Video Motogp/ Highlights e classifica piloti dopo il Gp di Francia 2018 (Le Mans)

Video Motogp: highlights e classifica del mondiale piloti dopo il Gran Premio di Francia 2018, che si è disputato a Le Mans. Nuova vittoria di Marquez, sempre più leader in fuga.

21 maggio 2018 Michela Colombo

Marc Marquez (LaPresse)

Si è svolto ieri il Gp di Francia 2018: sull’iconica pista di Le Mans la Motogp ha fatto quindi tappa per una gara davvero ricca di emozioni che ha visto il trionfo di Marc Marquez. Nulla pare fermare al momento lo spagnolo della Honda, che è pure sempre più leader della classifica del mondiale piloti. A favorire poi la fuga dello stesso Marquez ancora diverse cadute che hanno colpito i protagonisti di questo nuovo banco di prova della classe regina. Dovizioso e Zarco, assieme a Iannone, Bautista, Rabat e Redding hanno infatti terminato la propria gara ai box, protagonisti di cadute importanti ma non pericolose. Alla bandiera a scacchi Marquez quindi si porta a quota 95 punti nella classifica del mondiale piloti della Motogp: secondo Vinales con 59 punti e Zarco a podio con 58 punti.

LA GARA

Piloti in griglia in perfetto orario, nessun problema durante il giro di ricognizione al Gp di Francia 2018: partiti! Parte bene Zarco, padrone di casa qui a Le Mans dalla prima posizione e parte bene anche Marquez: meglio di loro fa Jorge Lorenzo che sfrutta un varco e passa subito in testa. Dietro intanto è bagarre con Iannone che viene toccato sul codone cadendo ed è il primo out della gara: passa qualche giro e deve lasciare la gara anche Dovizioso. Il pilota di Forlimpopoli attacca Lorenzo e lo passa, ma Andrea chiede però troppo alla sua Ducati e non riesce a chiudere la curva finendo out: un vero peccato per le sue aspirazioni. Dietro intanto Marquez cerca di riportarsi sotto, passa Zarco e punta Lorenzo, il francese non ci sta e forza l'andatura: risultato ennesima uscita in un gran premio che sta iniziando a prendere le forme di una vera e propria ecatombe.

MARQUEZ VA ALL’ATTACCO

Undicesimo giro del Gp di Francia 2018: Marquez è sicuramente più veloce di Lorenzo visto che lo spagnolo della ducati è in netto calo. Poco dopo Jorge è infatti costretto a lasciare il passo a Marquez: dietro di lui ne approfitta anche Petrucci che si porta in seconda posizione. Al 13° giro anche Rossi riesce a sopravanzare Lorenzo e le posizioni di testa adesso sono Marquez, Petrucci e Valentino. Jorge intanto accusa un evidente calo, probabilmente a causa delle coperture che si stanno deteriorando. A metà gara il blocco di testa si ricompatta e tuto fa pensare a un finale al cardiopalma qui a Le Mans. Al 20° giro anche Pedrosa passa Lorenzo che scivola piano piano nelle retrovie, ma davanti i tre di testa sono al limite con tempi sul giro impossibili. La corsa si avvia alla fine e in avanti le posizioni paiono cristallizzate con Marquez che sta fornendo una prova di forza entusiasmante.

LA BANDIERA A SCACCHI

Gli ultimi giri del Gp di Francia 2018 hanno però ben poco da dire: i piloti fanno di tutto per non sbagliare evitando di cercare il limite. A poche tornate dalla fine Danilo Petrucci prova a dare tutto spremendo la sua Ducati Pramac Racing fino all'ultimo cavallo, ma il vantaggio di Marquez è troppo. Lo spagnolo passa quindi sotto la bandiera a scacchi per primo seguito dallo stesso Petrucci: ottimo il terzo posto di Valentino Rossi che però accusa oltre tre secondi da Petrucci. Medaglia di legno per Miller che nei giri finali è riuscito a superare Dani Pedrosa.

CLASSIFICA MOTOGP

1 MARQUEZ M. 95

2 VINALES M. 59

3 ZARCO J. 58

4 ROSSI V. 56

5 PETRUCCI D. 54

6 MILLER J. 49

7 IANNONE A. 47

8 DOVIZIOSO A. 46

9 CRUTCHLOW C. 46

10 PEDROSA D. 29

11 RABAT T. 24

12 RINS A. 22

13 ESPARGARO P. 18

14 LORENZO J. 16

15 MORBIDELLI F. 16

16 SYAHRIN H. 13

17 ESPARGARO A. 13

18 BAUTISTA A. 12

19 NAKAGAMI T. 10

20 KALLIO M. 6

21 REDDING S. 5

22 SMITH B. 5

23 ABRAHAM K. 1

© Riproduzione Riservata.