratterizzato da 5 curve a sinistra e 9 a destra, dunque 14 in totale, non poche per un tracciato così breve, da ripetere quindi ben 27 volte in gara. Un anno fa ci fu il dominio praticamente totale della Yamaha, fin dal primo e secondo posto di Macerick Vinales e Valentino Rossi nelle prove, poi i due piloti ufficiali lottarono per la vittoria fino all’ultimo giro, quando la caduta del Dolore dimezzò il dominio Yamaha in termini di risultati, impedendo quella che con il senno di poi sarebbe stata addirittura una tripletta, dal momento che alle spalle di Vinales arrivò comunque un’altra Yamaha, quella del padrone di casa Johann Zarco per il Team Tech 3. Il terzo posto di Dani Pedrosa salvò l’onore Honda, ma il distacco fu netto e senza la caduta di Rossi avremmo avuto appunto una tripletta Yamaha.

Un anno fa di questi tempi il dominio totale della Casa giapponese sembrava l’ipoteca sull’intera stagione da parte di una Yamaha che già era partita molto bene, poi la storia avrebbe detto altro. Il periodo difficile per la Yamaha che sarebbe cominciato poco dopo Le Mans prosegue tuttora, di conseguenza Rossi e Vinales sperano nell’effetto benefico di questa pista sulla quale la Yamaha vince da tre anni consecutivi, considerati i precedenti due successi di Jorge Lorenzo. Per Honda e Ducati invece avrebbe grande importanza fare bene su una pista più ostica, in particolare per la Rossa che deve ripartire dal doppio zero in Spagna dello stesso Lorenzo e di Andrea Dovizioso, anche perché se Marc Marquez allungasse il margine di vantaggio la situazione comincerebbe a farsi critica. Di conseguenza è molto facile capire che i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Francia 2018 della MotoGp a Le Mans sta per cominciare…

