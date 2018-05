Video Motogp/ Highlights e classifica piloti dopo il Gp di Spagna 2018 (Jerez)

Video Motogp: higlhights del Gp di Spagna 2018 e la classifica del mondiale piloti dopo Jerez. Carambola tra Dovizioso, Lorenzo e Pedrosa: Marquez torna leader.

07 maggio 2018 Michela Colombo

Marc Marquez (LaPresse)

Quello che si è chiuso ieri sull’iconica pista di Jerez è stato senza dubbio un Gran Premio di Spagna 2018 molto movimentato e che farà discutere a lungo: ben meritata però la bella vittoria di Marc Marquez, campione in carica della Motogp e nuovo leader della classifica piloti. Secondo gradino del podio alla bandiera a scacchi il francese Zarco, che scrive quindi la storia della motomodiale alla francese sulla pista spagnola: terzo Andrea Iannone, al suo secondo podio consecutivo dopo la corsa di Austin, in Texas. La gara è stata caratterizzata principalmente dalla scontro che ha avuto per protagonisti Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso a otto giri dal termine. Il Dovi ha provato a superare il compagno di squadra per la terza posizione, finendo però lungo: nel contempo Lorenzo, rientrando in traiettoria, non si è accorto dell'arrivo di Pedrosa alle sue spalle, centrandolo. Nello scontro tra i due spagnoli è rimasto coinvolto anche Dovizioso, caduto anche lui insieme agli altri due. Per il pilota forlivese uno zero in classifica pesantissimo, alla luce anche della vittoria conquistata da Marquez.

LA GARA A JEREZ

Tornando all’ordine di arrivo del Gran Premio di Spagna 2018, abbiamo trovato ai piedi del podio il pilota della Ducati clienti Petrucci, quarto. Appena dietro Valentino Rossi, che conclude in quinta posizione: è stata davvero una corsa difficile per il Dottore della Yamaha, partito decimo e mai in lotta per un piazzamento importante. Prima dell'incidente che ha coinvolto Pedrosa, Lorenzo e Dovizioso, proprio Rossi viaggiava in ottava posizione, rischiando in più di un'occasione di subire il sorpasso da Jack Miller, nono. A fine gara, il distacco del numero 46 della Yamaha su Iannone è stato di una manciata di decimi. L'altra Yamaha ufficiale, guidata da Vinales, ha concluso al settimo posto, dopo aver veleggiato per 2/3 di gara tra la decima e dodicesima posizione: davvero a Jerez la casa del Diapason ha sofferto dall’inizio alla fine. Vinales è stato preceduto da Miller, sesto, mentre in ottava posizione l'altro spagnolo Bautista. Concludono la top 10 Franco Morbidelli, nono, e il finlandese della KTM Mika Kallio, decimo. Discreta dodicesima piazza per il rookie Nagakami, 26 enne del team di Lucio Cecchinello. L'altra Honda del team LCR non ha terminato la gara. Grande amarezza per Cal Crutchlow, dopo la pole position conquistata nel sabato pomeriggio di Jerez, salvo poi cadere all'ottavo giro nella gara odierna, vanificando il grande risultato ottenuto ieri.

LA CLASSIFICA PILOTI

Marquez, alla sua seconda vittoria in tre settimane, conferma di essere il pilota più forte del Mondiale, oltre ad avere la moto più equilibrata, capace di andare forte su tutte le piste. Ora che ha preso il comando della classifica del mondiale piloti della Motogp, sarà difficile per gli altri riuscire a restargli in scia. In classifica, il campione del mondo uscente è ora in prima posizione, con un vantaggio di 12 punti sul francese Zarco. Al terzo posto Vinales, staccato di 20 punti, mentre Dovizioso, complice la caduta di oggi pomeriggio, scivola al quinto posto, scavalcato anche da Iannone. Il pilota Ducati deve recuperare uno svantaggio di 24 punti in classifica rispetto al leader provvisorio del Mondiale, a una lunghezza dall'ex pilota compagno di squadra Iannone.

LA CLASSIFICA

1 Marc MARQUEZ Honda 70

2 Johann ZARCO Yamaha 58

3 Maverick VIÑALES Yamaha 50

4 Andrea IANNONE Suzuki 47

5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 46

6 Valentino ROSSI Yamaha 40

7 Cal CRUTCHLOW Honda 38

8 Jack MILLER Ducati 36

9 Danilo PETRUCCI Ducati 34

10 Tito RABAT Ducati 24

11 Dani PEDROSA Honda 18

12 Alex RINS Suzuki 16

13 Franco MORBIDELLI Honda 13

14 Pol ESPARGARO KTM 13

15 Alvaro BAUTISTA Ducati 12

16 Hafizh SYAHRIN Yamaha 9

17 Takaaki NAKAGAMI Honda 9

18 Aleix ESPARGARO Aprilia 6

19 Mika KALLIO KTM 6

20 Jorge LORENZO Ducati 6

21 Scott REDDING Aprilia 5

22 Bradley SMITH KTM 3

23 Karel ABRAHAM Ducati 1

