Griglia di partenza MotoGp/ GP Francia 2018, sfida per la pole position (Le Mans)

Griglia di partenza MotoGp, GP Francia 2018 Le Mans: la lotta per la pole position, in primo piano Rossi, Marquez, le Ducati e il padrone di casa Zarco

Oggi conosceremo la griglia di partenza del Gran Premio di Francia 2018 della MotoGp sul circuito di Le Mans, località leggendaria che ospita la quinta tappa della stagione per il Motomondiale. Nella scorsa stagione le qualifiche furono un vero e proprio duello fra la Honda e la Yamaha e un dominio praticamente assoluto dei centauri iberici con due sole occasioni, entrambe firmate da Johann Zarco: citazione d’obbligo dunque per il francese che in questo weekend è il padrone di casa e che, dopo essere stato l’unico a spezzare nel 2017 il dominio iberico, ha conquistato la prima pole position di questa stagione, a marzo in Qatar. Il 2018 però non ha ancora identificato un dominatore per la posizione più ambita sulla griglia di partenza: infatti a seguire abbiamo avuto in pole position anche Jack Miller in Argentina, Marc Marquez ad Austin (ma fu penalizzato e davanti a tutti partì Maverick Vinales) ed infine Cal Crutchlow due settimane fa in Spagna. Dunque le pole position sono state finora variamente distribuita fra moto, scuderie e nazionalità molto diverse. Spicca purtroppo in tal senso l’assenza di piloti italiani, che d’altronde nemmeno l’anno scorso riuscirono a partire davanti a tutti, per un digiuno che è cominciato dunque dopo la Malesia 2016: quando i nostri centauri riusciranno a spezzarlo?

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: NUOVI EQUILIBRI

Nel 2017 ci fu un digiuno totale non solo da parte dei piloti italiani, ma anche della Ducati, che non riuscì mai a partire davanti a tutti pur in una stagione eccellente per Andrea Dovizioso, che conquistò ben sei Gran Premi e contese il titolo mondiale a Marc Marquez fino all’ultima gara. La Ducati è riuscita a spezzare il digiuno con la pole position a Termas de Rio Hondo del pilota satellite Jack Miller, prosegue però il digiuno del team ufficiale e quindi di Dovizioso e Jorge Lorenzo, in una stagione che fin qui ha esaltato le seconde linee visto che davanti a tutti sono partiti anche Marco e Crutchlow, anche se questi due sono nomi già meno sorprendenti rispetto a Miller. Scarseggiano invece le soddisfazioni al sabato per i big: l’unica pole position conquistata da uno dei nomi di spicco è quella di Austin, quando nelle qualifiche il più veloce fu Marquez davanti a Vinales, che poi in gara partì davanti a tutti a causa della penalizzazione inflitta al campione del Mondo in carica. Nel 2017 ci furono otto pole per Marquez, cinque per Vinales e anche tre per Dani Pedrosa, l’unico a spezzare questo dominio dei tre ‘tenori’ spagnoli fu Zarco; adesso la musica almeno sul giro secco è ben diversa, al sabato sono in tanti a sperare di poter essere protagonisti. Oggi chi avrà la meglio?

