Diretta MotoGp/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live: cronaca e tempi (GP Italia 2018 Mugello)

Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Italia 2018 Mugello: cronaca e tempi delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 1 giugno).

01 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse: Andrea Dovizioso è attesissimo al Mugello

La MotoGp torna in diretta: con le prove libere FP1 e FP2 comincia il Gran Premio d’Italia 2018 sul circuito del Mugello, lo storico tracciato che sorge sulle colline toscane a Scarperia (Firenze) che ospita il sesto appuntamento con il Motomondiale 2018. Il Mugello è uno dei circuiti più apprezzati dell’intero calendario della stagione di MotoGp, sia da parte dei piloti stessi sia da parte dei tifosi. Infatti sono poche le piste che come il Mugello sanno unire grandi difficoltà dal punto di vista tecnico, garanzia di gare spettacolari, divertenti e combattute, e anche una splendida cornice di pubblico, garantita naturalmente dal calore, dai colori e dalla passione del pubblico italiano, sempre numeroso e competente. Il programma naturalmente prevede le prime due sessioni del weekend nella giornata di venerdì, andiamo dunque a vedere quello che ci attende oggi, nel primo giorno di giugno. Appuntamento alle ore 9.55 del mattino per la FP1 che apre l’intero weekend del Mugello, che durerà 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 10.40. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 14.05 alle ore 14.50, sessione ancora più interessante anche perché si disputa allo stesso orario della gara di domenica.

GP ITALIA, DIRETTA LIVE

MOTOGP, LE PROVE LIBERE IN STREAMING VIDEO E TV

Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l'offerta di SkyGo, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni delle due ruote in streaming video. La copertura su Tv8 non comprende le sessioni di prove libere e di conseguenza la giornata del venerdì della MotoGp sarà visibile solamente su Sky, quindi almeno per oggi non avremo immagini in chiaro dal Mugello. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

GP ITALIA 2018 MOTOGP MUGELLO: I PROTAGONISTI

La classe regina si presenta in Italia con una classifica che rischia di avere già identificato il grande favorito per la conquista dell’ennesimo titolo mondiale. Marc Marquez fin qui ha fatto molto bene, con l’eccezione del disastro a Termas de Rio Hondo, ma gli avversari sembra che stiano facendo tutto il possibile per spianargli la strada verso il dominio. Per Marquez 95 punti, il ruolino di marcia è eccellente ma il fatto che alle sue spalle ci sia un anonimo Maverick Vinales la dice lunga sulla stranezza di questo campionato. Il secondo posto è infatti l’unica buona notizia nella stagione dello spagnolo della Yamaha, che fino a questo momento è salito sul podio solamente ad Austin: tuttavia Vinales è sempre arrivato al traguardo e questo per ora gli basta per stare davanti a tutti gli altri, che hanno seri problemi di continuità. In Francia hanno fatto rumore soprattutto i ritiri di Andrea Dovizioso e Johann Zarco, altri avevano pasticciato in precedenza e intanto Marquez ha lanciato la fuga, anche se pure Marc avrebbe potuto fare ancora meglio - con ovvio riferimento all’Argentina.

Si spera che l’aria del Mugello possa fare bene a Valentino Rossi, che con il circuito di Scarperia ha da sempre un grande feeling: il problema però è una Yamaha che in questo momento non regge il confronto con Honda e Ducati e di conseguenza la massimo può lottare per salire sul podio, come al Dottore è riuscito in Qatar e poi in Francia, ma in entrambi i casi sul terzo gradino. Troppo poco per fare paura a Marquez, c’è sicuramente tanto lavoro ancora da fare. In Italia naturalmente sarà molto attesa anche la Ducati: Andrea Dovizioso ha fatto ormai il definitivo salto di qualità, ma tra sfortuna (Spagna) ed errori in prima persona (Francia) ha raccolto meno di quello che avrebbe potuto e di conseguenza adesso la classifica è brutta, con il nonno posto e la metà dei punti di Marquez. Ancora peggio Jorge Lorenzo, ormai separato in casa: come vivrà questo weekend così particolare? Il tifo potrà dare una spinta in più a Dovizioso (difficilmente a Lorenzo), così come il motore sul lungo rettilineo che dà sempre è una delle caratteristiche salienti del circuito toscano. Ecco dunque che è molto facile capire come i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Italia 2018 della MotoGp al Mugello sta per cominciare…

