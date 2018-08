Pronostico MotoGp/ Gp Gran Bretagna 2018, Agostini: Dovizioso, nessun rimpianto! A Rossi serve... (esclusiva)

24 agosto 2018 INT. Giacomo Agostini

Pronostico MotoGp - LaPresse

Riprende la MotoGp col Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Marc Marquez sembra avere una marcia in più con la sua Honda e l'ennesimo titolo sembra avvicinarsi sempre di più per lo spagnolo. Per la Ducati e la Yamaha non sarà facile battere in Inghilterra il pilota spagnolo. Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso ci proveranno come lo stesso Valentino Rossi, che ormai non vince più da tanto tempo ed è frenato da una Yamaha che in questo momento è senza dubbio soltanto la terza forza del Motomondiale. Un Gran Premio in ogni caso tutto da vedere. Per presentarlo abbiamo sentito Giacomo Agostini. Eccolo in questa intervista esclusiva per ilSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio a Silverstone? Credo che Marquez e la Honda abbiano sempre qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Lo sta confermando tutta questa stagione.

Pensa che Marquez voglia correre per vincere o potrebbe accontentarsi di salire sul podio? Marquez corre sempre per vincere, fa parte del suo carattere di pilota. È normale, è una cosa che ho fatto sempre anch'io.

Quanto è merito di Marquez e quanto della Honda? Devo dire che è Marquez ad avere maggiore merito di questa situazione rispetto alla Honda.

Cosa si aspetta dalle Ducati? Un'ottima gara, credo che la Ducati possa lottare per il successo.

Rimpianti per Dovizioso e Lorenzo, potevano fare di più? No, lasciamo perdere i se e i ma, così non si conclude niente. Quello che è stato bisogna dimenticarlo e guardare avanti!

Valentino frenato dalla crisi Yamaha, cosa non funziona? Dicono che la Yamaha abbia problemi nell'elettronica, che stanno condizionando la moto giapponese.

Come se ne potrà uscire? Risolvendo questo problema!

Quali sono le caratteristiche del circuito di Silverstone? È un circuito molto bello, molto impegnativo, influenzato anche dalle condizioni atmosferiche. (Franco Vittadini)

