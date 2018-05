CLASSIFICA MOTOGP/ Il Mondiale Piloti al Gp Francia 2018: la situazione in casa Yamaha (Le Mans)

Classifica Motogp: il Mondiale Piloti alla vigilia del Gp Francia 2018 a Le Mans. Marquez sta tentando il primo allungo, i piloti italiani devono recuperare

20 maggio 2018 - agg. 20 maggio 2018, 12.00 Mauro Mantegazza

Classifica MotoGp - LaPresse

Benchè non si possa dire che sia stato un ottimo inizio di stagione della Motogp per la Yamaha, in realtà la classifica del mondiale piloti vede ben due alfieri della casa del diapason al podio. Parliamo ovviamente di Johann Zarco (che in realtà è in sella alla Yamaha di fabbrica ) e a Maverick Vinales: il primo vanta 58 punti e il secondo 50 ma registrano entrambi un grande distacco dal leader Marc Marquez. Certo questo inizio di stagione è stato ben complicato non son mancati gli episodi decisivi che hanno condizionato la classifica, dallo scontro Marquez-Rossi alla carambola occorsa a Jerez tra Pedrosa, Lorenzo e Dovizioso in testa alla corsa. Eppure Zarco e Vinales sono sempre riusciti a strappare punti preziosi per la casa del Diapason: chi manca nell’elenco è però Rossi, che ora occupa solo la sesta posizione con 40 punti. Un po’ pochino per il Dottore che registra notevoli problemi con la sua moto, al contrario del francese, che pare sempre più veloce sulla Tech 3. (agg Michela Colombo)

MARQUEZ LEADER

Che volto assumerà la classifica del Mondiale Piloti in MotoGp al termine del Gp Francia 2018 che sarà disputato oggi pomeriggio sul circuito di Le Mans? Di certo dobbiamo per il momento registrare il primo allungo significativo al vertice della classifica di MotoGp, ed è un allungo molto pericoloso per gli avversari, perché lo sta portando il campione del Mondo in carica Marc Marquez, che con la vittoria a Jerez è salito a quota 70 punti grazie a due vittorie e un secondo posto, nonostante non abbia raccolto nulla nella turbolenta gara di Termas de Rio Hondo, in Argentina. Alle spalle di Marquez è abbastanza sorprendente il secondo posto del francese Johann Zarco, che in questo modo arriva alla gara di casa con premesse decisamente interessanti: nessuno discute le qualità di Marco, ma stupisce che sia lui con 58 punti il primo inseguitore del numero 93, che vanta dunque un vantaggio già piuttosto consistente sugli avversari che teoricamente sarebbero da considerare più pericolosi, a cominciare da Maverick Vinales, che è terzo con 50 punti a venti lunghezze da Marquez, ma solo ad Austin con il secondo posto è stato nelle prime posizioni. Per il resto piazzamenti di rincalzo, che per ora bastano per essere terzo perché quasi nessuno ha trovato la continuità, ma che non sono confortanti circa il livello di competitività della Yamaha.

CLASSIFICA MOTOGP: LA SITUAZIONE DEGLI ITALIANI

I centauri italiani dunque sono fuori dal podio virtuale, anche se ne troviamo ben tre in fila dal quarto fino al sesto posto: la nota più positiva è certamente quella che riguarda Andrea Iannone il quale, grazie agli ultimi due terzi posti consecutivi ad Austin e Jerez de la Frontera, occupa appunto la quarta posizione a quota 47 punti, un riscatto molto importante per il pilota abruzzese alla sua seconda stagione in Suzuki, dopo le grandi delusioni del 2017. Appena un punto dietro all’ex compagno di squadra in Ducati troviamo Andrea Dovizioso, quinto a quota 46: l’incolpevole ritiro di due settimane fa nel Gran Premio di Spagna pesa come un macigno per il Dovi, che aveva cominciato la stagione vincendo in Qatar ma poi non è più riuscito a salire sul podio e di conseguenza adesso vede Marquez già ben 24 punti più avanti. Non possono invece di certo far felice Valentino Rossi i 40 punti raccolti finora dal Dottore di Tavullia, già a - 30 dal grande rivale Marc Marquez e con un solo piazzamento sul podio, il terzo posto ottenuto a Losail appunto nella gara vinta da Dovizioso. Per completare la situazione degli italiani, abbiamo poi al nono posto Danilo Petrucci con 34 punti, soprattutto grazie al quarto posto in Spagna, e il debuttante nella classe regina Franco Morbidelli che è tredicesimo con 13 punti.

CLASSIFICA MOTOGP

1 MARQUEZ M. 70

2 ZARCO J. 58

3 VINALES M. 50

4 IANNONE A. 47

5 DOVIZIOSO A. 46

6 ROSSI V. 40

7 CRUTCHLOW C. 38

8 MILLER J. 36

9 PETRUCCI D. 34

10 RABAT T. 24

11 PEDROSA D. 18

12 RINS A. 16

13 ESPARGARO P. 13

13 MORBIDELLI F. 13

14 BAUTISTA A. 12

15 NAKAGAMI T. 9

15 SYAHRIN H. 9

16 ESPARGARO A. 6

16 KALLIO M. 6

16 LORENZO J. 6

17 REDDING S. 5

18 SMITH B. 3

19 ABRAHAM K. 1

