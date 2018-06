Pronostico MotoGP/ Gp Italia 2018 Mugello, Nico Cereghini: Dovizioso può vincere, ma Marquez… (esclusiva)

Pronostico MotoGP: Gp Italia 2018 Mugello, parla Nico Cereghini: Dovizioso può vincere, ma Marquez resta il punto di riferimento. Valentino Rossi… (esclusiva)

01 giugno 2018 INT. Nico Cereghini

Il pubblico del Mugello (LaPresse)

Un appuntamento a cui non mancare, sarà il Gran Premio d'Italia della MotoGp sul circuito del Mugello. Un Gran Premio che potrebbe vedere il duello tra un Marc Marquez ormai incontenibile sulla sua Honda e Andrea Dovizioso con la sua Ducati, sulla pista di casa. Vedremo cosa faranno poi le due Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi, se Jorge Lorenzo riuscirà finalmente a disputare una gara ad alto livello, ma ormai da separato in casa con la Ducati. Poi ci sono tanti altri possibili protagonisti, fra cui Andrea Iannone e Danilo Petrucci. Insomma un Gran Premio molto interessante, in uno dei scenari più belli della MotoGp: per presentare il Gran Premio d'Italia abbiamo sentito Nico Cereghini. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio d'Italia? Sarà un Gran Premio che dovrebbe vedere favorito Marquez, attenti però a Dovizioso e alla Ducati che potrebbero dare molto fastidio al pilota spagnolo al Mugello.

Marquez sta già dominando la stagione? Diciamo che è il pilota migliore, se poi si aggiunge che la Honda ha qualcosa in più delle altre moto, si capisce anche il suo rendimento in questa stagione.

Dovizioso sulla pista di casa potrebbe fare una grande gara? Io penso che Dovizioso possa anche vincere, del resto il Mugello è un circuito ideale per la Ducati che inoltre qui fa i suoi test, conosce al perfezione questo circuito.

Quali saranno le speranze della Yamaha con Vinales e Valentino Rossi? La Yamaha ha avuto sempre qualche problema quest'anno, ciò nonostante Vinales e Valentino cercheranno di disputare una gara importante, puntando al podio.

Pensa che il Dottore potrebbe fare qualcosa di più? Valentino punta sempre al massimo e proverà a ottenere il risultato migliore qui al Mugello.

Iannone e la Suzuki chiamati a un appuntamento molto speciale… Iannone è in ripresa e partirà col desiderio di provare ad andare sul podio. Darà il massimo per ottenere questo risultato!

Cosa faranno gli altri piloti? Zarco è una splendida realtà della MotoGp, Crutchlow manca ancora nei momenti decisivi della gara.

Petrucci? Danilo sta disputando una buona stagione come testimonia il suo risultato in Francia.

Come vede il mercato piloti? È in evoluzione. Lorenzo per i suoi risultati sembra ormai lontano dalla Ducati. Lo stesso amministratore delegato Claudio Domenicali non ha espresso più la sua fiducia sul pilota spagnolo. Anche Iannone non è stato confermato alla Suzuki anche per i risultati della scorsa stagione. Su Petrucci niente da dire per quello che sta facendo vedere in positivo.

Quali sono le caratteristiche del circuito del Mugello? Questo è un circuito molto bello, molto completo, uno dei più belli del Mondiale, piace molto anche ai piloti. Al Mugello si attendono 150.000 spettatori, non so proprio dove riusciranno a metterli, certo sarà un grande momento di questa stagione... (Franco Vittadini)

