Griglia di partenza MotoGp/ GP Gran Bretagna 2018, sfida per la pole position (Silverstone)

Griglia di partenza MotoGp, GP Gran Bretagna 2018: la sfida per la pole position a Silverstone con Marquez, Valentino Rossi e Dovizioso (oggi 25 agosto)

25 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Griglia di partenza MotoGp (LaPresse)

Oggi conosceremo la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGp sul circuito di Silverstone, storica località che ospita la dodicesima tappa del Motomondiale 2018. A inizio giugno al Mugello Valentino Rossi ha spezzato un digiuno lungo un anno e mezzo per i centauri italiani per quanto riguarda le pole position, mentre ad inizio agosto a Brno ha festeggiato una partenza davanti a tutti anche Andrea Dovizioso; buone notizie dunque anche sulla griglia di partenza per i piloti italiani, che nel 2017 non avevano ottenuto alcuna pole position. Al Montmelò invece era scattato davanti a tutti Jorge Lorenzo, altro storico big che sta tornando in auge. Ad Assen, al Sachsenring e pure due settimane fa a Zeltweg infine la pole position è andata a Marc Marquez, dunque i campioni più attesi sono tornati dominanti anche al sabato. Tuttavia le gerarchie per quanto riguarda le migliori posizioni della griglia di partenza sono molto instabili nel 2018, specie se facciamo un paragone con il 2017. Nella scorsa stagione le qualifiche furono un vero e proprio duello fra la Honda e la Yamaha e un dominio praticamente assoluto dei centauri iberici con due sole interruzioni, entrambe firmate da Johann Zarco. Il francese poi ha conquistato la prima pole position di questa stagione, a marzo in Qatar e di nuovo è partito davanti a tutti in Francia. Il 2018 in ogni caso ha regalato gloria a molti per la posizione più ambita sulla griglia di partenza, almeno nella prima parte di stagione: infatti tra le due pole di Zarco abbiamo avuto in pole position anche Jack Miller in Argentina, Marc Marquez ad Austin (ma fu penalizzato e davanti a tutti partì Maverick Vinales) e Cal Crutchlow a Jerez de la Frontera, infine naturalmente il Dottore al Mugello, Lorenzo in Catalogna, Marquez in Olanda e Germania, Dovizioso in Repubblica Ceca e di nuovo il numero 93 in Austria - un Marquez dunque che pure al sabato sta prendendo il largo.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: NUOVI EQUILIBRI

Dunque le pole position sono state finora variamente distribuite fra moto, scuderie e nazionalità molto diverse, compresa l’Italia che digiunava dalla pole di Andrea Dovizioso in Malesia nel 2016. Nel 2017 ci fu un digiuno totale non solo da parte dei piloti italiani, ma anche della Ducati, che non riuscì mai a partire davanti a tutti pur in una stagione eccellente proprio per Andrea Dovizioso, che conquistò ben sei Gran Premi e contese il titolo mondiale a Marc Marquez fino all’ultima gara. La Ducati nel 2018 è riuscita a spezzare il digiuno fin da quasi subito, con la pole position a Termas de Rio Hondo del pilota satellite Jack Miller, poi è terminato anche il digiuno del team ufficiale, prima con Lorenzo e poi anche con Dovizioso. Scarseggiavano fino a inizio giugno d’altronde le soddisfazioni al sabato per tutti i big in questo 2018 che in qualifica sembrava molto democratico: l’unica pole position conquistata da uno dei nomi di spicco era quella di Austin, quando nelle qualifiche il più veloce fu Marquez davanti a Vinales, che poi in gara partì davanti a tutti a causa della penalizzazione inflitta al campione del Mondo in carica. Le ultime gare hanno senza dubbio invertito la tendenza, che però non è ancora ai livelli della passata stagione. Nel 2017 ci furono infatti otto pole per Marquez, cinque per Vinales e anche tre per Dani Pedrosa, decisamente più pericoloso per gli avversari nel 2017 piuttosto che in questo crepuscolare 2018; adesso la musica almeno sul giro secco è ben diversa, al sabato sono in tanti a sperare di poter essere protagonisti, pur se come detto Marquez sta prendendo il sopravvento anche in questa voce. Oggi chi avrà la meglio?

