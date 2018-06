CLASSIFICA MOTOGP/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Italia 2018: lo spagnolo in fuga (Mugello)

Classifica Motogp: il Mondiale Piloti alla vigilia del Gp Italia 2018 al Mugello. Marquez è già in fuga, strada in salita per gli inseguitori fra cui Rossi e Dovizioso

03 giugno 2018 - agg. 03 giugno 2018, 10.28 Mauro Mantegazza

Classifica MotoGp - LaPresse: Marquez e Dovizioso, momenti opposti (LaPresse)

Giunti alla vigilia del Gp d’Italia 2018, sesto gran premio del Mondiale della Motogp, vediamo bene che la classifica riservata ai piloti vede un solo protagonista. Parliamo quindi del leader della graduatoria e campione in carica della Motogp ovvero Marc Marquez, che ha dato inizio a una stagione davvero eccezionale e che si annuncia ancora pienissima di soddisfazioni per lo spagnolo. L’alfiere Honda dopo tutto si presenta al meglio al Mugello vantando ben 95 punti in 5 Gp disputati e un vantaggio di ben 36 punti dal primo avversario che è Maverick Vinales, fermo a quota 59 punti. Il tabellino di Marquez per questo inizio di stagione è quindi eccezionale: ben tre vittorie tutte di fila ottenute da Austin fino a pochi giorni fa a Le Mans a cui aggiungiamo un secondo gradino del podio e solo il 18^ posto in Argentina (dove i fan ricorderanno l’incidente con Rossi).

CHI IN TESTA

Che volto assumerà la classifica del Mondiale Piloti in MotoGp al termine del Gp Italia 2018 di oggi pomeriggio sul circuito del Mugello? Di certo dobbiamo per il momento registrare quella che è già una vera e propria fuga al vertice della classifica di MotoGp, un allungo che è molto pericoloso per gli avversari, perché lo sta portando il campione del Mondo in carica Marc Marquez, che con la vittoria a Le Mans è salito a quota 95 punti grazie alle ultime tre vittorie consecutive ad Austin, Jerez e appunto in Francia e un secondo posto in Qatar, nonostante non abbia raccolto nulla nella turbolenta gara di Termas de Rio Hondo, in Argentina. Alle spalle di Marquez è abbastanza sorprendente il secondo posto di Maverick Vinales, non per il nome in sé ma perché Vinales sta vivendo una stagione molto deludente, ad eccezione del secondo posto in Texas: eppure lo spagnolo della Yamaha ha sempre visto il traguardo e in questo modo ha raccolto 59 punti, quanto basta per essere secondo perché per tutti gli altri la continuità è sconosciuta, a cominciare da un comunque ottimo Johann Zarco che è terzo con 58 punti ma due settimane fa ha battuto via un’occasione colossale davanti al pubblico amico di Le Mans.

CLASSIFICA MOTOGP: LA SITUAZIONE DEGLI ITALIANI

I centauri italiani dunque sono fuori dal podio virtuale, anche se ne troviamo poi ben quattro tra il quarto e il nono posto: al quarto posto c’è colui che al Mugello resta sempre l’uomo più atteso di tutti, cioè naturalmente Valentino Rossi. Per il Dottore ci sono 56 punti in virtù in particolare dei due terzi posti ottenuti a Losail e Le Mans, ma pesa lo zero in Argentina, quando Valentino fu fatto cadere da Marquez, con il carico di polemiche che inevitabilmente seguirono quell’episodio. Il distacco dal numero 93 è già di 39 lunghezze, un problema non da poco per tenere vive le speranze di un inseguimento al decimo titolo iridato del Dottore. Nota di merito invece per il quinto posto di Danilo Petrucci, che con 54 punti è appena dietro a Valentino Rossi soprattutto grazie al secondo posto francese, piazzamento pesantissimo anche in ottica futura. Buono anche il settimo posto di Andrea Iannone a quota 47 punti e con ben due terzi posti consecutivi in America e in Spagna che lo hanno rilanciato dopo un lungo periodo negativo, anche se poi in Francia è arrivata una battuta d’arresto. Preoccupa invece il nono posto di Andrea Dovizioso con 46 punti a causa di due stop consecutivi, uno sfortunato (Spagna) e uno per colpa del Dovi (Francia), che adesso ha già 49 punti di ritardo da Marquez e deve invertire immediatamente la tendenza per tenere viva la speranza di lottare per il Mondiale come l’anno scorso.

CLASSIFICA MOTOGP

1 MARQUEZ M. 95

2 VINALES M. 59

3 ZARCO J. 58

4 ROSSI V. 56

5 PETRUCCI D. 54

6 MILLER J. 49

7 IANNONE A. 47

8 DOVIZIOSO A. 46

9 CRUTCHLOW C. 46

10 PEDROSA D. 29

11 RABAT T. 24

12 RINS A. 22

13 ESPARGARO P. 18

14 LORENZO J. 16

15 MORBIDELLI F. 16

16 SYAHRIN H. 13

17 ESPARGARO A. 13

18 BAUTISTA A. 12

19 NAKAGAMI T. 10

20 KALLIO M. 6

21 REDDING S. 5

22 SMITH B. 5

23 ABRAHAM K. 1

