Classifica Motogp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp di Spagna 2018 (Jerez)

Classifica Motogp: il mondiale piloti alla vigilia del Gp di Spagna 2018, atteso oggi sulla pista di Jerez. Andrea Dovizioso è leader ma Marquez è vicinissimo.

06 maggio 2018 Michela Colombo

Andrea Dovizioso (LaPresse)

Siamo finalmente in vista del Gp di Spagna 2018, primo banco di prova europeo che potrebbe modificare radicalmente la classifica del mondiale piloti della Motogp. La pista di Jerez infatti è molto complicata e storicamente si è mostrata molto favorevole ad alcuni ed è stata in passato nemica di altri protagonisti della graduatoria. Da sottolineare poi che ormai arrivati ad appena il quarto appuntamento del moto mondiale vediamo parecchie situazioni delicatissime. Prima di dare la parola all’asfalto di Jerez infatti vediamo bene che sono ben 5 i piloti contenuti in appena 8 punti ai vertici della classifica. Un piazzamento, se non la viaria, potrebbe quindi cambiare le carte in tavola alla bandiera a scacchi del Gp di Spagna 2018. Approfondendo il discorso segnaliamo che al momento il leader è il ducatista Andrea Dovizioso che registra ben 46 punti, ma solo uno in più rispetto al campione in carica della Motogp Marc Marquez. A Jerez quindi ci si aspetta un nuovo duello tra i due, ma ovviamente non saranno i soli a dare battaglia: al terzo gradino del podio troviamo con appena 41 punti la Yamaha di Maverick Vinales.

LA CARICA DEGLI OUTSIDER

Protagonisti di questa prima parte del calendario della Motogp come pure nella classifica dei mondiale piloti sono i cosiddetti outsider. Ecco quindi che il quarto e il quinto gradino della lista troviamo a pari punti, ovvero 38 Cal Crutchlow (vincitore del Gp d'Argentina) e Johann Zarco: difficilmente possiamo definirli contendenti al titolo al momento, ma di certo le loro prestazioni sono davvero eccellenti e tanno rimescolando le carte in tavola anche tra i big. Sesto gradino per un ritrovato Andrea Iannone, con 31 punti: due lunghezze e troviamo Valentino Tossi, settimo, ma davanti a Miller (26 punti), Rabat (22 punti) e Danilo Petrucci (21 punti) che chiudono la top ten. Proseguendo ricordiamo che rimangono sempre molto vicini ai primi Dani Pedrosa fermo a quota 18 punti, oltre che Alex Rins, che di punti per ora ne ha messi da parte 16. Tredicesimo il rookie della Yamaha Syahrin, che vanta un punto in più di Pol Espargaro e tre su Aleix Espargaro, Jorge Lorenzo e Franco Morbidelli. A chiudere la classifica anche Nakagami, Reddings e Bautista oltre che Abraham fermo a 1 punti e fanalino di coda.

CLASSIFICA MOTOGP

Dovizioso 46

Marquez 45

Vinales 41

Crutchlow 38

Zarco 38

Iannone 31

Rossi 29



Miller 27



Petrucci 21

Rabat 21

Pedrosa 18



Rins 16

Syahrin 9

P. Espargaro 8

A. Espargaro 6

Lorenzo 6



Morbidelli 6

Nakagami 5

Bautista 4



Reddings 4

Abraham 1





© Riproduzione Riservata.