Diretta MotoGp/ Streaming video SKY qualifiche live: pole position e tempi (Gp Francia 2018 Le Mans)

Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Francia 2018 a Le Mans: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito Bugatti (oggi sabato 19 maggio)

19 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Pedrosa ha vinto spesso a Le Mans

La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 19 maggio, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Francia 2018 sul circuito di Le Mans, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position del quinto appuntamento con il Motomondiale 2018. In questa località che ha fatto la storia degli sport motoristici stiamo vivendo le emozioni di un nuovo appuntamento con la stagione del Motomondiale. Una bella notizia è naturalmente quella legata al fatto che gli orari saranno quelli classici dei Gran Premi del Vecchio Continente, quindi non ci saranno problemi per gli appassionati con i vari appuntamenti del giorno, che sono quelli più classici: si parte alle ore 9.55 del mattino con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

GP FRANCIA MOTOGP, DIRETTA LIVE

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l‘offerta di Sky Go, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni delle due ruote in streaming video. La notizia per tutti gli appassionati di MotoGp, anche quelli non abbonati Sky, è però che il Gp Francia sarà visibile in tempo reale solamente sulla piattaforma satellitare, dunque in chiaro su Tv8 dovremo accontentarci delle differite di quello che succederà per la MotoGp da Le Mans. Le prove ufficiali saranno visibili in replica al canale numero 8 del telecomando, con il collegamento che avrà inizio alle ore 17.15. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

MOTOGP, LIBERE 1: MARC MARQUEZ SEGNA IL TERRITORIO

Nelle prove libere 1 del Gran Premio di Le Mans di Motogp primo tempo provvisorio di Marc Marquez. Lo spagnolo ha registrato il miglior crono giranto in 1.32.476 millesimi, precedendo di soli 25 millesimi Andrea Dovizioso. Terza posizione per Maverick Vinales, staccato di 67 millesimi. A due decimi troviamo Cal Crutchlow e Johann Zarco, rispettivamente al quarto e quinto posto. Valentino Rossi è sesto, a tre decimi dal leader spagnolo. Alle sue spalle Andrea Iannone, settimo, a conferma dei progressi compiuti dalla Suzuki nelle ultime settimane. Ottavo Jorge Lorenzo, che paga sei decimi di ritardo sia dal connazionale Marquez che dal compagno di squadra Dovizioso. Chiudono la top ten Bradley Smith e Pol Espargaro. I due piloti della KTM hanno un distacco nell'ordine dei sette decimi dalla pole provvisoria di Marc Marquez.

MOTOGP, LIBERE 1: RUGGITO DEL DOVI

Le seconde prove libere del pomeriggio di Le Mans hanno visto chiudere in prima posizione il forlivese Andrea Dovizioso, che ha girato sotto il muro dell'1.32.000 (1.31.936 il tempo ufficiale). Alle sue spalle il campione del mondo in carica Marc Marquez, reduce dal doppio trionfo ad Austin e in Spagna. Per il pilota iberico seconda piazza, a poco più di un decimo dal Dovi. C'è un dettaglio però non trascurabile: Dovizioso ha fatto il miglior tempo montando il pneumatico soft, cosa che Marquez non ha fatto. Il pilota della Honda, durante il suo giro più veloce, ha utilizzato la gomma dura. Non esattamente un segnale positivo per il rider della Ducati e la concorrenza sapere che Marquez può avvicinare i tempi migliori pur montando la gomma dura anziché soft come tutti gli altri. Ne sa qualcosa Valentino Rossi, rimasto indietro di 75 millesimi da Marquez, dopo aver accarezzato negli ultimi minuti delle prove libere di conquistare la seconda posizione alle spalle di un imprendibile Andrea Dovizioso. Il Dottore, che alla vigilia del Gran Premio di Francia si è mostrato ottimista circa il futuro della stagione, è riuscito a mettersi alle spalle il compagno di squadra Maverick Vinales. Lo spagnolo è dietro a Rossi per soli 25 millesimi di secondo, un distacco impercettibile ma che domani in qualifica potrebbe fare la differenza. Rispetto al Gran Premio di Spagna, la Yamaha ha dato importanti segnali di risveglio, anche alla luce della prestazione di Johann Zarco. Il pilota di casa francese si è piazzato in quinta posizione, con un ritardo di tre decimi rispetto al ducatista. La seconda Ducati più veloce in pista a Le Mans è quella di Jack Miller (team Alma Pramac Racing). L'australiano è sesto, davanti alla KTM di Espargaro e la Honda ufficiale di Dani Pedrosa. Ottima nona posizione per Aleix Espargaro su Aprilia. Lo spagnolo si prende il lusso di mettersi alle spalle la Ducati ufficiale guidata dal connazionale Jorge Lorenzo, soltanto decimo, a sei decimi dal compagno di squadra. Fuori dalla top 10 Petrucci (tredicesimo) e Iannone (quattordicesimo), apparso in ombra rispetto alle prime libere del mattino.

GP FRANCIA 2018 MOTOGP: LA STORIA

In attesa di vivere questa lunga e intensa giornata, facciamo una breve storia del Gran Premio di Francia. La storia delle gare motociclistiche in Francia è decisamente lunga, visto che la prima edizione del Gran Premio risale addirittura al 1920, proprio qui a Le Mans, ai tempi di un motociclismo a dir poco pionieristico. Nei primi anni il Gp transalpino fu molto itinerante, visto che fino al 1939 fu ospitato da molte città, ma è da segnalare la sua grande regolarità: solo nel 1934 non si disputò. Dopo la Seconda Guerra Mondiale invece si dovette attendere il 1949 per il ritorno del Gp francese, non valido però per il Mondiale che nacque proprio in quell'anno. Per la prima edizione “iridata” bisogna dunque attendere il 1951 ad Albi. In effetti in quegli anni vi furono diverse interruzioni, prima che il Gran Premio di Francia tornasse in pianta stabile nel calendario a partire dal 1959 con le uniche eccezioni del 1968 e 1971. Restò invece la tradizione dell'essere una gara molto itinerante: limitandoci alle edizioni valide per il Mondiale, si è corso ad Albi, Rouen, Reims, Clermont Ferrand, Le Mans, Le Castellet, Nogaro e Magny Cours.

Dal 2000 però Le Mans è diventata la sede fissa e dunque questa sarà la diciannovesima edizione consecutiva che si disputerà sul circuito Bugatti, solo in parte coincidente con il più lungo Circuit de la Sarthe, quello dove si disputa la leggendaria 24 Ore automobilistica. Di certo questa non è una delle gare preferite da Valentino Rossi, che a Le Mans ha vinto solo nel 2002, 2005 e 2008, oltre che nel 1997 in classe 125, quando però si correva ancora al Paul Ricard di Le Castellet. Ben sei vittorie tra le varie classi sono state ottenute invece da Jorge Lorenzo, di cui cinque nella classe regina compresa la doppietta 2015-2016: possiamo dunque dire che Jorge ha la maggior confidenza con Le Mans fra i big, anche se non è detto che gli basti visti i tormenti con la Ducati. Non vanno sottovalutati nemmeno i quattro trionfi di Dani Pedrosa - dei quali però solo uno in MotoGp. Marc Marquez invece vanta la vittoria in Moto2 del 2011 e quella in MotoGp del 2014, Maverick Vinales si è imposto invece nel 2011 e nel 2013 nella cilindrata più piccola e poi ha vinto l’anno scorso, quando di questi tempi la MotoGp sembrava ancora un feudo della Yamaha. Adesso però è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Francia 2018 della MotoGp sul circuito di Le Mans sta per cominciare…

