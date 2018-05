Diretta MotoGp/ Streaming video Sky prove libere FP1 e FP2 live: cronaca e tempi (GP Spagna 2018 Jerez)

Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Spagna 2018 Jerez streaming video e tv: cronaca e tempi, come seguire le due sessioni sul circuito andaluso (oggi 4 maggio)

04 maggio 2018 Mauro Mantegazza

La MotoGp torna in diretta: con le prove libere FP1 e FP2 comincia il Gran Premio di Spagna 2018 sul circuito di Jerez de la Frontera, storico tracciato andaluso che ospita il quarto appuntamento con il Motomondiale 2018. Ricordiamo innanzitutto il programma di tutte le sessioni di oggi, venerdì 4 maggio 2018, per quanto riguarda la MotoGp. La classe regina scende in pista alle ore 9.55, quando prenderanno il via i 45 minuti della FP1, che si chiuderanno alle ore 10.40; stessa durata per la FP2, che avrà inizio alle ore 14.05, fino alle 14.50. Dopo i primi tre appuntamenti della stagione, disputati tutti al di fuori dell’Europa, si arriva per la prima volta nel Vecchio Continente - ed è anche il primo dei ben quattro Gran Premi previsti in terra di Spagna - e gli orari sono dunque quelli più classici per tutti gli appassionati.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA GIORNATA

Ovviamente le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2018 da Jerez de la Frontera saranno trasmesse oggi in diretta tv su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quinta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Vediamo dunque le informazioni utili per seguire quanto succederà in Spagna. Come sempre il filo conduttore della giornata sarà Paddock Live, la rubrica contenitore che collegherà tutte le varie sessioni di prove delle tre classi, mentre negli orari delle prove si seguirà la cronaca live. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in diretta streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando), perché su questo canale in chiaro saranno visibili soltanto qualifiche e gare, che siano in differita oppure in tempo reale. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

GP SPAGNA 2018: CIRCUITO E PROTAGONISTI

Questa è dunque la prima gara europea della stagione del Motomondiale. Il circuito è notissimo, facendo parte del calendario iridato da circa 30 anni: il tracciato di Jerez è piuttosto breve dal momento che ogni giro della pista andalusa misura 4.423 metri, caratterizzato da 5 curve a sinistra e 8 a destra, dunque 13 in totale. Non molte, ma come detto bisognerà fare i conti con la brevità del circuito, da ripetere quindi ben 27 volte in gara. Un anno fa ci fu la doppietta Honda con Dani Pedrosa davanti a Marc Marquez, più il terzo posto di Jorge Lorenzo in sella alla Ducati. Anche se in seguito per la Rossa il protagonista sarebbe stato Andrea Dovizioso, Jerez fu il primo chiaro segnale del fatto che il dominio Yamaha visto ad inizio stagione non sarebbe durato: anche stavolta si attende con ansia il verdetto della prima gara europea per iniziare a definire le gerarchie di una stagione al momento indecifrabile. Ad Austin ha vinto Marquez - verrebbe da dire ovviamente, considerando che in Texas il numero 93 ha sempre e solo vinto - ma è ancora presto per dire se il campione del Mondo in carica sarà di nuovo l’uomo da battere. Di conseguenza è molto facile capire che i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2018 della MotoGp a Jerez de la Frontera sta per cominciare…

