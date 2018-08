Diretta MotoGp/ Streaming video SKY e TV8, gara live: vincitore, cronaca, podio (GP Austria 2018)

Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Austria 2018 Zeltweg: cronaca e tempi, podio e vincitore dell’undicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 12 agosto)

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse

La MotoGp sarà in diretta oggi, domenica 12 agosto, con il Gran Premio d’Austria 2018 sul circuito del Red Bull Ring, come è oggi nota per evidenti motivi di sponsorizzazione la storica pista che sorge fra le località di Zeltweg e Spielberg, che costituisce l’undicesimo appuntamento con il Motomondiale 2018 che è ormai entrato nella seconda metà del proprio cammino. L’appuntamento principale della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle classiche ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della MotoGp sulla distanza di 28 giri per un totale di 120,9 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato austriaco misura solamente 4,318 chilometri con dieci curve, di cui appena tre a sinistra e sette a destra. Tracciato breve e molto veloce, che dovrebbe regalarci una gara emozionante e sulla quale dovrebbe esaltarsi la Ducati, vincitrice di entrambe le edizioni disputate da quando il Motomondiale è tornato a fare tappa qui (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri a Zeltweg).

GP AUSTRIA, DIRETTA LIVE

MOTOGP, LA GARA IN STREAMING VIDEO E TV IN CHIARO

La gara del Gran Premio d'Austra 2018 sul circuito del Red Bull Ring tra Zeltweg e Spielberg sarà naturalmente l'appuntamento saliente di oggi per l'undicesima gara del Mondiale di MotoGp, che fa tappa in una località classica per tutti gli appassionati dei motori, anche se storicamente più legata all'automobilismo. Per gli appassionati che vorranno seguire la MotoGp in tv oppure in streaming video, c'è una importante notizia da segnalare: oggi, domenica 12 agosto 2018, si potrà seguire tutto - compreso il warm-up - su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky (attenzione: da oggi si torna alla numerazione "classica" che era stata modificata in estate) che per la quinta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando): il Gran Premio d'Austria, come ampiamente ricordato, è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle tre gare delle classi del motociclismo da Zeltweg anche senza essere abbonati Sky. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

MOTOGP, QUALIFICHE: COSA È SUCCESSO

Già nell'ultima sessione di prove libere in programma nel primo pomeriggio le condizioni climatiche migliorano ulteriormente: il vento si alza e contribuisce ad asciugare più in fretta la pista e a spazzar via le nuvole che lasciano il posto a un pallido sole che riesce a scaldare un pochino l'asfalto che per la prima volta dall'inizio del weekend fa registrare temperature superiori ai 30 gradi. Nella Fp4 i piloti ne approfittano per recuperare il tempo perduto e per provare il passo gara, Valentino Rossi perfeziona il set-up della sua Yamaha M1 ma non basta per ottenere il pass per la Q2. Nella prima manche di qualifiche il Dottore non va oltre il quarto posto finendo dietro a Rins, Bautista (che passano) e Smith, di conseguenza in gara partirà solamente dalla sedicesima casella sulla griglia di partenza, raramente abbiamo visto Rossi così indietro nello schieramento. Con il numero 46 fuori dai giochi per la pole position, i candidati si riducono a tre: Marquez, Dovizioso e Lorenzo. Su una pista che si adatta perfettamente alle caratteristiche della Desmosedici, i ducatisti non dovrebbero avere problemi a conquistare la piazzola più ambita, invece vengono beffati dal campione del mondo in carica della classe regina che per soli 2 millesimi rovina il sabato al forlivese, mentre al maiorchino non sono bastati tre tentativi per far sua la pole. La Honda si conferma una moto validissima in grado di primeggiare ovunque, per la Yamaha si fa notte fonda, nemmeno Vinales riesce a risollevare la Casa di Iwata e lo spagnolo fa peggio di Zarco chiudendo solamente in undicesima posizione, davanti soltanto a Bautista. La Ducati può comunque consolarsi con le ottime performance di Danilo Petrucci che agguanta la seconda fila e di Tito Rabat che chiude in settima posizione e che andrà a comporre la terza fila assieme a Iannone e Pedrosa. Per la gara lo spettacolo è assicurato, con la Ducati obbligata a vincere e Marquez che può piazzare un allungo forse decisivo nella corsa verso il titolo iridato.

MOTOGP, PROVE LIBERE 3: COSA È SUCCESSO

Pur concedendo una tregua, la pioggia caduta nelle ore precedenti ha inevitabilmente condizionato l'andamento del terzo turno di prove libere del Gran Premio d'Austria che si è svolto in mattinata, con temperature più autunnali che estive (anche se da queste parti nella seconda decade di agosto la bella stagione tende solitamente a cedere) e una pista a tratti bagnata e a tratti asciutta, nel complesso umida e che ha impedito ai piloti, almeno nella prima parte, di girare con le gomme slick ripiegando sulle full wet (da qualche anno la Michelin ha abolito le intermedie, che in questi casi potevano rappresentare sicuramente il compromesso migliore). Di conseguenza i tempi sul giro si sono rivelati significativamente più alti rispetto al venerdì mattina e i piloti che accederanno direttamente alla Q2 di fatto sono i più veloci della FP1 di venerdì mattina, l'unica sessione completamente asciutta. Solamente nel finale qualcuno ha tentato l'azzardo delle slick, tra questi Marquez che ha realizzato la miglior prestazione in 1:26.496, rifilando distacchi consistenti al resto della compagnia. Nulla da fare per Valentino Rossi che nella classifica combinata resta in undicesima posizione, pertanto il Dottore di Tavullia dovrà prendere parte alla Q1.

GP AUSTRIA 2018 MOTOGP: IL WARM-UP

Ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto alle 14.00. Per tutti questa breve sessione può essere utile: tante volte nella sua carriera ad esempio Valentino Rossi ha costruito proprio nel warm-up le sue sportivamente miracolose rinascite in gara, dunque sarà bene prestare attenzione a quello che può succedere già al mattino, magari alla ricerca di intuizioni che, nel caso della Yamaha, possano aiutare a migliorarsi su una pista generalmente ostica per la M1, a differenza di una Ducati che in Austria invece si trova sempre bene - ma una innovazione dell’ultimo istante naturalmente potrebbe fare molto comodo anche ad Andrea Dovizioso piuttosto che a Jorge Lorenzo.

L’ANNO SCORSO

Parlando della Ducati e del feeling con Zeltweg, va ricordata la vittoria di Andrea Iannone due anni fa e poi naturalmente il meraviglioso successo colto da Andrea Dovizioso dodici mesi or sono al termine di un memorabile duello con Marc Marquez risolto solamente all’ultima curva, una sfida emozionante che da spettatori ci auguriamo possa ripetersi anche questa volta, perché chi vide quel Gran Premio di certo se lo ricorda bene ancora ad un anno di distanza. Marquez era partito dalla pole position con Dovizioso secondo, fu dunque spettacolo fra il numero 93 e il Dovi dall’inizio alla fine della gara austriaca del 2017, a completare il podio ecco Dani Pedrosa terzo davanti a Jorge Lorenzo, dunque nelle prime quattro posizioni ci furono le due Ducati e le due Honda ufficiali. Per la Yamaha ci furono solamente le posizioni di rincalzo, con Johann Zarco quinto davanti alle due M1 ufficiali di Maverick Vinales e Valentino Rossi, che chiusero rispettivamente al sesto e al settimo posto. Così andò un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista del circuito austriaco, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara e del warm-up del Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGp sul circuito del Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…

