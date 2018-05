Diretta MotoGp/ Streaming video SKY e TV8 gara live: vincitore e podio (GP Francia 2018 Le Mans)

Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Francia 2018 Le Mans: cronaca e tempi, podio, classifica e vincitore del quinto Gran Premio stagionale (oggi domenica 20 maggio)

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse, repertorio

In diretta oggi, domenica 20 maggio, con il Gran Premio di Francia 2018 sul circuito di Le Mans, quinto appuntamento con il Motomondiale 2017. L’appuntamento principale della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00 - classico orario dei Gran Premi della classe regina -, quando è in programma appunto il via della corsa della MotoGp, sulla distanza di 27 giri per un totale di 113 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato dell'autodromo che sorge nella località della Sarthe misura 4,185 chilometri con 14 curve, di cui cinque a sinistra e nove a destra. Siamo sul Circuito Bugatti e queste caratteristiche sono solamente in parte condivise con il più lungo tracciato che ospita la leggendaria 24 Ore automobilistica di Le Mans, cioè il Circuit de la Sarthe (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri a Le Mans). Da notare che fino all’anno scorso i giri previsti in gara erano 28: in questa stagione ci sarà una piccola riduzione, chissà se ciò causerà qualche novità.

GP FRANCIA MOTOGP, DIRETTA LIVE

MOTOGP, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA GARA

Per gli appassionati che vorranno seguire la MotoGp in tv oppure in streaming video, non ci sono grandi novità da segnalare: oggi, domenica 20 maggio 2018, si potrà seguire tutto (compreso il warm-up) su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quinta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando): il Gran Premio di Francia però non è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle tre gare delle classi del motociclismo da Le Mans solamente in differita anche per i non abbonati Sky, con la classe regina alle ore 21.15. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

MOTOGP, PROVE LIBERE 3: NEL SEGNO DI VINALES

Nelle terze prove libere primo tempo per Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha ufficiale, con il tempo di 1.31.619, si mette alle spalle il connazionale Marquez e il compagno di squadra Valentino Rossi. I tre sono racchiusi in un fazzoletto di 191 millesimi di secondo. A due decimi, in quarta posizione, il pilota di casa francese Johann Zarco. Dietro il transalpino la Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso, qualificatosi in Q2 grazie al tempo ottenuto nelle seconde libere, davanti a Jorge Lorenzo, a tre decimi di ritardo dal miglior tempo di Vinales. Ottima settima posizione per l'australiano Jack Miller, in sella su una Ducati clienti, bravo a precede Aleix Espargaro su Aprilia (ottavo) e l'altro connazionale Rabat su Ducati (nono). Al decimo posto Iannone su Suzuki, con 5 decimi di ritardo dal miglior tempo di Vinales. Dovranno partire dalla Q1 Dani Pedrosa, dolorante al polso destro e soltanto sedicesimo al termine delle decisive FP3.

MOTOGP, LE QUALIFICHE: ZARCO, STORICA POLE

Dalla Q1 ottengono la qualificazione in Q2 Cal Crutchlow e Dani Pedrosa, rispettivamente con l'undicesimo e dodicesimo tempo. Nella seconda e decisiva qualifica, storica pole position in terra francese per il pilota di casa Johann Zarco, che stampa il miglior tempo in 1.31.185, staccando di un decimo lo spagnolo Marc Marquez. Un primo trionfo per Zarco, che è riuscito a prendersi il lusso di battere ancora una volta i piloti ufficiali Yamaha, confermando tutte le proprie doti velocistiche, nonostante i vertici della casa di Iwata tendano a sminuire i suoi risultati difendendo la coppia ufficiale composta da Vinales e Rossi. In prima fila, scatterà dalla terza posizione della griglia di partenza di domani Danilo Petrucci, primo tra i piloti Ducati, con un ritardo di poco meno di due decimi rispetto a Zarco. Al quarto posto un altro italiano, Andrea Iannone, a soli due decimi di ritardo dalla pole position stabilita dal pilota francese del team Tech 3 Racing. C'è tanta Italia nelle prime cinque posizioni della griglia di Le Mans, visto il quinto posto conquistato da Andrea Dovizioso, che ha preceduto il compagno di scuderia Jorge Lorenzo, sesto, a 37 millesimi dal Dovi. Settima l'altra Ducati di Jack Miller, che ha confermato di essere veloce fin dalle prime libere del venerdì, guadagnandosi un'ottima posizione in griglia di partenza in vista della gara di domani. L'australiano si è preso il lusso di mettersi alle spalle la coppia ufficiale Yamaha, con Vinales ottavo e Valentino Rossi nono. I due rider della casa di Iwata non sono andati oltre l'ottavo e nono tempo, chiudendo rispettivamente con sei e sette decimi di ritardo rispetto al miglior tempo fatto registrare da Zarco. Dietro di loro Dani Pedrosa, reduce dall'operazione al polso destro e che è arrivato con otto decimi di ritardo.

GP FRANCIA 2018 MOTOGP: IL WARM-UP

Ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all'inizio della stagione, anche se ormai non possiamo più dire di essere proprio alle prime battute. Inoltre quest’anno non ci sono stati molti cambi moto tra i piloti di spicco, almeno a livello dei team ufficiali delle Case più prestigiose, che di fatto hanno tutte confermato i propri organici della stagione 2017. In ogni caso, per tutti questa breve sessione può essere utile: tante volte nella sua carriera ad esempio Valentino Rossi ha costruito proprio nel warm-up le sue sportivamente miracolose rinascite in gara, dunque sarà bene prestare attenzione a quello che può succedere già al mattino.

L’ANNO SCORSO

Sotto i riflettori ci sarà sicuramente il padrone di casa Johann Zarco, che sta accendendo l’interesse per la MotoGp in Francia ma che si trova anche a dover affrontare la difficile situazione di chi ha già annunciato che l’anno prossimo correrà per un’altra Casa e dovrà vivere quasi tutta la stagione con il team che lascerà. L’anno scorso a Le Mans la gara della classe regina regalò a Zarco un bellissimo secondo posto in una gara letteralmente dominata dalla Yamaha ma che lasciò un bruttissimo ricordo a Valentino Rossi, caduto all’ultimo giro mentre lottava con il compagno di squadra Maverick Vinales. Almeno 20 punti persi, anche se con il senno del poi possiamo dire che non avrebbero modificato la situazione di una stagione che in seguito sarebbe andata nettamente in calando per la Yamaha. Dunque il vincitore del 2017 fu Vinales davanti a Zarco, con Dani Pedrosa terzo per salvare l’onore della Honda in una gara che però vide il dominio assoluto dei grandi rivali e il ritiro per caduta anche di Marc Marquez. Fu invece quarto Andrea Dovizioso con la migliore Ducati. Così andò un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista del circuito di Le Mans, nome che per ogni appassionato degli sport motoristici garantisce sempre emozioni, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara e del warm-up del Gran Premio di Francia 2018 della MotoGp sul circuito di Le Mans sta per cominciare…

