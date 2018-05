Griglia di partenza MotoGp/ La lotta per la pole position (Gp Spagna Jerez 2018)

Griglia di partenza MotoGp, GP Spagna 2018 Jerez: la lotta per la pole position sul circuito andaluso, primo dei quattro appuntamenti in Spagna (oggi 5 maggio)

05 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Griglia di partenza MotoGp (LaPresse)

Oggi conosceremo la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna 2018 della MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera, classica quarta tappa della stagione per il Motomondiale. Nella scorsa stagione le qualifiche furono un vero e proprio duello fra la Honda e la Yamaha e un dominio praticamente assoluto dei centauri iberici con due sole occasioni, entrambe firmate da Johann Zarco: la Ducati infatti non era riuscita a conquistare nemmeno una pole position e di conseguenza a partire davanti a tutti sulla griglia di partenza, anche se questo fatto non impedì ad Andrea Dovizioso di vivere una stagione favolosa, con sei vittorie e in corsa per il titolo mondiale insieme a Marc Marquez fino all’ultimo Gran Premio. Il 2018 in tal senso ci ha già portato una importante novità a Termas de Rio Hondo con la pole position di Jack Miller: una Ducati dunque davanti a tutti sulla griglia di partenza, anche se in condizioni decisamente particolari che esaltarono il pilota australiano del team satellite Pramac. Dopo la pole proprio di Johann Zarco in Qatar, solo sul Circuit of the Americas è arrivata la prima pole per uno dei big spagnoli, con Marc Marquez che ottenne il miglior tempo ad Austin, anche se poi dalla prima posizione sulla griglia di partenza scattò Maverick Vinales a causa di una penalità inflitta al campione del Mondo.

NUOVI EQUILIBRI

Di certo le qualifiche del 2017 furono un dominio spagnolo, con le uniche eccezioni delle due pole position conquistate appunto da Zarco ad Assen e a Motegi, gare tra l’altro poi vinte una da Valentino Rossi e l’altra da Andrea Dovizioso. Nel 2018 il ‘resto del mondo’ ha già pareggiato i numeri della scorsa stagione, mentre la Spagna ha conquistato appena una pole position, segnale di un inizio di stagione decisamente equilibrato e imprevedibile per la MotoGp. Inoltre i risultati del sabato e della domenica mai sono coincisi: le pole sono andate a Zarco, Miller e Vinales, ma alla domenica sono stati Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow a vincere oltre a Marquez, che in Texas d’altronde non ha mai lasciato nulla a nessuno salvo la pole di quest’anno per via della penalità. Difficile ancora sbilanciarsi su quello che potrà accadere nel resto della stagione: la cosa certa è che purtroppo continua il digiuno di pole position per i piloti italiani. Visti i risultati alla domenica del 2017 e anche del Qatar, non è nemmeno detto che questo sia un male, tuttavia è evidente che non ci dispiacerebbe commentare una griglia di partenza a forti tinte italiane, magari già in Spagna per spezzare un digiuno che dura dalla Malesia 2016, quando Dovizioso fece la pole e poi vinse anche la gara.

