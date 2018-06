Diretta MotoGp/ Streaming video SKY e TV8 qualifiche e FP3 live: pole position e tempi (Gp Mugello 2018)

Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al Mugello: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno)

02 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse: Valentino Rossi

La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 2 giugno, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2018 sul circuito del Mugello, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position del sesto appuntamento con il Motomondiale 2018, il primo dei due sul territorio italiano nel corso della stagione. Ricordiamo adesso tutti gli appuntamenti, utili per avrà la fortuna di vivere tutto in diretta dal Mugello per un weekend che è sempre indimenticabile, ma anche a chi seguirà i vari eventi da casa: si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è ormai consolidato, essendo usato da diverse stagioni.

GP ITALIA, DIRETTA LIVE

MOTOGP, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Giornata fondamentale per l'appuntamento più atteso dell'anno della MotoGp per gli appassionati italiani. Anche quest'anno il Motomondiale è trasmesso integralmente da Sky sul satellite: il Gran Premio sulle colline toscane è una gara unica e dal fascino impareggiabile; la bella notizia per chi non potrà essere presente di persona al Mugello e non è nemmeno abbonato Sky è che il Gp Italia sarà visibile in tempo reale in chiaro, proprio dal momento che si tratta di un evento che si svolge sul suolo italiano. Ricordiamo pure che la diretta streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l'applicazione SkyGo. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, ma non mancano in questo 2018 alcune novità nell'offerta Sky per le moto. Ad esempio Dovi Vai, una nuova rubrica con Andrea Dovizioso sulle suggestioni e le riflessioni dei piloti nel weekend di gara. Ci sarà anche un nuovo inviato d’eccezione ai box: il pilota sammarinese già vice campione del mondo Alex De Angelis. Come sempre il filo conduttore della giornata sarà Paddock Live, la rubrica contenitore che collegherà tutte le varie sessioni delle tre classi. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando): il Gran Premio d'Italia come abbiamo accennato è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle tre gare delle classi del motociclismo dal Mugello anche per i non abbonati Sky, senza dover attendere repliche o differite. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

PROVE LIBERE 1, IANNONE DOMINA

La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Mugello ha avuto come protagonista Andrea Iannone, primo con il tempo di 1.47.253. In seconda posizione Michele Pirro, staccato di cinque decimi dal pilota di Vasto. La wild card della Ducati ha sopravvanzato Andrea Dovizioso di circa un decimo, quarto lo spagnolo Maverick Vinales, primo dei piloti Yamaha, staccato di sette decimi rispetto al miglior tempo di Iannone. Quinta posizione per Jack Miller con la sua Ducati del team Alma Pramac Racing. L'australiano si è messo alle spalle il campione del mondo in carica, nonché numero uno della classifica piloti di quest'anno, Marc Marquez. Ottima settima posizione per Franco Morbidelli, protagonista in positivo nel Gran Premio di casa. Il rookie della Motogp della stagione 2018 ha avuto il merito di chiudere davanti al 9 volte campione iridato Valentino Rossi, ottavo a nove decimi di distacco da Iannone. Nono tempo per Iannone, che paga un millesimo di ritardo da Valentino e oltre due decimi dal compagno di squadra Dovizioso. Decimo Cal Crutchlow, staccato di 10 millesimi da Lorenzo. Deludente, nelle prime prove libere, la prova di Johann Zarco, che chiude soltanto in undicesima posizione. Dodicesimo Alex Rins, tredicesima l'altra Ducati del team Alma Pramac guidata da Danilo Petrucci, che termina a un secondo da Andrea Iannone.

PROVE LIBERE 2, CHE PAURA PER PIRRO!

