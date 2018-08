Diretta MotoGp/ Streaming video SKY qualifiche, FP3 live: pole position e tempi (Gp Gran Bretagna 2018)

Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Gran Bretagna 2018 a Silverstone: cronaca e tempi delle sessioni in programma (oggi sabato 25 agosto)

25 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse: Jorge Lorenzo

La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 25 agosto, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 sul circuito di Silverstone, dodicesimo appuntamento con il Motomondiale 2018. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche del classico appuntamento britannico, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position; sono chiaramente in parte condizionati dall'ora di fuso orario che separa la Gran Bretagna dall'Italia e che causerà un piccolo cambiamento nelle abitudini degli appassionati. Si parte alle ore 10.55 italiane (le 9.55 di Silverstone) con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché come al solito definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 14.30 (le 13.30 locali) i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 15.10 italiane via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 15.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

GP GRAN BRETAGNA, DIRETTA LIVE

MOTOGP, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGp dal circuito di Silverstone saranno il grande evento di oggi e naturalmente saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky (tornato al suo numero classico dopo un'estate al 207). Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi in tempo reale come su Sky su Tv8 (numero 8 del telecomando), come abbiamo già segnalato: il Gran Premio di Gran Bretagna da Silverstone infatti non è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo solamente in differita, a partire dalle ore 17.00. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

MOTOGP, LE PROVE LIBERE

Le prove sembrano essere particolarmente congeniali per lui, e anche nelle Libere 2 del Gp di Gran Bretagna del Mondiali MotoGp, Andrea Dovizioso ha convinto e fatto capire di poter essere protagonista anche in gara. Certo, questa prima giornata di prove a Silverstone potrebbe essere stata ingannevole per i piloti per diversi motivi. Perché l'asfalto è parso sin troppo sconnesso, nonostante i recenti lavori di manutenzione che avrebbero dovuto correggere questa anomalia, e anche perché il cielo è stato nuvoloso ma gocce di pioggia non ne sono cadute. E invece in vista di sabato, e soprattutto di domenica per la gara, le previsioni meteo non dovrebbero essere altrettanto clementi.

Ad ogni modo, Dovizioso nelle Libere 2 ha girato molto bene con la sua Ducati, facendo registrare senza problemi il miglior tempo con 2 minuti, 1 secondo e 385 millesimi, superando di soli 5 millesimi un Crutchlow che come il pilota forlivese sta confermando di andare più forte ultimamente in prova piuttosto che in gara. A 61 millesimi di distanza si è piazzato Maverick Vinales, che era stato invece il più veloce in mattinata. In quarta posizione Marquez, poi Lorenzo e Miller: le distanze sono sembrate comunque tutte abbastanza strette, il che lascia pensare a una situazione che nelle prove di sabato potrebbe rivelarsi più fluida del previsto.

Forse è prematuro dire che la stagione di Valentino Rossi sta prendendo una piega improntata alla rassegnazione, ma di sicuro il dottore sembra poco convinto dei mezzi della sua Yamaha e ha preferito nascondersi in questa prima giornata di prove a Silverstone, chiudendo con l'ottavo tempo nelle Libere 2 senza impressionare più di tanto, ma soprattutto senza spingere eccessivamente. Lo stesso vale per Iannone che ha chiuso nono con la sua Suzuki ma che da qui alla fine della stagione ha sicuramente più interesse a piazzare acuti anche estemporanei, mentre Rossi sembra arrivato alla resa dei conti con una Yamaha che, al di là delle dichiarazioni del caso, sembra avere la mente proiettata sul lavoro già alla prossima stagione.

Principio che lo stesso Rossi ha definito da evitare visto che mancano ancora molti Gran Premi alla fine della stagione, ma le prove del sabato diranno se il pilota pesarese ha intenzione di prendere sul serio questo weekend inglese, o se si accontenterà di ciò che in questo momento la sua moto gli può offrire. Ovvero non molto, anche se terminare tra i primi dieci le Libere 2 è stato comunque importante per guadagnare una posizione di vantaggio in vista di un sabato di prove che si prospetta movimentato, considerando gli annunciati repentini cambiamenti meteorologici.

Per questo la situazione andrà valutata fino alla fine della giornata di sabato, anche per comprendere quali moto eventualmente riusciranno ad essere più performanti nel caso in cui davvero la pioggia si tramutasse in realtà. Di sicuro tra Dovizioso e Crutchlow si è avuta l'impressione di due moto in grado di girare nel migliore dei modi con la pista asciutta. Per piloti rimasti attardati come Rossi, ma anche gli stessi Lorenzo e Marquez, sarà importante comprendere anche come le gomme si comporteranno sul bagnato, per riuscire ad avere una prima idea della gerarchia che si potrà stabilire eventualmente in gara.

LA STORIA DEL GP GRAN BRETAGNA

In attesa di vivere questa grande giornata, facciamo una breve storia del motociclismo in Gran Bretagna. Una storia lunga e affascinante, dal momento che parliamo di una nazione da sempre centrale per questo sport, anche se ormai da molto tempo i risultati non sono più all'altezza della tradizione che per decenni aveva visto i centauri sudditi di Sua Maestà fra i più forti del mondo. Può dunque sembrare a prima vista incredibile il fatto che a lungo non si sia disputato un Gp di Gran Bretagna nel senso classico del termine: questo perché la gara britannica valida per il Mondiale era il Tourist Trophy dell'Isola di Man, la corsa probabilmente più affascinante ma anche più pericolosa al mondo, che nel 1949 fu anche la gara inaugurale della prima edizione del Motomondiale. Fino al 1976 il TT ebbe valore come gara iridata, poi fu esclusa dal calendario del Mondiale perché troppo pericolosa – anche se continua ad essere disputata ancora oggi – e quindi ecco che nel 1977 si disputò il primo Gran Premio "normale" in terra inglese, che è così relativamente recente come data di apparizione in calendario.

VALENTINO ROSSI RE A DONINGTON, MA A SILVERSTONE…

Si corse inizialmente a Silverstone, che fu la sede della gara esattamente per un decennio, cioè fino al 1986; nel 1987 il passaggio a Donington che ha ospitato la corsa ininterrottamente per 23 edizioni consecutive fino al 2009 ed era diventato quindi il luogo simbolo del motociclismo in Inghilterra, mentre dal 2010 si è tornati di nuovo a Silverstone che dunque fa doppietta con l'immancabile e tradizionale appuntamento di Formula 1. A Donington spiccavano i sette successi di Valentino Rossi, dei quali cinque in 500/MotoGp, a Silverstone invece ha vinto tre volte su sette Jorge Lorenzo. Dunque è il centauro spagnolo della Ducati il miglior pilota dal ritorno sulla pista che sorge dove nella Seconda Guerra Mondiale c'era un importante aeroporto della Raf, l'Aeronautica militare britannica che era in guerra con la Germania di Hitler. Lorenzo si è imposto nel 2010, 2012 e 2013, mentre nel 2011 vinse Casey Stoner, nel 2014 ecco il successo di Marc Marquez, nel 2015 la vittoria di Valentino Rossi in una gara condizionata dalla pioggia e che vide una tripletta italiana con Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso alle spalle del Dottore, nel 2016 il memorabile trionfo di Maverick Vinales in sella a una Suzuki che in seguito è tornata ad essere lontanissima dai big, infine l’anno scorso il bel successo di Andrea Dovizioso proprio su Vinales e Rossi, approfittando anche del ritiro di Marquez, che a Silverstone dunque non vanta numeri favolosi (due vittorie fra tutte le classi). Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGp sul circuito di Silverstone sta per cominciare…

