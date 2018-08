Diretta Motogp/ Streaming video SKY prove libere Fp1 e Fp2 live: cronaca e tempi (Gp Austria 2018)

Diretta Motogp:prove libere FP1 e FP2 live GP Austria 2018 Spielberg: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito austriaco (oggi venerdì 10 agosto).

10 agosto 2018 Michela Colombo

Marc Marquez e Andrea Dovizioso (LaPresse)

La Motogp torna subito sotto i riflettori e lo fa oggi venerdi 10 agosto con il Gran Premio d’Austria 2018: a meno di 7 giorni dalla prova di Brno e dai test ufficiali per la stagione 2018 il Motomondiale sarà di nuovo protagonista, ma a Zeltweg, nel Red bull Ring. Primo appuntamento oggi con le prove libere: Fp1 e Fp2 della classe regina e non solo, avranno quindi luogo oggi sulla pista anche nominata Spielberg. Come ogni anno e come accade anche per la F1 c’è sempre molta confusione in vista del Gp d’Austria: formalmente la pista si chiamerebbe Red Bull ring (da sponsor) e si troverebbe nel territorio comunale di Zeltweg, benché Spielberg sia la cittadina più vicina e senza dubbio più grande e nota. Problemi di titoli a parte di certo la gara di questo fine settimana è tra le più attese di tutto il motomondiale: andiamo quindi subito a vedere quali saranno gli orari delle due sessione di prove libere in programma oggi, assaggio fondamentale dell’asfalto austriaco. Come accade per la maggior parte dei Gran Premi europei della Motogp, segnaliamo che in questo venerdì la Fp1 avrà inizio alle ore 9.55 e si spegnerà alle ore 10.40: per la Fp2 ecco che il via sarà dato alle ore 14.05 mentre la bandiera a scacchi sventolerà alle ore 14.50 precise.

GP D'AUSTRIA 2018: DIRETTA LIVE

MOTOGP: STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERLA

Ricordiamo a tutti gli appassionati di Motogp che le prime due sessioni di prove libere, come gli altri appuntamenti del fine settimana del Gp d’Austria, saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sulla piattaforma di Sky. La tv satellitare infatti è da anni che detiene i diritti in Italia per la classe regina e non solo: la Fp1 e la Fp2 di oggi saranno quindi visibili al canale dedicato Sky Sport Motogp HD, al numero 207 del telecomando della tv Pay per View. Ovviamente questi due appuntamenti, come i programmi di approfondimento previsti, saranno visibili anche in diretta streaming video tramite la ben nota app Sky Go, disponibile però solo per gli abbonati al servizio. Per coloro che non hanno un abbonamento a Sky ricordiamo che non è stata prevista una diretta tv delle prove libere, che non saranno visibili in chiaro sul digitale terrestre neppure in differita: la Fp1 e la Fp2 quindi non saranno visibili neppure in diretta streaming video su altri portali.

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Dopo la splendida doppietta ottenuta alla bandiera a scacchi di Brno, ecco che anche in vista del Gran Premio d’Austria i protagonisti più atteso sono ovviamente i piloti Ducati Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. La pista di Spielberg è senza dubbio adatta alla caratteristiche della Rossa di Borgo Panigale e dopo aver riassaggiato i gusto dolce della vittoria, di certo il pilota di Forlimpopoli farà di tutto per risalire già in questo fine settimana sul primo gradino del podio. Ecco perché per la casa italiana disputare oggi delle buone prove libere sarà fondamentale: servirà infatti tutta la concentrazione possibile per studiare l’asset giusto che potrà la Ducati lontano domenica. Gli avversari dopo tutto rimangono davvero molto vicini, in primis il campione del mondo in carica della Motogp Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda, benché abbia faticato in Repubblica Ceca, è arrivato comunque sul terzo gradino del podio, a brevissima distanza da Dovizioso vincitore. Pare che per l’alfiere di Cervera e la sua moto giapponese non esistano davvero piste sfavorevoli, compresa quella di Zeltweg oggi protagonista: anche per Marquez quindi questo esordio del venerdi sarà un momento di preparazione fondamentale.