Le seconde prove libere del Gran Premio d'Italia della Motogp sono state funestate dal terribile incidente occorso a Michele Pirro, secondo al termine della prima sessione delle libere di quest'oggi. Nella staccata della San Donato la wild card del team ufficiale Ducati ha avuto un problema con le pinze dei freni, tanto da essere sbalzato dalla moto e cadere rovinosamente a terra battendo violentemente la testa. Il pilota 31 enne di San Giovanni Rotondo è stato trasportato in ospedale dove gli è stata riscontrata una commozione cerebrale. L'ultimo bollettino medico sottolinea come Pirro sia cosciente, muova tutti gli arti e sia in grado di parlare. Per quanto riguarda i tempi cronometrati, anche nelle seconde libere Andrea Iannone si conferma il più veloce di tutti, con il tempo di 1.46.735, migliorando di mezzo secondo il tempo fatto registrare nelle prime libere. Seconda posizione per Maverick Vinales, con la Yamaha che conferma di essere competitiva sulla pista del Mugello. Lo spagnolo, in ritardo di quasi quattro decimi, si è messo alle spalle il connazionale Marc Marquez, che chiude in terza posizione. Quarto tempo, invece, per Johann Zarco, che recupera rispetto alla prestazione opaca del mattino e si porta a sei decimi da Iannone. Quinto tempo per Jack Miller, davanti alla Honda del tempo di Lucio Cecchinello Cal Crutchlow, che ha un ritardo di quasi sette decimi. Soltanto settimo Valentino Rossi, con 7 decimi di ritardo. Ottavo Franco Morbidelli, mentre chiudono in nona e decima posizione le Ducati di Petrucci e Lorenzo.

GP ITALIA 2018 MOTOGP: LA STORIA

In attesa di vivere questa grande giornata sul bellissimo ed impegnativo tracciato di proprietà della Ferrari sulle colline toscane nei pressi di Scarperia, facciamo una breve storia del Gran Premio d'Italia. Naturalmente la storia delle gare motociclistiche in Italia è decisamente lunga, visto che la prima edizione del Gran Premio risale addirittura al 1914. Da segnalare che a partire dal 1922 il Gp italiano fu ribattezzato Gran Premio delle Nazioni, titolo che tenne fino al 1990 prima di riprendere solo dal 1991 la dizione attuale. Quanto alla sede della gara – limitandoci alle edizioni a partire dal 1949, cioè da quando esiste il Motomondiale – per decenni fu Monza a farla da padrone, visto che bisogna arrivare al 1969 per trovare un'edizione ospitata da Imola. Negli anni successivi le due piste si alternarono fino al 1973, quando al primo giro della gara delle 250 a Monza morirono Renzo Pasolini e Jarno Saarinen. Per qualche anno il circuito brianzolo uscì di scena ma Imola non rimase sede unica, perché nel 1976 fece la sua prima apparizione il Mugello e nel 1980 ecco Misano Adriatico. L'anno successivo riapparve Monza e l'alternanza fra le tante piste di cui l'Italia dispone andò avanti fino al 1993, quando Misano ospitò per l'ultima volta il Gran Premio d'Italia – tornato da tre anni con quella denominazione – prima che dal 1994 il Mugello diventasse la sede fissa, una tradizione che dura quindi ormai da ben 22 anni, mentre Misano è rientrata nel calendario iridato nel 2007 ospitando il Gp di San Marino, che in precedenza era già stato disputato per nove volte fra il 1981 e il 1993, alternandosi fra Imola, Misano e lo stesso Mugello, con la curiosità che a volte ci fu il Gp d'Italia a Misano (vicinissimo al Titano) mentre il Gp di San Marino era quello sulla pista toscana.

I NUMERI DI VALENTINO ROSSI

Il dominatore del Mugello è senza dubbio Valentino Rossi, che ci ha vinto ben nove volte: nel 1997 in 125, nel 1999 in 250 e poi le sette clamorose vittorie consecutive in MotoGp dal 2002 al 2008. Questo però significa pure che il numero 46 non vince da queste parti da ben dieci anni, quasi un sortilegio con sfortune varie - su tutte l’infortunio del 2010 e il motore rotto due anni fa - dopo tanti trionfi. Da allora e fino al 2016 c’erano state altre quattro vittorie italiane: Mattia Pasini (2009) e Andrea Iannone (2010 e 2012) in 250/Moto2, Romano Fenati nel 2014 in Moto3, poi però è arrivata la memorabile tripletta della scorsa stagione con Andrea Migno vittorioso in Moto3, Mattia Pasini in Moto2 e Andrea Dovizioso in MotoGp, per di più in sella alla Ducati. In generale però nella classe regina il nuovo dominatore è Jorge Lorenzo, che ha vinto per tre volte consecutive dal 2011 al 2013 prima della vittoria di Marc Marquez nel 2014, ma è tornato a dominare infilando un’altra doppietta nel 2015 e 2016, dunque vanta cinque vittorie negli ultimi sette anni, anche se con la Ducati le cose non stanno funzionando e di conseguenza Borgo Panigale punta soprattutto su un possibile bis del Dovi. Ma adesso è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio d'Italia 2018 della MotoGp sul circuito del Mugello sta per cominciare…

