Incidente tra Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso/ Video MotoGp: Ducati, carambola letale e scintille tra i piloti

Incidente tra Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso: video MotoGp. Disastro Ducati nel GP di Spagna 2018, carambola letale e scintille tra i piloti dopo lo scontro. Le ultime notizie

06 maggio 2018 Silvana Palazzo

Incidente tra Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso (Foto: da Twitter)

Incidente rocambolesco nel GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale di MotoGp. Protagonisti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. Marc Marquez era già involato verso la vittoria quando alle sue spalle sono cominciate le scintille. Il pilota forlivese ha provato il sorpasso sul compagno di scuderia in Ducati, ma il tentativo non è stato efficace, visto che è andato leggermente largo. Proprio mentre i due erano il lotta lo spagnolo della Honda ha messo il suo zampino: ha visto uno spazio e ci si è fiondato per prendersi il secondo posto. Lorenzo però non voleva perdere la sua posizione, quindi ha provato a chiudere, finendo però per toccare Pedrosa. Coinvolto Dovizioso, che non è riuscito ad evitarli: tutti giù per terra. Ma le scintille sono proseguite: Dovizioso ha inveito contro Lorenzo quando si è rialzato, del resto era in piena lotta per il Mondiale, mentre a causa di questo incidente non ha raccolto punti.

INCIDENTE TRA LORENZO, PEDROSA E DOVIZIOSO

Mancavano otto giri alla fine quando è avvenuto il patatrac: dopo che lo aveva già attaccato senza successo, Dovizioso entra deciso su Lorenzo e va lungo, quindi il maiorchino gli sfila alle spalle e chiude la corda mentre si sta infilando Pedrosa. Il contatto è inevitabile: Dani disarcionato e capitombolo che coinvolge lo stesso forlivese. Per fortuna non ci sono state altre conseguenze, soprattutto per Pedrosa che era reduce da un'operazione alla mano fratturatasi recentemente. Tutti nella sabbia e a gesticolare di rabbia per la chance sprecata. Difficile attribuire responsabilità precise, ma sicuramente condizionerà gli equilibri presenti e futuri in casa Ducati. Dovizioso è a caccia del titolo, Lorenzo voleva un risultato scacciacrisi ed entrambi hanno un contratto da rinnovare. Gli scenari potrebbero quindi cambiare per i due piloti e per la scuderia di Borgo Panigale.

The collision between Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo and Andrea Dovizioso at #SpanishGP! #MotoGP pic.twitter.com/klXh6C1Ort — Sophia (@ariliza_greys) 6 maggio 2018

