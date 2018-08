Incidente Tito Rabat, come sta?/ Video caduta, MotoGp ultime notizie: moto lo centra, gamba fratturata

25 agosto 2018 Silvana Palazzo

Incidente Tito Rabat

Brutto incidente per Tito Rabat durante le ultime fasi della FP4 di MotoGp. Il pilota della Ducati Reale Avintia stava provando insieme ad altri piloti a girare con la pioggia negli ultimi minuti, ma è stato coinvolto in un maxi incidente. Ed è stato proprio lui ad avere la peggio. Il primo a cadere è stato Alex Rins, che si è ritrovato suo malgrado spettatore dell'incidente di Rabat. La situazione era così estrema che Rins, ad esempio, si è dovuto lanciare dalla moto in corsa quando ne ha perso il controllo. Quando si è rialzato ha poi visto a terra Rabat, mentre scivolava anche Morbidelli. Non ha potuto fare altro che gesticolare per indicare ai colleghi di rallentare, mentre la moto di Morbidelli franava addosso a Rabat. Nell'impatto viene centrato dalla porte posteriore e fa un volo di diversi metri. Rabat non ha mai perso conoscenza, anzi si è reso subito conto del problema alla gamba. Clicca qui per il video dell'incidente.

INCIDENTE TITO RABAT, CENTRATO IN PIENO DA MOTO

Non sono ancora chiare le condizioni di Tito Rabat, restano le sue urla in curva 7, dove sono arrivati i soccorsi. Urla di dolore per il pilota spagnolo, che l'ambulanza trasporterà presumibilmente nel centro medico. Da capire dunque che tipo di conseguenze ha avuto l'impatto della moto di Morbidelli sulla sua gamba. «La pista è spaventosa. Ho visto tante bandiere... Dovremmo capire cosa fare, asciuga in fretta ma non drena bene. È davvero strano», il commento a caldo di Jack Miller dopo la bandiera rossa. La curva 7 peraltro destava perplessità già nei giorni scorsi per diversi avvallamenti. In attesa di notizie anche la fidanzata di Tito Rabat, che tra l'altro, come riportato da Sky MotoGp, lavora all'interno del team di Morbidelli. La prima diagnosi al momento è una frattura della gamba: queste le indiscrezioni riportate dall'emittente satellitare, in attesa di conferme ufficiali.

