Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Austria 2018 Zeltweg Spielberg

Classifica MotoGp: Mondiale Piloti verso il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Marc Marquez sempre più leader, Valentino Rossi e Dovizioso inseguono

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Classifica MotoGp - LaPresse

La classifica del Mondiale di MotoGp che volto assumerà al termine del Gran Premio d’Austria sulla pista di Zeltweg Spielberg, adesso nota come Red Bull Ring per evidenti esigenze di sponsorizzazione? Va detto che, giunti ormai a oltre metà stagione, la classifica del Mondiale Piloti sembra avere già identificato un dominatore in Marc Marquez, il campione del Mondo in carica che senza ombra di dubbio è il principale candidato al titolo anche in questa stagione 2018 che anzi ha forse già emesso il proprio verdetto, salvo grandi rimonte da parte degli inseguitori. Marquez ha 181 punti, frutto di cinque vittorie, due secondi posti e un terzo nelle prime dieci gare; ci sarebbero anche due “zero”, ma dal momento che quest’anno la continuità fa difetto a tutti ecco che chi ha ottenuto risultati eccellenti nella grande maggioranza dei Gp è già in fuga. Buon per Marquez dunque, che non sta pagando (almeno per ora) due errori abbastanza gravi come quelli commessi nella folle gara in Argentina e poi con la caduta al Mugello. Al secondo posto troviamo Valentino Rossi, che si salva con la sua classe infinita ma deve fare i conti con una Yamaha che non riesce ad essere competitiva ai massimi livelli: il Dottore di Tavullia dunque non è mai andato oltre un secondo posto e ben quattro terzi posti, che comunque in questo strano campionato sta bastando a Valentino Rossi per essere appunto secondo con 132 punti.

CLASSIFICA MOTOGP: GLI INSEGUITORI DI MARQUEZ

Quarto è Maverick Vinales, che però è addirittura salito sul podio tre sole volte, il secondo posto di Austin più due terzi posti: lo spagnolo però almeno ha sempre raccolto punti e questo gli basta per toccare quota 109. Sulla carta per Marquez dovrebbero essere più pericolose le Ducati rispetto alle Yamaha, tuttavia i piloti ufficiali di Borgo Panigale stanno accusando ritardi già molto pesanti. Andrea Dovizioso paga a carissimo prezzo i tre “zero” accumulati in Spagna, in Francia e in Catalogna, una serie pessima spezzata solo dal secondo posto al Mugello, che unito alla vittoria in Qatar e a quella di settimana scorsa a Brno sono le tre gioie in una stagione finora più difficile del previsto per Dovizioso, tornato almeno al terzo posto con 113 punti grazie appunto alla vittoria in Repubblica Ceca. Chiude la top 5 il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo, un altro che sta vivendo una stagione che definire particolare sarebbe addirittura riduttivo. Un pessimo inizio, unito alle difficoltà già incontrate nel 2017, hanno portato Lorenzo e la Ducati a dirsi addio: la metamorfosi con le vittorie al Mugello e al Montmelò e il fresco secondo posto ceco aumentano i rimpianti per quello che avrebbe potuto essere ed invece sarà solamente fino al termine di questa stagione.

CLASSIFICA PILOTI

1 Marc MARQUEZ Honda 181

2 Valentino ROSSI Yamaha 132

3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 113

4 Maverick VIÑALES Yamaha 109

5 Jorge LORENZO Ducati 105

6 Johann ZARCO Yamaha 97

7 Danilo PETRUCCI Ducati 94

8 Cal CRUTCHLOW Honda 90

9 Andrea IANNONE Suzuki 81

10 Jack MILLER Ducati 61

11 Alex RINS Suzuki 58

12 Dani PEDROSA Honda 57

13 Alvaro BAUTISTA Ducati 51

14 Pol ESPARGARO KTM 32

15 Tito RABAT Ducati 30

16 Hafizh SYAHRIN Yamaha 24

17 Franco MORBIDELLI Honda 22

18 Aleix ESPARGARO Aprilia 17

19 Bradley SMITH KTM 13

20 Scott REDDING Aprilia 12

21 Takaaki NAKAGAMI Honda 10

22 Mika KALLIO KTM 6

23 Karel ABRAHAM Ducati 4

