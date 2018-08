Diretta MotoGp/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live: cronaca e tempi (GP Gran Bretagna 2018)

Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Gran Bretagna 2018 Silverstone: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito inglese (oggi venerdì 24 agosto).

24 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse

La MotoGp torna in diretta: con le prove libere FP1 e FP2 comincia il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 sul circuito di Silverstone, tracciato che ospita il dodicesimo appuntamento con il Motomondiale 2018, una località mitica per gli sport motoristici anche se soprattutto a quattro ruote, ma comunque molto importante anche per il motociclismo. Andiamo per prima cosa a vedere quello che ci attende oggi, venerdì 24 agosto, appunto con le prime due sessioni di prove libere, tenendo conto dell’ora di fuso orario che causerà qualche piccola differenza rispetto al solito delle altre gare europee. Appuntamento alle ore 10.55 italiane del mattino per la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina a Silverstone, che durerà 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 11.40. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 15.05 alle ore 15.50. Questo Mondiale sembra praticamente già assegnato a Marc Marquez. Per gli avversari si riducono sempre più le possibilità di tenere aperti i giochi, l’auspicio è che comunque ogni gara da qui in poi saprà regalarci emozioni che di solito in MotoGp raramente mancano, anche se l’andamento complessivo della stagione sembra già piuttosto chiaro.

GP GRAN BRETAGNA 2018, DIRETTA LIVE

MOTOGP, LE LIBERE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Si disputeranno oggi venerdì 24 agosto le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2 per il Gp Gran Bretagna 2018 della MotoGp. Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando (attenzione al nuovo cambio dopo che in estate il canale era passato al numero 207). Da non dimenticare poi l‘offerta di SkyGo, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni delle due ruote in streaming video. Il Gp Gran Bretagna 2018 da Silverstone non sarà visibile in chiaro, ma solamente in differita e comunque solo per quanto riguarda qualifiche e gare delle tre classi: la copertura su Tv8 infatti non comprende le sessioni di prove libere e di conseguenza la giornata del venerdì della MotoGp sarà visibile solamente su Sky, quindi almeno per oggi non avremo immagini in chiaro dall'Inghilterra. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

GP GRAN BRETAGNA 2018 MOTOGP SILVERSTONE: I PROTAGONISTI

La classe regina si presenta in Gran Bretagna con un dominatore assoluto che è proprio Marc Marquez. Anche per il campione del Mondo in carica non sono mancate alcune battute d’arresto per propri errori, ma il numero 93 è comunque in fuga perché nessuno finora ha trovato la continuità in questa travagliata stagione e di conseguenza Marquez sembra già irraggiungibile con cinque vittorie, tre secondi posti e un terzo nelle nove gare nelle quali è arrivato a punti, sempre sul podio dunque con le eccezioni di Termas de Rio Hondo e Mugello. Gli avversari finora hanno fatto tutto il possibile per spianargli la strada verso il dominio anche in questa stagione. Per Marquez 201 punti, alle sue spalle c’è Valentino Rossi, che è staccato di 59 punti ma soprattutto in questo 2018 non è ancora andato oltre un secondo e quattro terzi posti, ma tanto basta al Dottore per issarsi al secondo posto e provare ad essere il primo inseguitore di Marquez, frenato però da una Yamaha decisamente sotto tono, che impedisce di fatto a Valentino Rossi di sognare più in grande. Il rimpianto è legato all’Argentina, quando fu proprio Marc a buttare per terra Valentino, il quale però ha onestamente ammesso che se non si vince mai è difficile sognare in grande. Stesso discorso che vale per Maverick Vinales, il quale anzi rispetto al Dottore sta patendo decisamente di più le difficoltà tecniche della Yamaha.

Se in Yamaha almeno hanno saputo ottenere sostanzialmente il massimo delle loro al momento non esaltanti possibilità, i rimpianti sono invece giganteschi in casa Ducati, sia per Andrea Dovizioso sia per Jorge Lorenzo. L’italiano paga a carissimo prezzo tre ritiri in quattro gare da Jerez a Barcellona, proprio mentre Marquez spiccava il volo. Appare dunque già molto lontano il sogno iridato che l’anno scorso il Dovi ha sfiorato; lo spagnolo invece con la doppietta di vittorie in Italia e al Montmelò sicuramente è in grande crescita, poi confermata anche dalla vittoria in Austria di due settimane fa, ma resta il rimpianto di un feeling con la Ducati nato solo quando si è consumato l’addio e dopo un pessimo inizio di stagione che rende ai limiti dell’impossibile ipotizzare di poter contendere a Marquez il titolo iridato. Per il resto la grande incertezza regna sovrana, con notevole alternanza di risultati: da Cal Crutchlow a Johann Zarco, da Danilo Petrucci ad Andrea Iannone fino ad Alex Rins, sono tantissimi i nomi che potrebbero candidarsi ad essere protagonisti, ma solo oggi inizieremo a capire chi di loro potrà essere più competitivo sul tracciato inglese. Ecco dunque che è molto facile capire come i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGp a Silverstone sta per cominciare…

