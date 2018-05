Diretta MotoGp/ Streaming SKY gara e warm-up live: vincitore e podio (GP Spagna 2018 Jerez)

Diretta MotoGp: gara e warm up live GP Spagna 2018 a Jerez, oggi domenica 6 maggio: cronaca e tempi, vincitore, ordine d’arrivo e podio della quarta tappa del Motomondiale.

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse: Pedrosa ha vinto l'anno scorso

La MotoGp è in diretta anche oggi, domenica 6 maggio, con il Gran Premio di Spagna 2018 sul circuito di Jerez de la Frontera, quarto appuntamento con il Motomondiale 2018, il primo in Europa e anche primo dei ben quattro che da qui al termine della stagione avranno luogo in terra iberica. L’appuntamento principale della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00 - classico orario dei Gran Premi della classe regina -, quando è in programma la partenza della gara della MotoGp, sulla distanza di 25 giri per un totale di 110,6 km, dal momento che ogni giro della breve pista andalusa misura 4.423 metri, caratterizzato da 5 curve a sinistra e 8 a destra, dunque 13 in totale: non molte, ma come detto bisognerà fare i conti con la brevità del circuito (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri). Da notare che fino all’anno scorso la gara della MotoGp si disputava sulla distanza di 27 giri, ma questa è una delle gare che è stata accorciata, con un taglio di due giri e dunque circa 9 km in meno.

MOTOGP, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La gara del Gran Premio di Spagna 2018 sul circuito di Jerez de la Frontera sarà naturalmente l'appuntamento salienti di oggi per la quarta gara del Mondiale di MotoGp. Per gli appassionati che vorranno seguire la MotoGp in tv oppure in streaming video, non ci sono grandi novità da segnalare: oggi, domenica 6 maggio 2018, si potrà seguire tutto (compreso il warm-up) su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky. La notizia principale però è che la gara non sarà visibile in chiaro in tempo reale per tutti su Tv8, dove ci si dovrà accontentare della differita. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

CAL CRUTCHLOW IN POLE POSITION

Ancora una volta Marc Marquez non riesce a trovare il giro buono quando serve davvero, cioè negli ultimi minuti della Q2 dove a gioire è invece Cal Crutchlow, autore della pole position: il britannico della Honda LCR partirà quindi davanti a tutti mentre il campione in carica della MotoGp si è dovuto accontentare della seconda fila. Poco male per Marquez che ha dimostrato comunque di avere un ottimo passo gara nel corso delle prove libere e sicuramente potrà dire la sua per la vittoria. Ma dovrà cercare di scavalcare il prima possibile, oltre a Crutchlow, anche Pedrosa e Zarco (ormai un habituè della prima fila) che di certo non gli stenderanno il tappeto rosso. Situazione molto più complicata per la Yamaha con Rossi e Vinales mai in auge e che con queste temperatura elevate difficile potranno lottare per le posizioni di vertice. La Ducati, rincuorata dal ritorno ad alti livelli di Jorge Lorenzo, è però preoccupata dalla lieve flessione accusata da Andrea Dovizioso che partirà dalla terza fila, il forlivese dovrà indovinare la giusta combinazione di gomme per poter recuperare terreno. La Suzuki può essere la vera mina vagante di questo weekend anche se Rins e Iannone hanno ottenuto rispettivamente il sesto e il settimo posto, un bottino un po' deludente considerando che entrambi sono rimasti a lungo in ballo per la prima fila.

FP3, COSA È SUCCESSO

Il Gran Premio di Spagna rischia di trasformarsi in un monologo della Honda, anche nella FP3 Marc Marquez e Cal Crutchlow, assieme ad Andrea Iannone, sono stati gli unici a scendere sotto l'1'38", diventa sempre più probabile l'ipotesi di una prima fila interamente targata Honda, considerando che Dani Pedrosa si è perfettamente ristabilito dall'infortunio alla mano e sembra in grado di poter tornare a occupare le posizioni di vertice. Pollice in su per la Suzuki con entrambi i piloti direttamente in Q2, Andrea Iannone vuole dare continuità al podio di Austin e Alex Rins, stimolato dalle prestazioni del compagno di box, prova a inserirsi nella bagarre cercando al tempo stesso di stare lontano dai guai. La Ducati sorride grazie ai piloti del team satellite Pramac: sia Miller che Petrucci hanno ottenuto la top 10 così come Jorge Lorenzo che finalmente sembra aver trovato un buon rendimento con la Desmosedici, discorso diverso per Andrea Dovizioso che si è accontentato dell'undicesimo posto e dovrà partecipare alla Q1 per sperare di dire la sua nella lotta per la pole position. Continua ad arrancare la Yamaha, Valentino Rossi ha dovuto sfoggiare tutta la sua classe per strappare il settimo tempo, Maverick Vinales non è riuscito ad assemblare un giro buono e assieme a Dovizioso dovrà a tutti i costi entrare in Q2 per non compromettere un weekend che non è iniziato sotto i migliori auspici.

GP SPAGNA 2018: IL WARM-UP

Ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all'inizio della stagione. In inverno non ci sono state novità clamorose, sia a livello di regolamento sia di piloti che hanno cambiato moto (almeno nei top team), tuttavia in questa MotoGp imprevedibile tutto può essere utile per approcciarsi alla gara nel migliore dei modi, anche questa breve sessione: tante volte ad esempio Valentino Rossi ha costruito proprio nel warm-up le sue sportivamente miracolose rinascite in gara, dunque sarà bene prestare attenzione a quello che può succedere già al mattino sulla pista che da quest’anno è intitolata alla memoria di Angel Nieto, tredici volte campione del mondo (anche se sempre nelle classi minori), morto nella scorsa estate a causa di un edema cerebrale conseguenza di un incidente stradale.

LE ULTIME EDIZIONI

A proposito di Valentino, ricordiamo molto volentieri la bella vittoria ottenuta dal Dottore due anni fa proprio qui a Jerez. Fu un successo ottenuto facendo tutto per bene fin dalle prove: pole position (una rarità per Valentino negli ultimi anni), giro più veloce in gara ed infine il successo con oltre due secondi di margine sull’allora compagno di squadra Jorge Lorenzo, per una nettissima doppietta della Yamaha visto che Marc Marquez chiuse invece con un ritardo di oltre sette secondi per ottenere almeno il terzo gradino del podio davanti al compagno di squadra Dani Pedrosa, che invece ha vinto l’anno scorso, anche lui al termine di un weekend dominato, con pole position, giro veloce e vittoria finale per una doppietta in questo caso della Honda con Lorenzo al terzo posto con la Ducati, per un podio tutto iberico. Jerez dunque sembra profilarsi come un circuito in cui scossoni in gara sono più difficili che altrove: sarà così anche oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista del circuito andaluso, ben nota a tutti perché tappa immancabile del motomondiale e spesso anche di test, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara e del warm-up del Gran Premio di Spagna 2018 della MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera sta per cominciare…

